«Вас это не касается»

Тысячи россиян сейчас находятся в других странах без возможности вернуться на родину. У более удачливых есть жилье и деньги, менее удачливые ночуют в аэропортах и транзитных зонах. Например, в Индии, в которой до 14 апреля действует режим изоляции, находятся сейчас более 4 тыс. российских граждан.

Мария Сонина с двухлетним сыном уже четвертый год зимует в Гоа. В Индию она прилетела еще в октябре, у нее полугодовая виза, которая позволяет ей законно там находиться. Как рассказывает мать Марии, которая ждет свою дочь и внука в Питере, для их семьи это был «бюджетный вариант», т. к. жить в Гоа дешевле, чем в российских городах.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил, что 22 марта в стране вводится один день изоляции. С 7 утра до 9 вечера людям было запрещено выходить из домов. Такие ограничения касались и местных продавцов, соответственно, все магазины в это время были закрыты.

«Мы, естественно, купили себе еды на этот день, но не скупали полгипермаркета, как сумасшедшие. Потом нам сказали, что карантин будет продлен еще на три дня. На эти три дня купленной еды хватало, все было нормально», — рассказывает Мария о первых днях всеобщей изоляции.

Пустые полки индийских магазинов. Фото: Мария Сонина

Но 24 марта власти Индии объявили, что в стране будет введен карантин на 21 день, а премьер-министр Моди предупредил людей о последних часах, оставшихся для покупки продовольствия на время изоляции. Однако глава штата Гоа запретил открытие магазинов. По словам Марии, люди собирались у продуктовых лавочек и просили продавцов нелегально дать им немного еды. На места скопления людей быстро приезжала полиция и, избивая людей, разгоняла толпу.

«С ребенком было очень тяжело, ему нужно молоко, а я не могу его достать. У меня заканчивалась еда. Через несколько дней местный житель обратился в Верховный суд с просьбой открыть магазины, потому что у него маленькие дети. На это глава штата ответил, что он сейчас разрабатывает организацию доставки. В Индии делается все очень долго, непонятно было, когда эта доставка вообще заработает. После этого сказали, что магазины могут открываться на несколько часов в день. У магазинов сейчас огромнейшие очереди.

У меня сегодня перед носом закрылся магазин, я там сто лет простояла, а все, что мне удалось купить, — это печенье и одну пасту», — говорит Мария.

Очереди в Индии. Фото: Мария Сонина

На вопрос о том, помогает ли консульство гражданам, девушка отвечает, что представители составили списки для «эвакуации», также попросили заполнить анкету, чтобы предоставлять продовольствие. «В итоге, насколько я знаю, никому по поводу продуктов так и не позвонили. Они просто формально составили списки на эвакуацию с платными билетами за 70–80 тыс., и то же самое с продуктами: формально говорят, что они помогают населению с продуктами, на самом деле просто взяли наши данные. Никто даже не звонит и ничем не помогает вообще. Я летаю через Дели, мать-одиночка, поэтому рассчитывала максимум на 22 тыс. за билет. Обычный билет Дели — Москва стоит 12 тыс. В данный момент билеты стоят 60–80 тыс., у меня нет возможности потратить такие деньги», — продолжает Сонина.

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Как заявляют многие граждане России, которые сейчас не могут вылететь из других стран, консульства и МИД не предоставляют им необходимую информацию и помощь.

Петр Авраменко, находящийся в Саудовской Аравии, рассказал «Новой», что роль официальных представительств России сводится к «составлению списков».

«Никаких дат, сроков эвакуации нам не сообщают. Ответ на все один — ждите.

Самое печальное, что Саудовская Аравия не фигурирует в официальных планах МИДа на эвакуацию. Посольство никак не мониторит положение граждан, а на все вопросы ответ — ждите.

Единственное, они сказали, что, когда будут известны даты эвакуации, они напишут в Instagram. А будет это через месяц или через год, неизвестно. Полная неопределенность», — говорит Авраменко.

«Количество людей, которые звонят, в сотни, а иногда и в тысячи раз превышает количество сотрудников загранучреждений. Учитывая Всемирный транспортный коллапс, сотни тысяч россиян стали обращаться в посольства и консульства. Обработать такое количество обращений невозможно, ведь дипломаты в первую очередь заняты практической работой: списки, документы на пролет самолетов, оформление документов, организация транспортного сообщения из удаленных регионов и т. д.», — пояснили «Новой» в МИДе.

Мария Захарова. Фото: РИА Новости

На вопрос о том, почему людям не предоставляется информация о том, как выстраивается работа консульств и помощь гражданам, оказавшимся в сложной ситуации, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила корреспонденту «Новой»:

«Это вас [журналистов] не касается. Это касается людей, которым мы помогаем, это наша с ними история».

