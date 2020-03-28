Маски есть. Паники нет

В «ЛНР» и «ДНР» на сегодняшний день нет ни одного случая заболевания коронавирусом. Списывать это на слабость местной медицины, неспособной поставить диагноз, нельзя. Как раз уровень оснащения местных клиник выше, чем во многих регионах России. Был развит даже въездной медицинский туризм, как из РФ, так и из регионов Украины, потому что лечение, к примеру, от онкологии можно было получить бесплатно. А вот такие факторы, как политическая изоляция от стран Евросоюза (то есть — полное отсутствие туристов) и комендантский час, наверное, сдерживали коронавирус, хотя предпринимались вовсе не для борьбы с эпидемиями.

Казак из российского «Войска донского» на охране пограничного пункта самопровозглашенной «ДНР»

Когда появились новости о пустых магазинах в Москве, жители самопровозглашенных республик на всякий случай стали массово скупать сахар, гречку, муку, тушенку. Уже через несколько дней весь дефицит снова появился на прилавках. Сегодня минимальные цены на продукты в Луганске: батон хлеба — от 14 до 17 р., сахар развесной — 31 р. 16 к. за килограмм, макароны 33 р. 19 к. за килограмм, гречка — 59 р. 95 к. за 900 граммов, яйца первой категории — 51 р. за десяток. Рулон туалетной бумаги стоит 12 р., и она местного производства, а продукты поступают из России, логистических сбоев пока нет. Слухов ходит много, но люди маски не носят.

Маски в аптеках есть. Паники нет.

Ситуация в «ЛНР»

Леонид Пасечник (справа) инспектирует готовность больницы принять зараженных коронавирусом. В самопровозглашенной республике таких официально нет. Фото: сайт главы «ЛНР»

Глава «ЛНР» Леонид Пасечник ввел на территории республики режим повышенной готовности. Граждане, прибывающие из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, должны сообщить об этом на горячую линию и самоизолироваться.

Нарушители условий пребывания на карантине попадают под уголовную ответственность, максимальный срок — до 5 лет.

Карантин бывает и принудительный. Так 24 марта 17 человек, прибывших из Индии, и двух встречавших и вступивших с ними в контакт, отправили в лечебные учреждения на 14 дней.

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С 23 марта в «ЛНР» закрыли ряд пунктов пропуска на границе с РФ: «Поповка», «Северный», «Песчановка», «Краснодарка», «Краснодарка-1», «Новоборовицы». «Пропуск граждан через государственную границу будет осуществляться исключительно в международных автомобильных пунктах пропуска «Изварино», «Должанский» и «Червонопартизанск» при наличии в паспорте гражданина Украины или паспорте гражданина «ЛНР» отметки о регистрации по месту жительства на территории Республики», — говорится на сайте министерства госбезопасности «ЛНР».

Пункт пропуска «Станица Луганская» остановил работу на линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины (ВСУ) 23 марта. Между собой две республики границу не закрыли (а она есть!).

С 30 марта все образовательные учреждения, кроме дошкольных, перешли на дистанционное обучение. Приостановлена работа ресторанов, кафе, кальянных. Скорее всего, на время перевода на дистанционное обучение будут сняты льготы на проезд для студентов. Личный прием граждан приостановили большинство министерств «ЛНР».

Ситуация в «ДНР»

В «ДНР» пропускные пункты на линии соприкосновения закрыты с 21 марта.

На сегодняшний день почти 600 человек находятся в режиме самоизоляции, из них 87 человек — в стационарных отделениях и 502 — в самоизоляции на дому. Все — под наблюдением врачей.

В пятницу глава «ДНР» Денис Пушилин выпустил видеообращение, в котором пояснил, что пока нет ни одного зараженного в республике, но во многих странах ситуация продолжает ухудшаться. «По ряду причин, включая экономические, мы не можем себе позволить полную остановку предприятий и объявить какой-то период нерабочим, тем более, повторюсь, на данный момент у нас заболевших COVID-19 нет. Мы вынуждены будем объявить чрезвычайное положение, если выявим инфицированных, потому что во главу угла ставим жизнь и здоровье наших граждан. Но последствия введенных мер для многих представителей малого и среднего бизнеса в наших условиях могут быть необратимыми», — говорится в видеобращении.

Пункт пропуска «ДНР» на границе с Россией

Пушилин также попросил людей старшего поколения перейти на домашний режим, также временно ограничил выезд на территорию Российской Федерации. Только в случае крайней необходимости или для получения паспорта. По возвращении в любом случае придется самоизолироваться на 14 дней. За нарушение режима карантина предполагается широкий набор санкций, от штрафа до лишения свободы на три года.

В выходные дни в «ДНР» все заведения общепита — кафе, рестораны работают до трех дня, после трех переходят в режим доставки заказов, в будние дни работа продолжится в обычном режиме.

Фитнес-центры, спортклубы, бани и сауны, рынки и продовольственные магазины в обеих самопровозглашенных республиках работают в обычном режиме, только в «ДНР» в выходные сокращено время работы фитнес-центров и спортклубов. Также в Донецке перенесены на неопределенный срок общереспубликанские субботники.

Группа риска в самопровозглашенных республиках большая: только в «ЛНР» насчитывается 400 тысяч пенсионеров, а в «ДНР» — около 700 тысяч.