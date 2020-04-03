Вирус косит, но никто не откосит

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Как сообщил руководящий сотрудник военкомата Владимирской области, в Юрьев-Польском, Кольчугино и Киржаче никаких сдвигов в мобилизационных мероприятиях весеннего призыва 2020 года нет, они стартовали строго 1 апреля. Хотя распространение коронавирусной инфекции, эпидемиологическая обстановка в различных регионах России наложили на эту кампанию существенные отличия. Работа военкоматов строится в областях с учетом количества зараженных. Ни в одном из этих трех районов Владимирской области заболевших пока не выявили, их призывники относятся к условно благополучному контингенту.

Но и ранее призывники из этих районов никогда не отправлялись в войска непосредственно после 1 апреля. Работа военкоматов начинается с составления и уточнения списков призывников, изучения всех случаев отсрочек. Она уже идет полным ходом. Одновременно проводятся специальные мероприятия, дабы избежать отсылки в войска инфицированных призывников. Медицинские комиссии усилены дополнительными специалистами, в том числе вирусологами и эпидемиологами (как местными гражданскими, так и командировочными военными).

В Киржач и Юрьев-Польский привезли дополнительные комплекты защитных масок из расчета один призывник на 2–3 часа прохождения комиссии.

В воинскую команду, следующую к местам службы, призывники также отправятся с масками «от военкома».

Запасы созданы, инструкции из МО поступили исчерпывающие, но под грифом.

После медкомиссии все призывники сдадут пробы на коронавирус и будут отправлены в домашний карантин. Это и есть так называемые «ограничительные мероприятия», о которых упоминается в сообщениях МО. Начато оборудование специальных изолированных помещений на непредвиденные случаи.

Реально отправка команд в войска планируется после 20 мая. Это позволяет спокойно вписаться в традиционные сроки проведения призывной кампании, указанные и в приказе Верховного главнокомандующего, — до 15 июля. Если добавить к этому две недели, которые новобранцы проведут в карантине по прибытии в часть — получается, что Минобороны внесет свой вклад в «сглаживание статистического горба» роста заболеваемости.

Если сроки сорвутся, военные столкнутся с серьезными финансовыми проблемами. Поскольку призывники и сопровождающие получают проездные документы по воинским требованиям, у граждан порой складывается впечатление, что за их проезд платит железная дорога или авиакомпания. На самом деле МО платит по общим тарифам. Отказ от брони чреват серьезными неустойками.

В целом настроение в военкоматах, по сообщениям нашего собеседника, скорее даже бравое, чем оптимистичное:

«Глаза у всех горят, никто не сомневается, что справится с ситуацией».

При этом зарплата сотрудников, среди которых все больше и больше женщин пожилого возраста, начинается от 5000 рублей и редко превышает 12000 рублей (без учета всевозможных надбавок). Военкомы всех трех военкоматов с понедельника буквально спят на работе. Эти изматывающие нагрузки не особенно волнуют начальство.

Количество призывников в этих районах, как и в большинстве райцентров Нечерноземья, в последние годы редко превышает 200 человек за кампанию (всего по России будет призвано 135 тысяч человек). Однако пропорционально этой тенденции и количество сотрудников военкоматов в свое время также было сокращено. Наверху руководствуются традиционной армейской формулой: приказ должен быть выполнен при любых обстоятельствах.

По просьбе «Новой» заместитель военкома прокомментировал популярную идею об отмене призыва. По его словам, отмены или переноса призыва быть не может — в приказе одновременно объявляется увольнение отслуживших свой срок. Обучение личного состава, присвоение воинских учетных специальностей и дальнейшее повышение квалификации — непрерывный конвейер. Если отмена призыва произойдет вместе с увольнением в запас, Вооруженные силы России окажутся как минимум год не в состоянии боеготовности.

У нас немало частей смешанного комплектования. Наряду с контрактниками призывники нередко замещают должности, от которых зависит боеготовность экипажей и частей (например операторов радиолокационных станций). Поэтому для отсрочки увольнения в запас необходимо принять специальный закон.

Такое в нашей истории было лишь однажды, во время Карибского кризиса. Тогда было отменено увольнение до особого распоряжения, и то лишь для отслуживших в РВСН, ПВО и подводном флоте. Есть и еще один способ отменить увольнение в рамках действующего законодательства. Для этого надо ввести в стране чрезвычайное положение. Таковы факты, даже если забыть о несправедливости отмены призыва за счет отслуживших свой срок военнослужащих — они такие же граждане России, как и новобранцы.