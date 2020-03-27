Сосед на карантине

Первый случай коронавируса в Казахстане был зафиксирован 13 марта, но страна готовилась к его появлению заранее, еще с конца января, когда для граждан Китая отменили 72-часовой безвиз, а на границах был усилен санитарно-эпидемиологический контроль.

Весь февраль республика методично отменяла или ограничивала рейсы сначала с Китаем, а потом со всеми остальными странами, в которых начинались вспышки коронавируса (Россия в этот список не входила). При этом первый заболевший (он появился в Алматы) был якобы спрогнозирован заранее на основе «математического моделирования», о котором в не очень удачной формулировке обмолвился на пресс-конференции главный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин. «По нашему прогнозу, где-то с 11–16 марта у нас должен появиться коронавирус в стране», — заявил он и меньше чем через неделю ушел со своей должности (официально — по собственному желанию).

Спустя всего два дня после появления первого зараженного в стране был введен режим чрезвычайного положения. Казахстан дал меньше суток всем на свободный выезд из страны и въезд в нее (за исключением въезжающих граждан и выезжающих иностранцев). Уже с семи часов утра 16 марта все границы были закрыты, все автобусы и поезда остановлены (чуть позже перекрыли и авиасообщение). В обед по центральным телеканалам выступил президент страны Касым-Жомарт Токаев, который объявил о том, что замыкает все властные рычаги на себя.

Надо отметить, что в Казахстане существует Совет Безопасности во главе с бывшим президентом Нурсултаном Назарбаевым, который и должен решать подобные вопросы, но Елбасы появился на радарах только в районе 20 марта, когда в форме письменного заявления на своем сайте предложил бизнесменам и простым людям скинуться в фонд борьбы с коронавирусом. Это породило огромное количество домыслов о том, как устроены нынешние взаимоотношения казахстанского «тандема», однако в фонд бизнесменами за несколько денй было собрано не менее $41 млн долларов (хотя никто до сих пор не понимает, как их тратить — нет механизма).

С 19 марта на карантин закрыли две столицы — Нур-Султан и Алматы, где изначально были зафиксированы все случаи заражения COVID-19. На выездах из городов были установлены блокпосты, к городам стянули дополнительные силы военнослужащих внутренних войск. Видеоролики перемещения колонн в Сети вызвали большое обсуждение, но тут важно уточнить, что никто из представителей власти не потрудился их как-то прокомментировать, что только нагнетало и без того напряженную атмосферу.

Более того, 18 марта в степи Восточного Казахстана минобороны вытащило на учения танковую часть, что тут же привело к фейкам о том, что эти танки ведут на Астану с целью совершения госпереворота.

Внутри городов на карантине в течение первых дней не изменилось почти ничего: работали кафе, парки, салоны красоты (несмотря на рекомендации закрыться), общественный транспорт. Власти при содействии санитарных служб блокировали дома, в которых были выявлены очаги заражения: позже блокировку получилось сузить до конкретных подъездов. До полуночи 22 марта из заблокированных городов было разрешено выезжать всем желающим (въезжать — только через досмотр, в том числе врачами). После этого Алматы и Нур-Султан полностью отрезали от остальных городов.

26 марта карантин ужесточили: в двух городах анонсировали закрытие с 30 марта вообще всех заведений и предприятий, кроме госорганов, магазинов, аптек, коммунальных служб и СМИ (и то в список попало лишь телевидение, корреспонденты которого должны получать редакционное задание для выхода из дома). За любые прогулки по городу без строго определенной цели власти обещают штрафовать; больше трех человек в одном месте собираться запрещено официально; отменены все празднества, включая будущий парад Победы и Пасху (православным предложили отметить ее онлайн).

Движение общественного транспорта будет сведено к минимуму. Фактически это означает введение режима «комендантского часа», хотя власти отрицают именно эту формулировку.

Другие города страны пока не уходят на карантин, хотя коронавирус начал свое шествие по республике. Следующим в очереди на закрытие, вероятно, стоит город-миллионник Шымкент, там уже начали возводить блокпосты. Блокпосты появляются и в других городах, но решение о карантине оставлено на откуп местным властям (по одному из указаний, карантин можно вводить, если в регионе зафиксировано хотя бы пять заболевших). Сейчас в Казахстане зафиксировано 137 заболевших, из них 48 — в Алматы и 69 — в Нур-Султане, в Шымкенте — два случая заражения, в Караганде — четыре, еще в нескольких регионах — один–три случая.

Вечером 26 марта в Казахстане умерла первая пациентка с коронавирусом. При этом коронавирус у нее диагностировали уже после смерти, до этого 64-летняя жительница села Косшы пролежала в больнице сутки, а до этого ее еще трое суток ее не госпитализировали разные бригады скорой помощи. Казахстанские власти не стали списывать смерть пациентки на сопутствующие болезни, а после подтверждения причины смерти даже созвали экстренный брифинг для СМИ.

Информация для СМИ подается в регулярном режиме. Официальным спикером коронавируса президент Токаев назначил министра информации Даурена Абаева. Он выступает один раз в день, однако сообщения о новых заболевших поступают на ленты новостных агентств постоянно, отчего у казахстанцев создается ощущение, что заболевание развивается не так сильно, как в других странах. При этом, согласно режиму ЧП, при его усилении у власти есть право затребовать тексты СМИ на предварительную цензуру, но пока руководящие органы благоразумно этого избегают.

Зато обычные люди должны теперь фильтровать публикуемую информацию, поскольку под нарушением в период режима ЧП, связанным с распространением недостоверной информации, может пониматься все что угодно. Свежий пример произошел в приграничном с Россией городе Актобе: жительница города Ляйла Исламова написала в соцсетях, что нарушила добровольный карантин. Ее тут же задержали и 27 марта дали трое суток ареста (прокурор просил тридцать суток).

Нюанс заключается в том, что карантин Исламовой был не нужен, поскольку она в последний раз выезжала за границу более двух месяцев назад.

Режим ЧП продлится в Казахстане до 15 апреля, однако президент Токаев почти сразу дал понять, что наверняка продлит его еще на какое-то время.