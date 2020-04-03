Книжная койка: день 13, Пелевин

От редакции

Рассказ — во многом недооцененный сегодня литературный жанр. Причем, недооцененный и издателями, и читателями. Каждый день мы будем выкладывать по одному рассказу, отобранному Анной Наринской, с ее небольшим вступительным словом. Рассказы разных авторов. Разных времен. Разных жанров. Разных настроений. Один день — один рассказ.

Анна Наринская литературный критик, колумнист «Новой газеты»

— Тут невероятно остро проявлено пелевинское умение соединять запредельное и низменное. И, мне кажется, «пророческость» (как считают многие) его дара берет начало именно здесь: он верит, что человек может оказаться способным на чудо, и при этом знает, на что он это чудо употребит.