Книжная койка: день 11, Петрушевская

От редакции

Рассказ — во многом недооцененный сегодня литературный жанр. Причем, недооцененный и издателями, и читателями. Каждый день мы будем выкладывать по одному рассказу, отобранному Анной Наринской, с ее небольшим вступительным словом. Рассказы разных авторов. Разных времен. Разных жанров. Разных настроений. Один день — один рассказ.

Анна Наринская литературный критик, колумнист «Новой газеты»

— Выдающийся рассказ Петрушевской «Гигиена» входит в любой список художественных текстов об эпидемии и много раз поминался за последнее время.

Поэтому — вот другой. Очень страшный — даже до такой степени, что смешной. Петрушевская поселяет своих героев в компактный ад (можно было бы сказать «Черный вигвам», если бы это не было написано задолго до), чтобы уязвимость человечности стала очевиднее. Достаточно сделать шаг к жестокости, чтобы заразиться ею и заражать ею других.

Мало кто сказал это яснее.

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