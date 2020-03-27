Саммит в масках

Главы государств и правительств стран ЕС провели 26 марта заседание Европейского совета, которое впервые в истории прошло в форме видеоконференции. Оно было посвящено реагированию на пандемию коронавируса COVID-19, охватившей Европу.

«Пандемия COVID-19 представляет собой беспрецедентную проблему для Европы и всего мира. Она требует срочных, решительных и комплексных действий на уровне ЕС, на национальном, региональном и местном уровнях», — говорится в совместном заявлении членов Европейского совета.

Евросоюз сделает все необходимое, чтобы защитить граждан и преодолеть кризис пандемии коронавируса, сохранив при этом европейские ценности и образ жизни.

Он продолжит работу по пяти направлениям:

ограничение распространения вируса, обеспечение необходимыми медицинскими материалами, продвижение научно-исследовательской работы, преодоление социально-экономических последствий пандемии, возвращение граждан, застрявших в третьих странах.

ЕС пока оставляет в силе ограничение на въезд иностранцев на свою территорию, введенный из-за коронавируса, и позднее оценит целесообразность его продления.

Ограничения передвижения пока останутся и на внутренних границах Шенгенского пространства. Там, где на них временно введен пограничный контроль, будет обеспечено бесперебойное управляемое передвижение людей и товаров, необходимое для функционирования Единого рынка. Такие меры предусмотрены Шенгенским кодексом о границах. А для быстрой перевозки грузов будут установлены «зеленые коридоры».

Специальная комиссия срочно рассмотрит проблемы граждан ЕС, заблокированных на внутренних границах и не имеющих возможности вернуться в свои страны, а также трансграничных и сезонных работников, которые по роду своей основной деятельности должны пересекать границы.

Лидеры стран ЕС будут добиваться обеспечения всех стран ЕС необходимым медицинским оборудованием и средствами защиты. Координацию закупок и поставок они назвали «наиболее острым приоритетом».

Они поручили Еврокомиссии увеличить бюджет недавно созданного стратегического запаса медицинского оборудования, в том числе для интенсивной терапии, а также вакцин и терапевтических средств.

ЕС уже мобилизовал 140 миллионов евро на 17 проектов, связанных с борьбой против коронавируса, в том числе на разработку вакцины, и будет увеличивать поддержку европейских исследовательских групп и компаний, ведущих работу в этой области и способствовать ее ускорению. Европейский инвестиционный банк привлекается к финансированию клинической и социальной помощи.

Страны ЕС будут работать вместе с ключевыми партнерами в рамках «Семерки» и «Двадцатки», обмениваться научной информацией и сотрудничать как внутри ЕС, так и во всем мире, чтобы в кратчайшие сроки разработать вакцину и сделать ее доступной для всех, кто в ней нуждается, без каких-либо географических барьеров, — заявили лидеры.

Для преодоления социальных и экономических последствий кризиса ЕС будет гибко использовать имеющиеся у него финансово-экономические инструменты.

Министрам финансов Еврогруппы дано задание в течение двух недель представить предложения для «перезапуска» экономики ЕС, учитывающие беспрецедентный характер шока от COVID-19.

Две недели даны на то, чтобы разобраться в споре между «больным» югом и финансово консервативным севером. Германия и Нидерланды заблокировали призыв Италии, Испании и Франции выпустить совместные долговые обязательства для финансирования восстановления.

Саммит затянулся из-за спора по поводу создания кредитной линии на сумму около 2% от совокупного ВВП ЕС Европейского механизма стабильности, из фонда спасения еврозоны, который помог выйти из долгового кризиса.

Проявлениями гибкости стали принятые недавно Еврокомиссией временные правила оказания государственной помощи предприятиям, испытывающим трудности, и беспрецедентное отступление от жестких критериев Пакта о стабильности и росте, устанавливающих пределы дефицита госбюджета и госдолга стран ЕС.

Будет принята поправка в регламент Фонда солидарности ЕС, которая позволит использовать средства этого фонда для чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, таких как нынешняя вспышка COVID-19.

Европейский инвестиционный банк должен мобилизовать ресурсы для банковских гарантий и инвестиций в европейские компании, особенно малые и средние предприятия, в том числе за счет бюджета ЕС.

Провозглашая приверженность международному сотрудничеству и многосторонним решениям в борьбе с пандемией и ее последствиями, ЕС намерен, однако, обеспечить «стратегическую автономию» и «защитить стратегические активы и технологии от иностранных инвестиций, которые могут угрожать легитимным целям государственной политики».

В настоящее время ЕС бросает все силы на борьбу с пандемией и ее непосредственными последствиями. Одновременно он готовит меры для того, чтобы вернуться к нормальному функционированию общества и экономики, устойчивому росту, соединяя «зеленый курс», цифровизацию и извлекая все уроки из кризиса.