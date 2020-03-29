«Давайте учиться быть Церковью»



Публикация портала «Православие и мир»

— Здравствуйте, мои дорогие! Меня попросили обратиться с пастырским словом в эти дни печальные Великого поста, которые для нас, всех христиан мира, сегодня стали настоящим испытанием. Я имею в виду не только христиан, живущих в России, но и во всем мире.

Очень многие наши братья оказались в таких условиях, когда храмы закрыты, не совершаются богослужения, прихожане не могут вместе со священниками участвовать в таинствах. И это, действительно, большое испытание для нашей веры и нашей Церкви.

И, тем не менее, очевидно, что в условиях опасности заражения коронавирусом мы, как и все разумные люди, должны быть максимально внимательны и осторожны. И соблюдать все необходимые условия и все необходимые предписания для того, чтобы нам самим не стать источниками распространения этой болезни.

Прежде всего, мы, как христиане, должны задумываться и о тех людях, которые в большей степени подвержены этому заболеванию. Поэтому и правительство страны, и правительство города Москвы обратилось к пожилым людям, к людям с хроническими заболеваниями, людям, которые не чувствуют себя в достаточной мере крепкими и здоровыми — для того, чтобы они соблюдали необходимые карантин и самоизоляцию. В том числе, это касается посещения наших храмов, наших богослужений.

Для всех — это тяжелое испытание: лишиться богослужения, лишиться Евхаристии. Но, с другой стороны, мы должны вспомнить слова, с которыми к нам обращается апостол Петр в своем Соборном послании: «Вы — род избранный, царственное священство» (1Пет. 2:9). Тем самым он показывает, что каждый христианин, вне зависимости от того, носит ли он иерархический сан пресвитера или епископа, является иереем Божьим, и мужчина, и женщина. А это значит, что ему дана благодать от Бога совершать свое богослужение: молиться Богу в домашней молитве, в своей домашней Церкви.

Буквально несколько часов назад я общался со своим добрым приятелем, который живет на Святой земле, в Израиле. И сегодня я видел очень грустное видео, где закрываются, запечатываются двери Храма Гроба Господня. Христиане Святой земли очень переживают, что на Великую субботу, в день, который традиционно так важен для всех христиан мира, особенно для тех, что приезжали на Святую землю, с тем, чтобы получить дары Благодатного огня, который, по преданию, сходит в этот день на Гроб Господень. И вот — Храм Гроба Господня закрыт. Закрыты все храмы, богослужения не совершаются. И вот мой добрый приятель сказал удивительную вещь: «Мы сейчас все учимся быть маленькой Церковью». Как здорово он сказал. Семья, которая оказалась без возможности посещать храм, сегодня по-настоящему учится быть Церковью.

Каждый из нас должен научиться этой удивительной науке, которая казалась нам раньше неочевидной — открытые храмы, доступные богослужения, Литургия совершается регулярно, в воскресные дни, в праздники. Многие из нас, христиан, так к этому привыкли, будто от нас ничего не зависит. Захотел — пришел в храм, захотел — не пришел. Захотел — приготовился к Причастию, захотел — не приготовился к Причастию. Особой ценности этого в нашей жизни, в том числе церковной, в том числе духовной, молитвенной многие из нас не ощущали. До какого-то момента. И вот сегодня, оказывается, этот момент наступил.

Наступил момент осмысления: а что для меня значит молитва? Что для меня значит Церковь? Что такое богослужение? Каким образом я в этом Богослужении могу участвовать в условиях карантина, затвора. Мы же знаем такой подвиг христиан, монахов, которые уходили в затвор для того, чтобы именно там научиться — услышать Бога, почувствовать Бога, и — Бога познать.

Наступает такой момент, когда у нас появилась неожиданная возможность иначе взглянуть на нашу религиозность, на отношение к храмовой молитве, к нашей личной молитве и к богослужению.

Еще раз хочу напомнить слова апостола Петра, обращенные к каждому из нас: «Вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел». (1Пет.2:9).

Мы — Церковь не только тогда, когда собираемся вместе на молитву в храм, не только, когда идем на воскресную службу, когда исполняем какие-то известные для нас религиозные предписания поста. Мы — Церковь потому, что мы — Тело Христово и потому, что мы Ему принадлежим в любом месте, в любое время, потому, что мы — Его род, избранный Им.

Поэтому сегодня я еще раз хочу обратиться ко всем православным христианам: давайте будем учиться быть Церковью. Давайте будем учиться быть смиренными, быть терпеливыми, быть аккуратными, осторожными. «Блюдите убо, како опасно ходите» (Еф. 5:15), — говорит апостол Павел.

Действительно, мы должны быть осторожными: каждый из нас в любой момент, не дай Бог, может стать источником болезни для слабейшего, для человека, который эту болезнь может не перенести. Поэтому слова, обращенные ко всем людям, и к нам, христианам, — чтобы мы, по возможности, воздержались от посещения многолюдных собраний, многолюдных богослужений, чтобы мы могли совершать свои богослужения на дому. Например, когда у нас почти все закрыто, на работу многие люди не ходят, это прекрасное время для того, чтобы, наконец, начать читать Священное Писание, углубиться в Евангельское слово. Просто взять и посмотреть — какие чтения Ветхого Завета читаются на будничных службах — это можно взять из Церковного календаря, и читая, участвовать в богослужениях дома.

В среду, 1 апреля мы можем дома, очень молитвенно, глубоко, внимательно, не торопясь, вникая в каждое слово, прочитать Покаянный канон Андрея Критского в день Стояния Марии Египетской. У нас есть возможность читать канон в разных вариантах — и на церковнославянском, в переводе на русский язык, чтобы нам было понятно.

Мы также можем в ближайшую субботу пропеть с настоящей верой, настоящей любовью к Божьей Матери акафист в день Похвалы Пресвятой Богородицы. Нам ничто не мешает будничные богослужения совершать дома.

И, конечно же, каждый имеет возможность пригласить к себе домой священника для того, чтобы поучаствовать в домашней молитве и причаститься вместе со своей семьей или отдельно Святых Христовых Таин и поучаствовать в таинстве соборования.

Я еще раз обращаюсь к вам. Давайте будем беречь друг друга, любить друг друга, слышать предупреждения, которые относятся к нам. Мы делаем это не потому, что наша вера слаба. Мы как раз испытываем нашу веру, насколько она сильна, насколько мы способны быть Церковью в таких условиях. И, по возможности, соблюдая все меры предосторожности, не покидайте дома без особых на это причин. Храни вас Господь!

Отец Алексей Уминский, настоятель храма Святой Троицы в Хохлах