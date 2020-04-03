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Книжная койка: день 13, Пелевин
Проект «Новой газеты» и Анны Наринской открыт на карантин. Один день — один рассказ
Фото: РИА Новости
Анна Наринскаяспециально для «Новой газеты»
От редакции
Рассказ — во многом недооцененный сегодня литературный жанр. Причем, недооцененный и издателями, и читателями. Каждый день мы будем выкладывать по одному рассказу, отобранному Анной Наринской, с ее небольшим вступительным словом. Рассказы разных авторов. Разных времен. Разных жанров. Разных настроений. Один день — один рассказ.
Виктор Пелевин. «Бубен верхнего мира»
— Тут невероятно остро проявлено пелевинское умение соединять запредельное и низменное. И, мне кажется, «пророческость» (как считают многие) его дара берет начало именно здесь: он верит, что человек может оказаться способным на чудо, и при этом знает, на что он это чудо употребит.
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