«Сказали, что бесплатно никто не вывезет»

27 марта из-за пандемии коронавируса Россия полностью закрыла регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Теперь перевозчики смогут выполнять только рейсы по возвращению пассажиров домой. Ростуризм утверждает, что значительная часть россиян вернется по своим билетам, но на самом деле все не так просто. Рейсы по всему миру отменяют, цены на новые билеты становятся запредельно высокими, многим туристам негде жить. Возвращению домой препятствуют и ограничительные меры других стран — к примеру, карантин в Индии. «Новая» поговорила с россиянами, которые долгое время не могли вернуться домой или до сих пор ожидают эвакуации.

Туристка Юлия (вернулась в Россию из Гоа рейсом 25 марта) — В Индию мы прилетели 11 марта, сняли частный дом. Первую неделю все было прекрасно, никаких намеков на панику из-за пандемии не было. Потом появилась информация, что в Индии изолируют штаты. 19 марта индийский премьер-министр сделал заявление о прекращении работы международных аэропортов с 23 марта. Мы должны были возвращаться в Россию 25 марта Air Arabia, поэтому получили от авиакомпании сообщение, что часть нашего маршрута отменили. Деньги за билеты нам не вернули, вместо этого компания предложила поменять их на рейс 15 апреля. Поскольку нас не устроил такой расклад событий, мы попытались улететь 21 и 22 марта, но из-за цен не смогли сразу купить билеты. Пока мы раздумывали, начали закрывать аэропорт Гоа и объявили комендантский час. Кроме того, выяснилось, что 25 марта в 00.00 в Индии введут трехнедельный карантин, когда из дома вообще нельзя будет выходить. Из-за этого мы начали писать в МИД и посольство России, написали более 20 писем, зарегистрировались на всех возможных ресурсах. Ответ на письма получили только один раз — в фейсбуке от посольства. Мы писали туда, что продуктов у нас осталось на три дня, а в нашем доме живет девушка с тремя детьми. В ответ на это нам сказали: «Мы вас услышали и записали». О том, что 25 марта из Гоа будет рейс «Библио Глобуса», организованный совместно с МИД, мы узнали случайно из новостей. Сразу после того, как билеты выкинули на рынок, я позвонила мужу и попросила взять их любым способом. Он успел купить их за 53 тысячи рублей. Потом они подорожали до 80 тысяч за человека, люди говорили и о более высоких ценах. После покупки билетов мы собрались за 15 минут. До аэропорта добрались только с помощью нашего знакомого индийца, который позвонил в полицию и сказал, что у нас есть билеты. Без них мы не смогли бы перемещаться по Гоа. Даже с ними нам пришлось пройти три блокпоста. Приехали мы в аэропорт ближе к половине первого ночи 25-го числа, после введения карантина. У нас долго проверяли билеты, при этом в здании было много сотрудников [полиции]. Все они держали в руках автоматы. По итогу все было в порядке, но ждать пришлось до утра, спали мы на полу. Кроме того, в аэропорту нельзя было купить ни еды, ни воды. Регистрация на рейс началась в 11 часов утра. К этому времени приехали другие туристы, всем им также пришлось пройти через блокпосты. Они хотели попасть на этот рейс, пытались заплатить деньги, чтобы их внесли в списки. Из них никто не смог попасть внутрь, при этом мы летели самолетом, который был заполнен только на две трети. При желании можно было бы впустить больше пассажиров. Я считаю, что это нельзя назвать эвакуацией. Сейчас в Сети ходит информация, что из Гоа 30-го числа будет вылетать рейс авиакомпании «Россия». Цена билета — 80 тысяч на человека. Это издевательство над законопослушными гражданами, у которых были обратные билеты, виза и которые сами не хотели оставаться в Индии.

