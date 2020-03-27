Пожилые, тяжелобольные и одинокие

Мэр Москвы Сергей Собянин издал указ, которым обязал москвичей старше 65 лет и хронически больных людей уйти на двухнедельный карантин. Почти 2 миллиона человек из официальных 12 — столько, по оценкам самого мэра, должны остаться дома. По данным ПФР, пенсионеров в России 3,2 миллиона. Пенсионеров «по старости» — 2 миллиона 700 тысяч человек. Департамент труда и соцзащиты Москвы обещает им помогать. «Новая газета» попыталась узнать, как это будет работать.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Самые уязвимые для коронавирусной инфекции — пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. Риск умереть от осложнений болезни высок для людей за семьдесят, еще выше — для людей за восемьдесят. Для их защиты вроде как и вводятся разные меры. Президент объявил пусть не карантин, но нерабочую неделю для всей страны, а мэр закрывает кафе, парки и библиотеки и обнуляет москвичам старше 65 льготный проезд в метро и наземке. «Мера непопулярная, но мы должны обеспечить соблюдение режима самоизоляции, чтобы уберечь от заразы наших бабушек и дедушек», — объясняет Собянин.

Но уязвимы пожилые люди и люди с заболеваниями не только для вируса. И в экономическом, и в бытовом плане многие из них беззащитны. Не имея возможности выйти из дома и, скорее всего, денег, чтобы заказать доставку, они лишаются возможности покупать продукты и лекарства. При этом всем московским пенсионерам обещают 4000 рублей компенсации — за «ответственное соблюдение» карантина.

«Из них 2 тысячи рублей будет выплачено авансом, остальные 2 тысячи рублей — после окончания домашнего режима», сообщает сайт Департамента труда и социальной защиты города Москвы. Анастасия Ракова, курирующая в мэрии социальный блок, уже отчиталась о выплате этих денег 1,6 млн пенсионеров.

Как эти деньги должны помочь сидящим дома людям, неясно.

Департамент труда и соцзащиты Москвы предложил решение проблемы — горячая линия по вопросам коронавируса, на которую теперь можно позвонить, если вас обязали уйти на карантин.

На сайте ведомства указано, что «в случае необходимости доставки продуктов, лекарств и решения других бытовых проблем пожилые и хронически больные москвичи» могут позвонить на горячую линию, и к ним приедут социальные работники и волонтеры. По горячей линии можно заказать доставку бесплатных или льготных лекарств и медсредств. Все, обязанные оставаться на карантине, по телефону могут оформить больничный и получить психологическую помощь. В департаменте уточняют: среди услуг есть даже покупка и доставка корма домашним питомцам, выгул собак и доставка дров и угля на дачные участки.

Пресс-служба ведомства сообщила «Новой газете», что за трое суток на горячую линию поступило больше 15 тысяч обращений, 80 % из них уже выполнены.

«В первые три дня чаще всего люди обращались за информацией о получении выплат на период самоизоляции — более 8 тысяч обращений. На втором месте по обращениям на горячую линию — покупка и доставка продуктов питания — более 2 тысяч звонков. Почти 1800 человек позвонили с просьбой о покупке и доставке лекарств», — говорят в департаменте.

Корреспондентка «Новой газеты» дозвонилась до горячей линии только спустя три часа и тридцать звонков.

Оператор Маргарита спросила: «Какой у вас вопрос?»

— Я несколько часов пыталась дозвониться. Горячая линия совсем не работает или она была занята? — интересуюсь у нее.

— Ну, вот вы дозвонились, — недоумевает девушка по ту сторону телефона.

— Какой у вас вопрос?

— Хотела узнать, кто именно может обратиться к вам за доставкой продуктов и лекарств. У меня родственник живет один, он хронически болен.

— Либо пенсионеры в возрасте старше 65, либо люди с хроническими заболеваниями с 18 лет. Хронические заболевания есть в перечне на сайте Москвы. Какое заболевание у вашего отца?

— Онкологическое.

— У него заболевание в прогрессирующей стадии? