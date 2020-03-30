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Книжная койка: день 9, Тэффи

Проект «Новой газеты» и Анны Наринской открыт на карантин. Один день — один рассказ

Фото: РИА Новости

Культура

Анна Наринскаяспециально для «Новой газеты»

 

От редакции


Рассказ — во многом недооцененный сегодня литературный жанр. Причем, недооцененный и издателями, и читателями. Каждый день мы будем выкладывать по одному рассказу, отобранному Анной Наринской, с ее небольшим вступительным словом. Рассказы разных авторов. Разных времен. Разных жанров. Разных настроений. Один день — один рассказ.

Надежда Тэффи. «Флирт»

Анна Наринская
литературный критик, колумнист «Новой газеты»

— Надежда Александровна Лохвицкая, известная под псевдонимом Тэффи — совершенно недооцененный сегодня автор и при этом невероятно современно звучащий.

Она первая русская эмансипированная женщина-литератор. То есть, автор, занимавшийся неженским, как считалось, делом — смехом (а не, например, детскими книжками или любовными историями), сохраняя при этом принципиально женский взгляд на реальность.

В рассказе «Флирт» она выводит персонажа, которого теперешним языком надо было бы называть «токсичный холостяк» — и у нее выходит одновременно смеяться над ним, порицать его и жалеть его, не разбивая рамки облегченного фельетонного жанра. Удивительное мастерство.

Кстати, действие здесь разворачивается во время пандемии. 

«—То-то пассажиров так мало. Холера. 

Да какая там, к  черту, холера. Перепьются — ну, их и тошнит».

Разговоры с отрицателями эпидемии и сто лет назад звучали точь-в-точь, как сегодня.

Читайте по ссылке (LITRES) =>
 

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Теги:
коронавирус, пандемия, карантин, книги, критика, литература

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