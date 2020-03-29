Книжная койка: день 8, По

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Проект «Новой газеты» и Анны Наринской открыт на карантин. Один день — один рассказ

Фото: РИА Новости

Культура

Анна Наринскаяспециально для «Новой газеты»

 

От редакции


Рассказ — во многом недооцененный сегодня литературный жанр. Причем, недооцененный и издателями, и читателями. Каждый день мы будем выкладывать по одному рассказу, отобранному Анной Наринской, с ее небольшим вступительным словом. Рассказы разных авторов. Разных времен. Разных жанров. Разных настроений. Один день — один рассказ.

Эдгар По. «Бочонок Амонтильядо»

Анна Наринская
литературный критик, колумнист «Новой газеты»

— Клаустрофобическая хорор-стори, рассказ который мог бы остаться в нише жанра, если б это не был По, который как никто умеет балансировать на гране сознательного и без-. Все происходит той самой «глубокой ночью души», о которой писали средневековые мистики, но странные детали (соляные сосульки в погребе, поразительный диалог о принадлежности к масонской ложе) прорывают эту ночь вспышками убийственного реализма.

Читателя это оставляет в какой то дрожащей неопределенности. Поразительное переживание.

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Что читаем завтра?


Рассказ Надежды Тэффи

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Теги:
карантин, рецензия, книги, литература

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