Беглецу ненадолго можно домой

Фигурант «московского дела» Данил Беглец будет переведен из колонии общего режима в колонию-поселение. Такое решение без слушателей вынес Второй кассационный суд. Это значит, что Данил при наличии положительных характеристик может получить разрешение на некоторое время посещать дом. Там у мужчины маленькие сын и дочь: Алеша (ему 2,5 года) и Алиса (ей 9 месяцев). Сейчас семья Данила живет на финансовую помощь от волонтеров.

Данил не видел своих детей с августа 2019 года, когда к ним в съемную квартиру в Мытищах пришли с обыском. 24 декабря он прислал в редакцию «Новой» письмо, в котором написал: «Больше всего мне сейчас не хватает моего сыночка и принцессы дочки, вот уже как почти пять месяцев не видел их, кроме как только на фото! Очень сложно выразить на бумаге те чувства, [...] которые испытываю. Раньше я не мог понять, почему мне мама всегда звонит и спрашивает, все ли у меня хорошо, причем по десять раз в день… Осознал только тогда, как появились Леша и Алиса. Кто родитель, тот поймет, о чем я».

Первое заседание во Втором кассационном суде общей юрисдикции завершилось переносом на более позднюю дату — судья неоднократно спрашивала у Беглеца, не считает ли он, что его права нарушили тем, что известили о назначении заседания за 5 дней до него, а не за 14, как того требует закон. Беглец и его адвокаты уверенно отвечали, что они готовы к рассмотрению сейчас, но, выслушав мнение прокурора, который выступил за перенос, судья отложила рассмотрение жалобы на приговор почти на две недели. А за это время в стране ухудшилась ситуация с коронавирусом, и Верховный суд постановил рассматривать только дела безотлагательного характера. Без слушателей и журналистов.

И вот 27 марта суд состоялся: в здание суда пустили только участников процесса. Вид наказания был изменен: из колонии общего режима Данила перевели в колонию-поселение. Как рассказал «Новой» адвокат «Агоры» Леонид Соловьев, колония-поселение — это облегченная версия исправительного учреждения, где как минимум разрешены гораздо более длительные свидания: «Грубо говоря, это санаторий закрытого типа.

Если у осужденного положительные характеристики и если он отличился хорошим поведением, то в качестве поощрения ему на некоторое время позволяют посещать свой дом».

По словам Соловьева, Кассационный суд таким образом подтвердил, что в колонию общего режима Беглеца поместили незаконно. А решение об изменении вида наказания было принято на основании положительных характеристик из ИК-2 в поселке Поназырево, где Данил отбывает наказание. Кроме того, он признал свою вину и перевел 15 тысяч рублей потерпевшему сотруднику полиции в качестве компенсации морального вреда.

Напомним, что 27 июля, в день несанкционированной акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, Данил шел на деловую встречу в кофейню на Большой Дмитровке, но из-за перекрытой улицы не смог туда добраться и решил вернуться к автомобилю. В письме «Новой газете» он расскажет, что увидел жесткое задержание молодого человека. «Я не смог смотреть на это спокойно и удержал его руку [сотрудника полиции] от удара по голове парня», — объяснил Беглец. После этого, как подчеркивает Данил, его схватили полицейские и несколько раз ударили кулаком по корпусу и ногам. Данил получил два года колонии общего режима за то, что потянул полицейского за запястье руки, от чего тот «почувствовал физическую боль» (ч.1 ст. 318 УК РФ).

Теперь Беглецу должны зачесть срок нахождения в СИЗО из расчета один день в СИЗО за два дня в колонии-поселении. Глава «Агоры» Павел Чиков написал в своем Telegram-канале, что, «по примерным расчетам, таким образом, Данила отбыл около десяти месяцев, осталось 14 месяцев».

Читатели «Новой» в комментариях к материалам о Даниле Беглеце часто задают вопрос, чем можно помочь его семье. Оставляем номер карты гражданской жены Данила Дианы и данные, которые нужны, чтобы написать письмо Данилу Беглецу в колонию.