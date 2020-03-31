Зеленский и Порошенко сняли маски

— …На ком уголовная ответственность за то, что Рада станет источником заражения народа Украины? Кто знает, сколько среди нас потенциально инфицированных? Больше трехсот человек собрали и держите в зале, в закрытом помещении, очень долго, а потом все разъедутся по регионам… Такой циничной власти мир еще не видел!

Депутаты «Оппозиционной платформы — За жизнь» никогда, кажется, не выглядели настолько искренне встревоженными:

— Поменяйте, как положено, всему парламенту маски, перчатки и очки! Время, когда они выполняли свою функцию согласно санитарным нормам, истекло!

Президент Зеленский к этому моменту уже покинул зал. Вместе с ним вышел спикер Разумков. Процессом руководил невозмутимый, как хирург, первый вице-спикер Стефанчук в медицинском респираторе и черных резиновых рукавицах.

Продолжалось третье за день внеочередное пленарное заседание. На предыдущих у Рады хватило голосов, чтобы отправить в отставку недостаточно действующих в сложной обстановке министра здравоохранения и министра финансов, а вот утвердить на эти посты кандидатуры, которые накануне одобрил согласительный совет, — нет. «Монобольшинство рухнуло!» — не без удовлетворения констатировали соратники Медведчука. Вспоминали, что президенту Голобородько в известном сериале всегда сказочно везло, но реальность оказалась предсказуемо жестока к дилетанту от политики: «В кино он по известному адресу посылал МВФ, а сейчас убеждает нас, что без внешней помощи страну ожидает дефолт, крах. Хочет окончательно затянуть петлю Запада на шее народа Украины!»

Ряд телеграм-каналов, близким к топ-политикам, запустил слух о том, что дни Зеленского на президентском посту сочтены: без стабилизационного фонда «клоуну» ситуацию не удержать. Внеочередное заседание транслировали несколько общенациональных телеканалов, добавляя к общему пандемическому неврозу трагических красок:

что у страны впереди — крах гривны, чудовищный рост безработицы, анархия?

Кадровые вопросы важны. Но еще важнее был закон, касающийся усовершенствования некоторых аспектов банковской деятельности и закон об открытии рынка земли. Оба считались непреложными условиями получения очередного транша в 10 миллиардов долларов от Международного валютного фонда. Против обоих документов стояло насмерть большинство фракций — по разным причинам, а теперь и внутри «Слуги народа» пролегла трещина. Около полусотни депутатов фракции не поддерживало линию президента.

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Согласно первому документу, собственники и экс-собственники банков, интересы которых нарушили при выведении финучреждений с рынка, имеют право получить возмещение только в денежной форме. Правки касаются и кодекса административного судопроизводства Украины: вердикт суда — не основание для возврата банка его бывшим владельцам. Законопроект сразу назвали «антиколомойским», адресным. Не секрет, что главное требование МВФ к Украине — не позволить Игорю Коломойскому взыскать с помощью украинских судов компенсацию за «Приват». А то, что Зеленского молва с самой избирательной кампании связывала с Коломойским, называя протеже и ставленником олигарха, лишь добавляло остроты…

До сих пор украинское законодательство не давало ответа на вопрос, что делать, если вдруг акционер банка через суд оспорит решение регулятора о национализации. Международный валютный фонд предложил заполнить этот пробел. Вторая тема и вовсе считалась священной для Украины. Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения был принят как временная мера еще осенью 2001 года. Попытки запустить, хоть и с дополнительными условиями, земельный рынок в стране заканчивались провалами.

О том, что Зеленский примчался в Раду и проводит консультации в кулуарах, стало известно задолго до его выступления, которое не выглядело образцом ораторского искусства. Президент снял с себя маску: «Чтобы вы видели мое лицо…» Оно было осунувшимся.

— У меня тоже много вопросов к этой ситуации. Но я прошу поддержать законопроекты, — просил Зеленский.

Поддержка пришла неожиданно — от лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко, который похожим движением сорвал с себя на трибуне защитную повязку:

— У оппозиции всегда есть претензии к законопроектам власти. Но мы должны понимать, что на карту поставлен дефолт Украины. Как страна дошла до этого — вопрос иной… Сегодня же момент истины. Я и мои коллеги проголосуют за закон о банковской системе.

Ждавшая своей очереди к трибуне Юлия Тимошенко, противница такого решения, картинно закатила глаза: все пропало. «Позорный сговор Зеленского с Порошенко, которого обещал посадить за коррупцию! Отдаете страну во внешнее управление!» — выкрикивали из рядов «ОПЗЖ». И требовали немедленной санобработки зала путем кварцевания…

После того как Раде удалось-таки назначить кризисных менеджеров на здравоохранение и финансовую сферу, «антиколомойский» закон получил необходимые 267 голосов «за». Без альянса «Слуги народа» с «Европейской солидарностью» это было бы невозможно. А глубокой ночью, фактически 31 марта, парламент, рассмотрев последние правки, теми же силами открыл рынок земли. По факту, новая коалиция стала неожиданным подарком Владимиру Зеленскому к его первому году президентства.