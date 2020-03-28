Парижский карантин: прогулка за третьей линией фронта

Во Франции подходит к концу вторая неделя карантина. 28 марта премьер-министр Эдуар Филипп заверил граждан в том, что следующие две недели будут намного сложнее, чем первые. Он поблагодарил французов за «коллективные усилия», но особенное «мерси» выразил тем, кто на «передовой» — врачам, и на «второй линии фронта»: продавцам, почтальонам, полицейским, мусорщикам… Все они «обеспечивают жизнь народа» в это трудное время борьбы с коронавирусом.

Слова про три «линии фронта» премьер-министр одолжил у президента Макрона, который 25 марта, выступая с исторической речью на фоне палаток военно-полевого госпиталя в Мюлузе, благодарил еще и тех, кто находится на «третьей линии» — то есть, в основном, работает дома.

Среди них оказался и я, журналист RFI и обозреватель «Новой газеты». Сложив диван, я покинул третью линию фронта и вышел поближе к передовой, чтобы снова показать вам Париж и окрестности.

Из нашей прогулки вы узнаете, насколько жестко полиция ведет себя с нарушителями карантина, за каким слоем пластика прячутся продавцы на кассах, какие правила у игры в футбол на балконе, и как лает на луну собака, привязанная напротив Эйфелевой башни.