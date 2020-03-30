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Книжная койка: день 9, Тэффи
Проект «Новой газеты» и Анны Наринской открыт на карантин. Один день — один рассказ
Фото: РИА Новости
Анна Наринскаяспециально для «Новой газеты»
От редакции
Рассказ — во многом недооцененный сегодня литературный жанр. Причем, недооцененный и издателями, и читателями. Каждый день мы будем выкладывать по одному рассказу, отобранному Анной Наринской, с ее небольшим вступительным словом. Рассказы разных авторов. Разных времен. Разных жанров. Разных настроений. Один день — один рассказ.
Надежда Тэффи. «Флирт»
— Надежда Александровна Лохвицкая, известная под псевдонимом Тэффи — совершенно недооцененный сегодня автор и при этом невероятно современно звучащий.
Она первая русская эмансипированная женщина-литератор. То есть, автор, занимавшийся неженским, как считалось, делом — смехом (а не, например, детскими книжками или любовными историями), сохраняя при этом принципиально женский взгляд на реальность.
В рассказе «Флирт» она выводит персонажа, которого теперешним языком надо было бы называть «токсичный холостяк» — и у нее выходит одновременно смеяться над ним, порицать его и жалеть его, не разбивая рамки облегченного фельетонного жанра. Удивительное мастерство.
Кстати, действие здесь разворачивается во время пандемии.
«—То-то пассажиров так мало. Холера.
Да какая там, к черту, холера. Перепьются — ну, их и тошнит».
Разговоры с отрицателями эпидемии и сто лет назад звучали точь-в-точь, как сегодня.
Читайте по ссылке (LITRES) =>
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