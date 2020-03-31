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Книжная койка: день 11, Петрушевская
Проект «Новой газеты» и Анны Наринской открыт на карантин. Один день — один рассказ
Фото: РИА Новости
Анна Наринскаяспециально для «Новой газеты»
От редакции
Рассказ — во многом недооцененный сегодня литературный жанр. Причем, недооцененный и издателями, и читателями. Каждый день мы будем выкладывать по одному рассказу, отобранному Анной Наринской, с ее небольшим вступительным словом. Рассказы разных авторов. Разных времен. Разных жанров. Разных настроений. Один день — один рассказ.
Людмила Петрушевская. «Черный пудель»
— Выдающийся рассказ Петрушевской «Гигиена» входит в любой список художественных текстов об эпидемии и много раз поминался за последнее время.
Поэтому — вот другой. Очень страшный — даже до такой степени, что смешной. Петрушевская поселяет своих героев в компактный ад (можно было бы сказать «Черный вигвам», если бы это не было написано задолго до), чтобы уязвимость человечности стала очевиднее. Достаточно сделать шаг к жестокости, чтобы заразиться ею и заражать ею других.
Мало кто сказал это яснее.
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