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Книжная койка: день 10, Набоков

Проект «Новой газеты» и Анны Наринской открыт на карантин. Один день — один рассказ

Фото: РИА Новости

Культура

Анна Наринскаяспециально для «Новой газеты»

 

От редакции


Рассказ — во многом недооцененный сегодня литературный жанр. Причем, недооцененный и издателями, и читателями. Каждый день мы будем выкладывать по одному рассказу, отобранному Анной Наринской, с ее небольшим вступительным словом. Рассказы разных авторов. Разных времен. Разных жанров. Разных настроений. Один день — один рассказ.

Владимир Набоков. «Возвращение Чорба»

Анна Наринская
литературный критик, колумнист «Новой газеты»

— Как трагедия перерастает в конфуз. И наоборот.

Ожидаемое от Набокова литературное мастерство и даже немного больше.

Читайте по ссылке (LIB.RU) =>
 

Что читаем завтра?


Рассказ Людмилы Петрушевской

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Фолкнер. «Полный поворот кругом»

Юзефович. «Бабочка»

Чехов. «Студент»

Хорхе Луис Борхес. «Алеф»

Довлатов «Шоферские перчатки»

Эрнест Хемингуэй. «Свет мира»

Казаков. «Во сне ты горько плакал»

По. «Бочонок Амонтильядо»

Тэффи. «Флирт»

Теги:
литература, критика, карантин, книги

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