Художники Александра Семенова и Джон Пешков (Мумбаи, Индия) — Мы путешествуем уже четыре месяца, два из них провели в Индии. Вернуться в Москву хотели 26 марта из Дели авиакомпанией «Аэрофлот». О том, что Индия 22 марта закрывает границы, мы случайно узнали только вечером 19-го. Сразу же после этого начали звонить на горячую линию Аэрофлота, но сотрудники компании утверждали, что ничего не знают о закрытии границ и отмене билетов. Поменять вылет на другую дату компания нам отказалась. Чтобы вернуться домой, мы решили купить новые билеты на 20 марта. Стоили они в два раза дороже прежних и были с пересадкой в Мумбаи и Дубае. В итоге из-за того, что ОАЭ закрыли международные границы, наш рейс в Дубае отменили. Из Гоа мы смогли улететь только в Мумбаи, где застряли без денег, связи и жилья. Поехали в генеральное консульство России. С восьми утра долго ждали, пока к нам выйдет дежурный дипломат. Через три с половиной часа третий секретарь консула сказал, что ничем не может нам помочь, и отдал распечатанную страницу сайта МИДа с контактами, куда мы можем обратиться. Сказал писать на почту и ждать информации. Мы писали на почту еще за два дня до этого, но ответа не получили. Начали искать помощи в соцсетях. В конце концов нашлась индо-русская семья, которая приютила нас во время этого хаоса. Мы очень благодарны, что люди разместили нас у себя, так как не знаем, где бы мы сейчас могли оказаться без этой помощи. Для эвакуации были организованы рейсы 25 марта из Гоа и Дели, также будут рейсы 30 марта. До Дели или Гоа из Мумбаи мы не можем добраться без помощи консульства: 25 марта президент Индии объявил о закрытии городов на карантин и прекращении перелетов внутри страны (наземный транспорт отменили еще 23 марта). Кроме того, билеты очень дорогие: авиакомпания «Россия» продает их за 65 тысяч. Наши билеты мы перебронировали на четвертое апреля, но мы не знаем, будет ли вообще этот рейс. Когда мы узнали о спецрейсе «Аэрофлота» [25 марта] на сайте МИДа, сразу же начали звонить на горячую линию. Там нам сказали, что такого рейса нет, что ничего о нем не знают и «ни с какими сторонними организациями» не работают. Такое отношение со стороны Аэрофлота просто отвратительно. Мы настаивали, что это официальная информация и у нас есть все права улететь на этом самолете, так как мы имеем на руках отмененные билеты. В итоге девушка на другом конце провода сказала, что такой рейс действительно есть, но мест на нем уже нет. Сейчас мы поняли, что заперты в Мумбаи, и начали искать таких же людей, которые, как и мы, хотят улететь в Россию. Создали группу в WhatsApp для коллективного обращения в МИД, сделали активную рассылку во все чаты и соцсети. За два дня в группе собралось больше 100 человек. Мы чувствуем, что в критической ситуации посольство отвернулось от нас и ничем не помогло. Каждый день нам предлагают заполнять разные списки, но за это время сложилось впечатление, что нас просто пытаются чем-то занять, чтобы мы поменьше писали в фейсбуке. Этих списков мы заполнили уже штук двадцать. Больше ничего не происходит.

Фото: EPA

Туристы Галина Колосова и Тимофей Казанцев (Шри-Ланка) — Мы поехали в отпуск на Шри-Ланку через туроператора ICS Group. Планировали отдыхать с 16 по 27 марта. После первых четырех дней узнали, что в стране вводится комендантский час и три дня из отеля никуда нельзя будет выходить. Сейчас его продлили на неопределенный срок. Другие постояльцы начали уезжать из нашего отеля еще в первые дни после введения комендантского часа. Тогда к нам приходило много полицейских. Они проверяли у всех паспорта и говорили, что выходить строго запрещено. Сотрудники приходили в отель три дня подряд. Отдыхающих вызывали через день, в остальное время полицейские решали какие-то вопросы с администрацией. От других постояльцев из России мы узнали, что рейсы Air Arabia с пересадкой в Шардже [ОАЭ. — Ред.] начали отменять. Среди этих рейсов был и наш. Для нас это стало толчком к тому, чтобы начать разбираться с ситуацией. Мы просили помочь родственников, потому что ни МИД, ни Ростуризм нам не отвечали. Ответили нам только в посольстве: взяли данные и сказали, что никакой эвакуации не будет — бесплатно нас никто не вывезет. Эвакуация заключается в том, что из Шри-Ланки организуют рейсы. Мы нашли билеты на первое апреля от авиакомпании «Россия» [дочка Аэрофлота. — Ред.] и купили их за 80 тысяч. Пока наш рейс не отменили. 22 марта нас переселили в другую гостинцу этой же сети, более дорогую. Тут мы продолжаем сидеть до сих пор. При этом в стоимость проживания не включено питание, здесь оно значительно дороже. Сегодня у нас закончилась туристическая бронь отеля, и теперь мы должны оплачивать номер по 100 долларов за ночь. Нам сделали скидку, но даже с ней для нас это очень дорого. Пока переехать в более дешевый отель мы не можем, нам никто не может помочь: ни гид, ни туроператор. Из-за комендантского часа все перемещения запрещены — ездить можно только в аэропорт с билетом в качестве подтверждения. Сам гид неофициально предлагал нам перебежать в отель неподалеку, а полицию, в случае чего, попросить войти в положение. Вся текущая ситуация достаточно тревожная: мы не можем никуда выйти и будто находимся в заключении. К тому же, вероятнее всего, отель, где мы находимся сейчас, закроется 30 марта. Мы боимся, что наш рейс на первое апреля отменят, нам будет нечего есть и не хватит денег. Самое главное, что мы не чувствуем никакой поддержки. Мы полетели совместно с туроператором, но ощущение, что мы здесь одни.