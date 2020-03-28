Бремя возвращаться домой

Всю последнюю неделю Росавиация, Ростуризм, МИД РФ и отечественные перевозчики активно рапортуют о количестве организованных туристов, которых удается забрать из стран с ограниченным авиасообщением. 26 марта сформировали основные списки. «Новая газета» разобралась в том, кто платит за перелеты запоздалых туристов в условиях пандемии.

Из-за коронавируса с 27 марта прекращается регулярное и чартерное авиасообщение из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении, за исключением нескольких типов полетов, в первую очередь связанных с вывозом российских граждан (в соответствии со списками, сформированными МИД РФ). Кроме того, большинство других стран закрывает свое воздушное сообщение и ограничивает въезд иностранцев, причем, как подчеркивают в Росавиации, в некоторых государствах такие меры были приняты без предварительного уведомления авиационных властей России и введения временного режима для вывоза пассажиров.

Глава Ростуризма Зарина Догузова. Фото: РИА Новости

О том, что все организованные путешественники должны вернуться в Россию до наступления 31 марта, еще во вторник сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, с 17 по 23 марта количество российских организованных туристов, находящихся за рубежом по линии туроператоров, сократилось со 100 тысяч до 57 тысяч человек. «Более половины из организованных туристов вернутся в России планово: по тем билетам, которые были у них на руках. Это произойдет в ближайшие несколько дней», — заявила Догузова.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе 25 марта подтвердила цифру Ростуризма, однако не стала уточнять, что речь идет только о тех россиянах, кто путешествует по линии туроператоров:

«По данным Ростуризма, буквально на начало этой недели за рубежом было порядка 90 тысяч человек, сейчас их значительно меньше — примерно половина».

«Но не из всех стран получается выбраться беспроблемно или с минимальными потерями», — добавила она. Как подчеркнула Ломидзе, вывозом организованных туристов занимаются туроператоры, самостоятельным путешественникам содействие оказывают российские диппредставительства.

Вопрос возвращения в Россию самостоятельных туристов, которые сталкиваются с трудностями при возвращении, решается сейчас специальной межведомственной группой, которую создала Росавиация. Группу возглавил руководитель агентства и первый замминистра транспорта Александр Нерадько. В нее также вошли другие представители Росавиации, Минтранса, МИДа, Ростуризма, ФГУПа «Госкорпорация по ОрВД», аэропортов Московского авиаузла и авиакомпаний «Аэрофлот», «Сибирь» (S7) и «Уральские авиалинии».

Как пояснили «Новой газете» в Росавиации, это именно те перевозчики, которые работали на нужных направлениях. Группа каждый день проводит переговоры с российскими и иностранными авиакомпаниями, авиационными властями иностранных государств и российскими дипломатами на местах, так как на фоне вспышки коронавируса многие страны максимально ограничили авиасообщение либо закрыли свои границы.

Десятки тысяч россиян уже забрали самолетами из Венгрии, Египта, Молдавии, Кипра, Португалии, Испании, Марокко, Черногории. Пока активно продолжают возвращаться путешественники из стран Карибского бассейна, Юго-Восточной Азии и из Турции.

А вот из Европы, по данным МИДа, последние дни появлялись уже только единичные заявки.

В МИДе утверждают, что прикладывают все усилия, чтобы вернуть на родину застрявших за рубежом россиян, а также — что количество звонков существенно возросло после объявления даты окончания формирования списков.

Как пояснили «Новой газете» в «Уральских авиалиниях», коммуникация осуществляется через специальный сайт. «Люди там регистрируются, а мы их ищем. Мы практически уже завершили эвакуацию своих пассажиров. Статистика такова: в период с 16 по 25 марта рейсами «Уральских авиалинии» в РФ вернулись 10 тысяч российских граждан из зарубежных городов маршрутной сети. Выполнено 60 вывозных рейсов. Наибольшее количество пассажиров авиакомпания доставила из Праги, Антальи, Дубая и Ларнаки. Также вывезены пассажиры из Будапешта, Лондона, Тель-Авива. Выполнение специальных рейсов продолжается. 27 марта выполнен перелет Иркутск — Бангкок — Иркутск и 1 апреля планируется рейс Москва — Ереван — Москва», — рассказали в пресс-службе перевозчика.

На вопрос о том, на чьи средства были осуществлены эти перелеты, в авиакомпании пояснили, что россиянам с билетами «Уральских авиалиний» на различные даты вылеты были перебронированы на даты вывозных рейсов без доплат. С пассажирами других авиакомпаний работали в соответствии с резолюцией IATA 735D, то есть пассажиры других авиакомпаний могли купить себе билеты по рыночной стоимости в том случае, если между авиакомпаниями не заключен договор о вынужденном переоформлении. Если он заключен, тогда пассажира переоформляли без доплат.

Борт «Уральских авиалиний» садится в российском аэропорту. Фото: РИА Новости

По словам пресс-секретаря «Уральских авиалиний» Веры Гасниковой, мест на рейсах хватало всем. «Однако мы столкнулись с ситуацией, когда люди заявлялись на рейс, им переоформляли билеты, но они не приезжали в аэропорт! — сообщила она.

