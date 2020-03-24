Присядем на лунную дорожку

Тем, кому 65+, велели сидеть дома. А мне, к счастью, 70+, и меня это не касается. Но все равно сижу. Пойти же некуда: ни на футбол не сходишь, ни на дискотеку, ни в стриптиз-клуб. Хотел было к зубному врачу записаться, но сказали, что он сейчас тоже сидит дома и зубы удаляет удаленно.

Придумал шутку. Коронавирус передается с денежными купюрами. На сторублевой банкноте он держится час, на двухсотрублевой — два часа, на пятисотрублевой — пять часов. Ну а на пятитысячной, соответственно, — двое суток.

Хоть в чем-то у бедных людей преимущество.

Домашние меня за такой юмор обругали. Нашел, дескать, время шутить, когда такое творится. Возразил им, что даже на войне шутили, и очень жизнерадостно. Василий Теркин об этот вирус самокрутки тушил бы.

Посмотрел, что на этот счет имеется в интернете. Понятно, шутят (и вовсе не грубо) про дефицит туалетной бумаги: «Женщина, положите рулон на место — это обои!» Находчиво обыгрывается перенос сроков тех или иных событий:

«В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой сроки беременности женщин продлеваются на месяц».

А вот что-то совсем уж неожиданное: «Россия планирует 1 октября 2021 года запустить на Луну космический аппарат». Не смешно. Да это, оказывается, и не шутка. Впервые за последние 45 лет мы нацелились на Луну, и нашли же время! Вон американцы сообщают, что NASA приостановило разработку лунной ракеты из-за коронавируса.

«Руководство NASA нацелено на то, чтобы сделать здоровье и безопасность своих работников главным приоритетом в условиях ситуации с коронавирусом. Для этого, — говорится в заявлении директора космического ведомства, — с пятницы, 20 марта, мы вводим в сборочном центре «Мишуд» и Космическом центре им. Джона Стенниса четвертый уровень мер безопасности». Как поясняет ТАСС, это закрытие объектов и перевод работников на удаленную работу. Ну, как того зубного врача.

А нам в условиях нависшей пандемии и с нашим почти уже невесомым рублем неотложно понадобилось изучить состав и свойства полярного лунного грунта. И убедиться, что огурцы на нем почти не всходят, даже если посажены по лунному календарю.

Неизвестно еще, как отнесется к прилету нашего инфицированного аппарата население Луны. «Вы что? — скажут. — То обнулились, то облунились!» Хорошо, аппарат планируется запустить без космонавтов, а то посадили бы их там на карантин и штрафовали бы за вынос космического мусора.

Что будет с нами и со страной в октябре 2021 года? Это раньше составляли планы, в названии которых были слова «…до 2030 года включительно». Сейчас можно планировать жизнь только до 22 апреля 2020 года включительно. Если со сроками по известному голосованию не поступят так, как со сроками беременности тех женщин из интернета.

Так или иначе, наша космическая отрасль поддерживает людей — если не шутками, то оптимизмом. А того и другого сейчас надо побольше. А то предсказания какие-то мрачные. Вот у Нострадамуса очень кстати нашли такую запись: «Рыба, которая живет в воде и на земле, огромной волной будет выброшена на берег, форма ее странная, привлекательная и ужасная. Вскоре с моря к стенам города подойдут враги».

Дураку понятно, что речь о коронавирусе, от которого удастся спастись лишь в 2024 году. Так и расшифровали пророчество: и про вирус, и про 24-й год. Без дураков.