Из-за отсутствия официальной достоверной информации люди начинали верить в большое количество слухов и сплетен. Так, например, ходила информация, что коммерческий рейс FV-5672, который 31 марта вылетел из Гоа в Москву, был полупустым. Однако гражданка России Олеся Ефимова, которая была на этом борту, заявила, что пустые места были только на первых двух рядах, которые, по ее словам, выделили для того, чтобы пилоты могли отдыхать. Также пустые места были на двух последних рядах. По словам экипажа, это санитарная зона на случай, если кому-то станет плохо.

Билеты на этот рейс стоили более 60 тыс. рублей. Из-за того, что многие рейсы отменяли и купленные на них билеты оказывались недействительными, люди боялись тратить свои последние деньги на этот перелет. На сайте консульства достоверной информации о том, стоит ли доверять туроператору «Библио-Глобус», который организовывал этот рейс, также не было. Олеся Ефимова, по ее словам, решила рискнуть и взяла кредит для того, чтобы иметь возможность полететь домой.

По прилете в Шереметьево людям, которые из Москвы должны были отправиться в другие регионы, сказали добираться до них своим ходом.

Например, на борту были люди из Сургута. Прилетев в аэропорт Шереметьево, они сами добирались до Внуково, т. е. ни о каких мерах предосторожности для возвращающихся из страны, закрытой на карантин, речи не идет.

Максим, который сейчас тоже находится в Индии, возмущается тем, как российские авиакомпании завышают цены на билеты в разы, а правительство это никак не контролирует. По его словам, вылет из Индии для граждан других стран организовывают их правительства, а граждан РФ вывозит туроператор по ценам в 3–4 раза выше, чем в обычное время.

«Это при выделенных государством средствах на возвращение в страну тех, кто желает вернуться», — пишет Максим. Многие люди поехали отдыхать с малолетними детьми, таким образом, им требуется купить не один билет за 60 тыс., а несколько.

«Представьте семью из четырех человек, которая должна заплатить $900–2500 за билет на каждого члена семьи, чтобы вернуться в РФ, притом что одни билеты они уже купили и денег за них им пока никто не вернул. При этом в Индию летят, как правило, туристы с ограниченным бюджетом. Плюс сейчас вся экономика в мире остановилась. Множество людей осталось без работы или потеряло бизнес. Я бы хорошо подумал, прежде чем отдавать $1000-2500 за авиабилет в такой ситуации. Неважно, собственные это деньги или кредитные. Ведь с возвращением в страну для людей ничего не заканчивается. Им потом еще как-то жить нужно в условиях жесточайшего кризиса, — продолжает он. — Большая часть тех, кто застрял в Гоа, Мексике, Аргентине и других странах, считают данную цену на авиабилеты завышенной в разы, а действия причастных к такому ценообразованию — вымогательством и мародерством».

Мария Захарова сообщила «Новой», что перевозчики на вопрос МИДа о том, почему цены становятся выше, отвечают, что они компании, которые должны платить за топливо и зарплаты персоналу.

Ситуация усложняется еще и тем, что государство вводит законы, которые тормозят возможность прилета в страну. Недавно Минтранс ограничил количество пассажиров, которые могут принять российские аэропорты. Сейчас в Шереметьево ежедневно принимаются не более 500 граждан, возвращающихся из-за рубежа, региональные аэропорты — не более 200. Из-за этого 31 марта во время пересадки в Дохе — столице Катара — туристы из России узнали, что их рейсы в Москву и Санкт-Петербург отменены. Катар же в это время закрыл свои границы, поэтому люди оказались запертыми в аэропорту Дохи.

Ирина Розенберг, которая была одним из этих туристов, пишет на Facebook, что заведующий консульским отделом манипулирует паникующими людьми и никак им не помогает.

«Пока есть силы, хочу от всей души поблагодарить Qatar Airport за заботу и чистоту. Когда им стало понятно, что наше правительство не в состоянии о нас позаботиться, они сами стали решать этот вопрос. Да, именно они приняли решение разместить родителей с маленькими детьми и пожилых пассажиров в гостинице. Наше руководство не сделало ничего», — пишет Ирина.

Однако Мария Захарова утверждает, что это Россия договорилась с катарской стороной, поэтому наших граждан там кормили и содержали в чистоте. По ее словам, людям не время это объяснять, потому что они не поймут. Однако тот факт, что у граждан, которые застряли в аэропортах других стран и транзитных зонах, есть запрос на информацию, МИДом совершенно игнорируется.