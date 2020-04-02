Врачи, а не силовики

Обращение президента к народу получилось кратким и содержало только одну фактологическую новость – нерабочая неделя обернулась нерабочим месяцем. Россиянам придется сидеть дома весь апрель.

При этом политической нагрузки в этой короткой речи было больше, чем в предыдущем обращении, подробном, наполненном конкретными, в первую очередь экономическими вопросами.

Во-первых, Путин вообще не упомянул силовиков в роли спасителей Отечества.

Ни армия, ни ФСБ, ни МВД, ни МЧС не названы как основные институты противостояния эпидемии. Хотя известно, с какой настойчивостью силовое лобби пыталось использовать чрезвычайную без кавычек ситуацию для того, чтобы взять страну под сплошной оперативный контроль.

Во-вторых, настоящими героями названы врачи и волонтеры.

Это тот редкий случай, когда позиции нашей редакции и главы государства совпадают полностью. И не только в формате констатации, но и как требование обеспечить врачей и волонтеров, принимающих первый удар, всем необходимым для защиты от вируса.

В-третьих, Путин фактически признал, что в кризисной ситуации большой стране централизованная диктатура скорее вредит,

чем помогает справиться с вызовом. И перезапустил российский федерализм. Главы регионов должны действовать по обстоятельствам, исходя из уровня угрозы и собственных возможностей.

Особую политическую поддержку получил, не будучи названным напрямую, мэр Москвы Сергей Собянин, которого политики, ориентированные на силовиков, и прикрученные к ним медиа всю неделю чуть ли не прямо обвиняли в захвате избыточных полномочий и антиконституционном перевороте в отдельно взятом городе. Нет, сказал Путин, Москва приняла на себя основной удар и наиболее жесткие ограничения оправданы.

Есть надежда, что нерабочий месяц поможет остановить развитие эпидемии. Но очевидно, что он нанесет жесточайший удар по экономике и по доходам граждан. Президент пообещал, что их поддержат, но в этот раз без конкретики. И это третья категория людей, приимающих на себя основной удар общей беды. О них, как и о врачах и волонтерах, мы будем рассказывать вам в первую очередь.