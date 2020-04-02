Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая»

Как ни крути, а телевидение — все еще сила. Кто бы что ни говорил. Ну вот смотрите. Когда президент Путин, обратившись к народу, объявил предстоящую неделю выходной и призвал провести ее дома, что сделал народ? Бросился гулять, наслаждаться весной и жарить шашлыки на природе. Ура, каникулы! Не сработал президентский призыв или сработал с точностью до наоборот?

И тогда к вразумлению публики подключили телевидение — практически все без исключения каналы и во всех форматах: информационных, общественно-политических, развлекательных. В телесообществе, в мирное время разобщенном междоусобицами, случилось доселе невиданное: ведущие разных каналов и программ (в том числе адресованных молодой аудитории) объединились, чтобы записать совместный агитационный ролик, где каждый под логотипом собственного канала призывает смотреть чужой: «Не важно, что ты смотришь, важно, что ты дома». Теперь этот ролик в качестве социальной рекламы показывают все участники беспрецедентной солидарной акции.

На Первом канале организовали свою рекламную акцию «Вместе победим»: самые популярные ведущие убеждают зрителей соблюдать режим самоизоляции. Иным из них временами изменяют вкус и чувство меры. Леонид Якубович, к примеру, вспоминает Великую Отечественную и лозунг той поры: «Все для фронта — все для победы!». Перебор, пожалуй. Но, кто знает, возможно, именно такая риторика и воздействует на людей старшего возраста?

Информационный телеканал «Россия 24» первым из федералов перевел большую часть вещания на удаленный режим. Ведущие и корреспонденты канала выходят в эфир с домашних компьютеров из собственных квартир. Технически результат пока так себе: постоянно зависают картинка и звук. Но в чрезвычайных условиях на это мало кто обращает внимание. Зато у зрителей теперь есть возможность помимо новостей увидеть своими глазами интерьеры, которые волей-неволей попадают в камеру в качестве фона. Плашка «Сидим дома», которая постоянно присутствует в кадре большинства каналов, оправдывает технические срывы и призывает зрителей последовать примеру телевизионщиков.

Шоу Comedy Club провело очередной выпуск «Карантин Style» с помощью видеосвязи. Иван Ургант 1 апреля также пообщался с бывшими коллегами по «ПрожекторПэрисхилтону» (Сергеем Светлаковым, Гариком Мартиросяном и Александром Цекало) по видеосвязи.

Народные программы «Пусть говорят» и «Прямой эфир» ежедневно проводят перекличку со знаменитостями, которые самоизолировались, чего и всем зрителям желают. Самому Андрею Малахову, оказавшемуся в группе риска после тесного контакта в эфире с заболевшим вскоре Львом Лещенко, лучше других, пожалуй, удается убеждать людей в необходимости соблюдать режим самоизоляции и карантина. Срабатывает многолетняя репутация сердобольного и вызывающего доверие телеведущего, к которому привыкли идти со своими бедами и проблемами простые люди из разных уголков страны.

Даже эпатажный ведущий ток-шоу «Время покажет» Артем Шейнин объявил в понедельник о немыслимой для его формата «жертве»: на период бушующего в стране и мире коронавируса он готов нарушить законы жанра и снизить градус обсуждений у себя в студии. Мол, народ и так встревожен. Нечего его попусту будоражить.

И оказалось — может, когда захочет, разговаривать по-человечески, а не угрожать оппонентам ведрами с дерьмом или рукоприкладством.

Один лишь Соловьев по ночам, словно не заметив радикальной смены информационной и политической повестки, надрывается в студии и, как и в прошлой жизни, наезжает на Украину и украинцев, пророча грядущий апокалипсис и обвиняя Владимира Зеленского во всех мыслимых и немыслимых грехах.

И совсем уж дико выглядят на фоне постигшей всех напасти агитационные ролики, призывающие россиян проголосовать за поправки к Конституции. «Властители дум» Владимир Машков, Сергей Безруков, Денис Мацуев, озабоченные сохранением духовных скреп, которые рухнут, если народ не придет на избирательные участки, кажутся свалившимися с Луны. При этом никому не пришло в голову убрать их из эфира хотя бы на время карантина.

«Коронавирус-коронавирус! У нас кроме коронавируса проблем выше крыши. Эту идею раньше всех поняла молодежь. У нас в руках вот эти веселые игрушки. Это инфекции, передаваемые половым путем, — хламидия и трихомонада» — «главный врач страны» Елена Малышева, которая по вечерам в ток-шоу «Док-ток» рассказывает про коронавирус, по утрам «зажигает» в собственной программе «Жить здорово». Ну прямо глоток свежего воздуха. Просто праздник какой-то! Жизнь-то продолжается, и инфекции, передающиеся половым путем, воспринимаются как сущая ерунда.

Для затравки разговора Елена Малышева представила своим зрителям песенку из шоу «Comedy Баттл», которая недавно «взорвала» интернет . Скабрезная песенка с припевом «И вот у Лидии хламидии» и вдохновила Малышеву: «Раз хламидии у Лидии так взволновали народонаселение, мы решили им сегодня посвятить программу».

Просвещение средствами ТВ — великое дело. Особенно теперь, когда по утрам у телеэкрана собирается не только традиционная пожилая аудитория программы «Жить здорово», но и все прочие возрастные группы, включая детсадовцев и младших школьников, отправленных на каникулы и мающихся дома от безделья. Вот эта-то группа, надо полагать, с особым удовольствием обогатилась новым, хотя и преждевременным знанием.

Зато канал «Культура» можно включать без опаски. Тем более что он запустил на этой неделе новый проект для семейного просмотра под названием «Большие — маленьким». В программе, которая выходит по нескольку раз на дню, известные артисты читают детские книжки: Игорь Костолевский — «Мойдодыра» Чуковского, Ильдар Абдразаков — «Джельсомино в стране лжецов» Джанни Родари, Светлана Захарова — «Живую шляпу» Носова, Нонна Гришаева — стихотворение Хармса «Врун».

Так или иначе, но тяжелое на подъем телевидение, погрязшее в агрессивной пропаганде, постепенно приспосабливается к изменившимся обстоятельствам и даже придумывает немало полезного. И в том, что зрители в конце концов с пониманием отнеслись к призывам самоизолироваться и соблюдать меры предосторожности, немалая заслуга телеканалов и телеведущих. Тех, кто осознал, что ТВ в условиях общей беды может и должно быть силой, способной объяснять, просвещать, успокаивать и объединять людей.