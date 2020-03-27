Шашечки — и ехать!

«Яндекс.Такси» будет вкладывать более 500 млн рублей каждый месяц в поддержку спроса на такси. Об этом «Новой» сообщил генеральный директор этого подразделения в «Яндекс» Даниил Шулейко.

«Мы наблюдаем их значительное снижение в утренние и вечерние часы пик. Это характерно для большинства крупных городов и, полагаем, связано с переходом организаций на удаленную работу или свободный график. Из деловых районов, где сосредоточено большинство офисов и бизнес-центров, а также из аэропортов и вокзалов спрос сместился в спальные районы и зоны торговых центров», — объяснил Шулейко.

В течение ближайшего месяца «Яндекс.Такси» направит более 500 млн рублей на стимулирование спроса на такси, также компания за свой счет предоставит скидки пользователям. С одной стороны, такси станет доступнее для тех, кто в «каникулы» будет вынужден выходить в город и хочет минимизировать риск заражения в транспорте. С другой — позволит перевозчикам увеличить заработок. Программа будет действовать по всей России.

Помимо этого, в «Яндекс.Такси» отметили, что спрос на доставку продуктов с помощью такси в последнее время вырос, и это станет еще одним фактором спроса.

«Яндекс.Такси» продолжит поддерживать перевозчиков в борьбе с распространениям коронавируса.

«Мы помогли организовать пункты дезинфекции автомобилей для таксопарков и водителей, недавно мы сформировали фонд финансовой поддержки для партнеров, которые будут вынуждены приостановить работу из-за заражения коронавирусом или карантина из-за контактов с заболевшими. Сейчас вместе с автодилерами и автобрендами мы прорабатываем льготные условия для таксопарков, которые помогут сократить лизинговые выплаты за автомобили», — рассказал Шулейко.