«Например, на последнем вывозном рейсе из Праги в Жуковский на рейс не явилось 72 человека. Они просто не пришли».

В авиакомпании S7 («Сибирь») «Новой газете» рассказали, что представитель S7 Airlines принимает участие в ежедневных встречах межведомственной группы. В настоящее время перевозчик продолжает выполнять чартерные рейсы для вывоза россиян по некоторым международным маршрутам, в том числе из Турции, Таиланда, Вьетнама, Японии. На выполнение таких рейсов требуется отдельное разрешение от властей иностранных государств, подчеркнули в компании.

Как пояснила пресс-секретарь S7 Airlines Надежда Хаитова, если у пассажира уже есть билет авиакомпании и его рейс имеется в перечне чартеров, дополнительных действий не требуется — можно сразу приезжать в аэропорт за три часа до вылета. Если рейса в списке не оказалось, то пассажиру нужно связаться с контактным центром S7 Airlines для переоформления на выбранный чартерный рейс, что также не требует дополнительных расходов.

В случае если пассажир планировал путешествие другой авиакомпанией, то просто пересесть на рейс S7 Airlines не получится: пассажиру нужно будет договориться о вариантах перелета со своей авиакомпанией-перевозчиком. А еще любой путешественник может купить билеты на чартерные рейсы, если они доступны в продаже, уточнили в пресс-службе.

«Кроме того, для понимания, есть вариант, что у чартерного рейса имеется конкретный заказчик. Например, так было с рейсом S7 Airlines с Тенерифе 23 марта. Заявку на него прислал туроператор «Ла Коста», — рассказала Хаитова, добавив, что туроператору была озвучена цена рейса, тот подтвердил, что готов его оплатить. — Но это исключительный случай — они собрали людей, у которых не было в принципе обратных билетов. Они приехали туда на зимовку с билетом в одну сторону, и «Ла Коста» решила им помочь», — пояснила пресс-секретарь S7 Airlines.

В авиакомпании «Аэрофлот» — третьем перевозчике-участнике межведомственной группы — на запрос «Новой газеты» не ответили.

В Росавиации на просьбу «Новой газеты» назвать точное количество людей, нуждающихся, по данным на 27 марта, в вывозе из других стран, и рассказать, за чей счет их будут вывозить, ничего пояснять не стали. В ответ на вопросы редакции в агентстве охотно поделились ссылками на ежедневные отчеты работы межведомственной группы, публикующиеся на сайте Росавиации.

Российские туристы свернули отдых и ожидают вылета в Россию специально организованными рейсами. Фото: РИА Ноовсти

Между тем на некоторых направлениях у российских туристов возникли серьезные сложности. 20 марта рабочая группа Росавиации по представлению МИД РФ обсудила список из 30 государств, где требуется принять оперативные меры для доставки россиян, и выделила Венгрию, Марокко, Испанию, Черногорию, Молдавию, Мальту, Португалию.

В этом списке не оказалось проблемных Объединенных Арабских Эмиратов: 25 марта государство без объяснения причин аннулировало выданное ранее борту авиаперевозчика «Победа» разрешение на вывоз россиян из Дубая. Самолет в аэропорту ожидали 189 пассажиров. Через сутки переговоров за российскими гражданами было разрешено вылететь самолетам авиакомпаний «Победа», «Аэрофлот», «Икар», S7 и iFly. 29 марта планируется вывезти группу россиян из Перу, где в российское посольство обратились за помощью 280 человек, а ситуация усугубляется сложными природными условиями региона.

Одна из самых непростых ситуаций сложилась в Индии:

25 марта авиакомпания «Аэрофлот» доставила из Дели в Москву 408 россиян, а авиакомпания «Россия» из Гоа привезла в Москву 127 россиян. На эти рейсы приглашались имеющие билеты на 23–31 марта включительно.

Однако часть людей там просто не может добраться до аэропортов, так как в стране со вторника передвигаться между штатами и выезжать за пределы городов можно, лишь имея разрешение МВД либо других уполномоченных ведомств. В стране ограничена работа общественного транспорта, метро и железных дорог.

Офицер полиции в Индии со шлемом, стилизованном под бактерию вируса, на дежурстве во время 21-дневного локдауна. Фото: Reuters

Как пояснил «Новой газете» находящийся сейчас в Мумбаи аспирант Университета им. Гёте во Франкфурте-на-Майне лингвист Антон Зыков, из-за существующих ограничений перестал работать Uber и его местный аналог OLa, автобусы практически не ходят, поезда длительного следования отменены. «Местные поезда (это актуально только для Мумбаи) пускают только по предъявлении документа, что тебе необходимо на работу (такие есть, например, у медиков или журналистов). В такси (если нашел работающее) не должно садиться больше двух человек, в авторикшу — больше одного», — рассказал Зыков.

Как сообщал РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Индии Андрей Федоров, по примерным подсчетам, только в Делийском консульском округе остается еще около 180 россиян.

Ранее представители посольства отмечали, что всего в Индии может находиться до 10 тысяч россиян, большая часть из которых — в Гоа.