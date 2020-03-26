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Заражено — 492479 (в РФ — 840), смертей — 22180. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом
«Милость Божия» или моровая язва?
РПЦ решила саботировать указания московской мэрии об ограничении служб во время коронавируса
Александр Солдатовспециально для «Новой»
Удивительно растерянно выглядит в условиях пандемии Московская патриархия — как на фоне решительных действий и заявлений других конфессий, так и на фоне требований властей, которые в РПЦ пока «не встречают понимания»
Конечно, еще рано делать выводы, но по состоянию на сегодня РПЦ МП в целом не выдерживает испытания, посланного ей свыше в виде пандемии коронавируса. Совершенно парадоксально прозвучало в минувшее воскресенье, на литургии в ближайшем к его загородной резиденции храме в Переделкино, заявление патриарха Кирилла о том, что пандемия — это «милость Божия».
Патриарх высказал надежду, что она приведет людей к покаянию и существенно умножит число прихожан храмов РПЦ, посещаемость которых в разы сократилась за последние годы.
При этом лично патриарх принял все возможные меры предосторожности:
перестал выезжать в многолюдные храмы, служит только в алтаре (не выходит на кафедру посреди храма), запрещает целовать себе руки, а сам не целует иконы, кресты и священные сосуды.
Одновременно патриарх предписал читать за каждой литургией особую молитву об избавлении от этой «милости Божией», которая в молитве называется по-славянски «моровой язвой».
За истекшие дни ситуация в России существенно ухудшилась. Главы разных конфессий и многочисленные рядовые пастыри обращаются к своей пастве со словами утешения и с призывом особо ответственно относиться в эти дни к своему здоровью и здоровью окружающих, соблюдать, насколько возможно, карантин.
Не дожидаясь распоряжения властей, Федерация еврейских общин России закрыла свои синагоги по всей стране.
Перестали совершаться публичные намазы и во всех московских мечетях. Особо усердные мусульмане молятся перед ними на улице, соблюдая двухметровую санитарную дистанцию.
Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов призвал своих единоверцев на время воздержаться от посещения храмов и вспомнить о многовековой старообрядческой традиции домашних моленных.
Архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви России Дитрих Брауэр глубокомысленно заметил, что тот самый подвиг любви, воссоединения с другими людьми и помощи им, ради которого мы собираемся в церковь, сейчас можно выполнить только путем воздержания от посещения храма.
На фоне нарастающей социальной тревоги, растерянности многих клириков и мирян не слышно лишь голоса патриарха Кирилла. В понедельник он создал особую рабочую группу, которая должна координировать действия церкви в условиях пандемии с органами госвласти. Свои полномочия он делегировал — в рамках этой группы — управделами патриархии митрополиту Дионисию (Порубаю), который, кстати, по некоторым параметрам, входит в «группу риска». В свою очередь, рабочая группа ограничилась рассылкой обтекаемого циркуляра по епархиям и заявлением для СМИ — о том, что храмы закроют лишь тогда, когда прекратится работа общественного транспорта и всех магазинов.
Назревает конфликт между властью и патриархией относительно режима соблюдения карантина.
Пример других поместных церквей (например, Константинопольский патриархат полностью закрыл свои храмы по всему миру, а Иерусалимский прекратил службы в храме Гроба Господня), не говоря уж о католиках (папа Франциск даже пасхальную мессу будет служить в закрытом храме), пока не действует на РПЦ.
Согласно инструкции патриархии, разосланной по приходам, следует лишь чаще проводить дезинфекцию, протирать лжицы во время причащения мирян, использовать одноразовые ватные палочки при помазании елеем и одноразовые стаканчики для запивки. Мягко говоря, это полумеры. И то в большинстве случаев они не соблюдаются: бедные провинциальные приходы ссылаются на отсутствие средств, а богатые монастыри (например, Троице-Сергиева лавра) выбирают «исповедническую» позицию:
никакая зараза через причастие не передается, не будем исполнять «отступнические» распоряжения, откуда бы они ни исходили.
Кстати, в Сергиевом Посаде уже зарегистрированы первые случаи заражения — глава местной старообрядческой общины в тяжелом состоянии госпитализирован с коронавирусом в ГКБ № 40 в Коммунарке. Подобные проблемы возникли и в другой лавре Московского патриархата — Почаевской, на территории Украины. По словам президента Молдовы Игоря Додона, вернувшиеся оттуда паломницы оказались инфицированы коронавирусом и даже заразили медперсонал.
Как ни печально это признавать, коронавирус разделяет РПЦ на два лагеря. Сторонники карантина объявляются «либералами» и «маловерами» той частью клира, которая призывает, «если нужно, и мученический венец принять», но ничего не менять в традиционном укладе литургической жизни.
Несмотря на то, что позицию «мучеников» разделяют крупнейшие монастыри и даже любимый проповедник патриарха протоиерей Андрей Ткачев (устроивший на амвоне своего храма перформанс, высмеяв респиратор и прочую защиту от вируса), председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион (Алфеев) называет ее «преступной», возлагая на «ревнителей не по разуму» ответственность за будущие страдания людей и большие искушения для церкви, храмы которой могут стать местом массового заражения. Священник Георгий Кочетков прямо призывает отказаться от причастия в храме, в случае необходимости приглашая священника на дом с соблюдением мер санитарной предосторожности.
Мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий рабочую группу Госсовета по коронавирусу, предупредил, что на следующей неделе, когда в Москве закроются почти все офисы, рестораны, кафе, непродуктовые магазины и т.п., будет ограничен и доступ в помещения религиозных организаций. В Украине, которая по уровню мер защиты от пандемии на пару шагов опережает Россию, президент Зеленский дал старт акции «Пасха дома», пообещав выставить у храмов патрули.
Рабочая группа Московской патриархии, хоть и «с пониманием», но негативно ответила на предупреждение Собянина. «Пастырский долг духовенства будет в полном объеме исполняться по отношению ко всем тем верующим людям, которые находят для себя необходимым в нынешнее трудное время прийти в храм», — заявила группа. А это значит, что никаких изменений в богослужебный уклад РПЦ пока не внесет.
Спор «гуманистов» и «исповедников» — только поверхностный слой проблемы.
Московская патриархия, отвыкшая от самостоятельной субъектности, от мужества формулировать собственную гражданскую позицию, реально не знает, как реагировать на вызов и чем помочь своему народу.
Десятилетие управления церковью патриарха, назвавшего себя «эффективным менеджером», привело к тотальной коммерциализации всех сторон церковной жизни и насаждению примитивных форм благочестия, чуждых Евангелию и аскетической традиции православия. На пожертвованиях перед святыми мощами, паломничествах, продаже треб и разного рода «землицы» и «водицы» строится весь церковный бюджет. А последняя часть Великого поста и Пасха — период, когда собирается основная часть доходной части этого бюджета.
Конечно, постепенно Московская патриархия примет все требования властей; нельзя даже исключать, что эта Пасха станет первой в истории России, когда службы пройдут за закрытыми дверями. И, возможно, столь явный «Божий знак» заставит некоторую часть священноначальников крепко задуматься, правильным ли путем шли они сами и вели народ, предлагая ему комфортное обрядоверие по доступной цене.
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