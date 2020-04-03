Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Заражено — 1012455 (в РФ — 3548), смертей — 52931. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом

Комментарии

Книжная койка: день 13, Пелевин

Проект «Новой газеты» и Анны Наринской открыт на карантин. Один день — один рассказ

Фото: РИА Новости

Культура

Анна Наринскаяспециально для «Новой газеты»

 

От редакции


Рассказ — во многом недооцененный сегодня литературный жанр. Причем, недооцененный и издателями, и читателями. Каждый день мы будем выкладывать по одному рассказу, отобранному Анной Наринской, с ее небольшим вступительным словом. Рассказы разных авторов. Разных времен. Разных жанров. Разных настроений. Один день — один рассказ.

Анна Наринская
литературный критик, колумнист «Новой газеты»

Виктор Пелевин. «Бубен верхнего мира»

— Тут невероятно остро проявлено пелевинское умение соединять запредельное и низменное. И, мне кажется, «пророческость» (как считают многие) его дара берет начало именно здесь: он верит, что человек может оказаться способным на чудо, и при этом знает, на что он это чудо употребит.

Читайте по ссылке (PELEVIN.NOV.RU) =>
 

Что читаем завтра?


Рассказ Джерома Селинджера

Уже читали


Фолкнер. «Полный поворот кругом»

Юзефович. «Бабочка»

Чехов. «Студент»

Хорхе Луис Борхес. «Алеф»

Довлатов «Шоферские перчатки»

Эрнест Хемингуэй. «Свет мира»

Казаков. «Во сне ты горько плакал»

По. «Бочонок Амонтильядо»

Тэффи. «Флирт»

Набоков. «Возвращение Чобра»

Петрушевская. «Черный пудель»

Капоте. «Бутыль серебра»

Теги:
книги, пелевин, карантин, литература

Топ 6

Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera