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Книжная койка: день 8, По
Проект «Новой газеты» и Анны Наринской открыт на карантин. Один день — один рассказ
Фото: РИА Новости
Анна Наринскаяспециально для «Новой газеты»
От редакции
Рассказ — во многом недооцененный сегодня литературный жанр. Причем, недооцененный и издателями, и читателями. Каждый день мы будем выкладывать по одному рассказу, отобранному Анной Наринской, с ее небольшим вступительным словом. Рассказы разных авторов. Разных времен. Разных жанров. Разных настроений. Один день — один рассказ.
Эдгар По. «Бочонок Амонтильядо»
— Клаустрофобическая хорор-стори, рассказ который мог бы остаться в нише жанра, если б это не был По, который как никто умеет балансировать на гране сознательного и без-. Все происходит той самой «глубокой ночью души», о которой писали средневековые мистики, но странные детали (соляные сосульки в погребе, поразительный диалог о принадлежности к масонской ложе) прорывают эту ночь вспышками убийственного реализма.
Читателя это оставляет в какой то дрожащей неопределенности. Поразительное переживание.
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