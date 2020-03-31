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Книжная койка: день 10, Набоков
Проект «Новой газеты» и Анны Наринской открыт на карантин. Один день — один рассказ
Фото: РИА Новости
Анна Наринскаяспециально для «Новой газеты»
От редакции
Рассказ — во многом недооцененный сегодня литературный жанр. Причем, недооцененный и издателями, и читателями. Каждый день мы будем выкладывать по одному рассказу, отобранному Анной Наринской, с ее небольшим вступительным словом. Рассказы разных авторов. Разных времен. Разных жанров. Разных настроений. Один день — один рассказ.
Владимир Набоков. «Возвращение Чорба»
Анна Наринская
литературный критик, колумнист «Новой газеты»
— Как трагедия перерастает в конфуз. И наоборот.
Ожидаемое от Набокова литературное мастерство и даже немного больше.
Читайте по ссылке (LIB.RU) =>
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Рассказ Людмилы Петрушевской
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Теги:литература, критика, карантин, книги
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