Книжная койка: день 9, Тэффи

От редакции

Рассказ — во многом недооцененный сегодня литературный жанр. Причем, недооцененный и издателями, и читателями. Каждый день мы будем выкладывать по одному рассказу, отобранному Анной Наринской, с ее небольшим вступительным словом. Рассказы разных авторов. Разных времен. Разных жанров. Разных настроений. Один день — один рассказ.

Анна Наринская литературный критик, колумнист «Новой газеты»

— Надежда Александровна Лохвицкая, известная под псевдонимом Тэффи — совершенно недооцененный сегодня автор и при этом невероятно современно звучащий.

Она первая русская эмансипированная женщина-литератор. То есть, автор, занимавшийся неженским, как считалось, делом — смехом (а не, например, детскими книжками или любовными историями), сохраняя при этом принципиально женский взгляд на реальность.

В рассказе «Флирт» она выводит персонажа, которого теперешним языком надо было бы называть «токсичный холостяк» — и у нее выходит одновременно смеяться над ним, порицать его и жалеть его, не разбивая рамки облегченного фельетонного жанра. Удивительное мастерство.

Кстати, действие здесь разворачивается во время пандемии.

«—То-то пассажиров так мало. Холера.

Да какая там, к черту, холера. Перепьются — ну, их и тошнит».

Разговоры с отрицателями эпидемии и сто лет назад звучали точь-в-точь, как сегодня.