Книжная койка: день 8, По

От редакции

Рассказ — во многом недооцененный сегодня литературный жанр. Причем, недооцененный и издателями, и читателями. Каждый день мы будем выкладывать по одному рассказу, отобранному Анной Наринской, с ее небольшим вступительным словом. Рассказы разных авторов. Разных времен. Разных жанров. Разных настроений. Один день — один рассказ.

Анна Наринская литературный критик, колумнист «Новой газеты»

— Клаустрофобическая хорор-стори, рассказ который мог бы остаться в нише жанра, если б это не был По, который как никто умеет балансировать на гране сознательного и без-. Все происходит той самой «глубокой ночью души», о которой писали средневековые мистики, но странные детали (соляные сосульки в погребе, поразительный диалог о принадлежности к масонской ложе) прорывают эту ночь вспышками убийственного реализма.

Читателя это оставляет в какой то дрожащей неопределенности. Поразительное переживание.