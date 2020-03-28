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Книжная койка: день 7, Казаков

Проект «Новой газеты» и Анны Наринской открыт на карантин. Один день — один рассказ

Фото: РИА Новости

Культура

Анна Наринскаяспециально для «Новой газеты»

 

От редакции


Рассказ — во многом недооцененный сегодня литературный жанр. Причем, недооцененный и издателями, и читателями. Каждый день мы будем выкладывать по одному рассказу, отобранному Анной Наринской, с ее небольшим вступительным словом. Рассказы разных авторов. Разных времен. Разных жанров. Разных настроений. Один день — один рассказ.

Юрий Казаков. «Во сне ты горько плакал»

Анна Наринская
литературный критик, колумнист «Новой газеты»

— Безусловный шедевр. Соединение документа и музыкальной по сути композиции, вырастающее в точнейший рассказ о расставании с невинностью.

И младенческой, и родительской, и той, которую дает вера в то, ужасное произойти не может. И той, которая хранит от греха.

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Теги:
коронавирус, карантин, книги, литература

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