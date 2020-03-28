Как будет устроена жизнь в Москве на период «мягкого карантина»

После того как президент Путин в специальном обращении к россиянам заявил, что с 30 марта по 5 апреля страну ждет «выходная» неделя, мэрия Москвы заявила о введении на это время ряда мер для предотвращения распространения коронавируса. Уже с 28 марта в столице стали закрываться помещения, в которых собирается публика.

«Семь нерабочих дней — это не каникулы, а серьезная мера предотвращения COVID-19. Поэтому я принял ряд дополнительных мер, чтобы усилить этот эффект и максимально использовать предоставленную возможность», — говорится на сайте Сергея Собянина.

Затем из слов пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова выяснилось, что с 30 марта по 5 апреля у людей не будет выходных, им просто нужно работать удаленно. Таким образом, официальный статус этой недели все еще неясен.

«Мы исходим из того, что те, кто работал до сих пор на удаленке, будут продолжать работать так же, как и работали, на следующей неделе. Речь не идет о выходных или праздничных днях в классическом понимании этого слова. Этот режим нерабочих дней введен для того, чтобы снизить контакты между людьми по максимуму», — заявил Песков журналистам.

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Подобная неопределенность привела к путанице. Например, студенты некоторых московских вузов до сих пор не знают, как пройдет эта неделя: будет у них в это время дистанционное обучение или нет. Одни университеты объявили, что с 30 марта по 5 апреля будут каникулы, в других же на эти дни назначена сессия.

Пожилые люди больше не смогут пользоваться льготными билетами для проезда в общественном транспорте. Многие из них узнали об этом, уже стоя перед турникетами с дезактивированной социальной картой.

Ограничительные меры, введенные мэрией города, коснулись:

ресторанов, кафе, баров и столовых. Они приостанавливают свою работу на время нерабочей недели, за исключением обслуживания на вынос и удаленной доставки блюд;

объектов розничной торговли, которые тоже всю следующую неделю не будут работать. Ограничения не коснутся аптек и продовольственных магазинов;

территорий общегородского значения. ВДНХ, ЦПКиО им. Горького, музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», парк «Зарядье», ПКиО «Сокольники», музей-усадьба «Кусково» будут закрыты;

сфер, которые предоставляют услуги, требующие личного присутствия человека. Так, например, закроются салоны красоты. По-прежнему будут работать предприятия, предоставляющие медицинские, реабилитационные услуги, услуги по уходу за престарелыми и иными нуждающимися лицами, банковские и страховые услуги, услуги ЖКХ и связи, похоронные услуги;

льготного проезда на общественном транспорте. Не будут действовать социальные карты пенсионеров, студентов, школьников. Однако работающие студенты и пенсионеры могут разблокировать свои карты и продолжить ими пользоваться. Например, врачам старше 65 лет сохраняют льготный проездной в городском транспорте;

наземного транспорта. Он будет работать по графику выходных, также будут изменены маршруты транспорта и работа остановок.

О том, будут ли ограничения продлены после этой недели и введут ли новые меры по предотвращению распространения коронавируса, власти пока не сообщают.

Число заболевших коронавирусом в России достигло 1264 человек, за последние сутки COVID-19 подтвердился еще у 228 человек. На данный момент, по официальным данным, в России пять подтвержденных случаев смерти от коронавируса, четыре из них — в Москве.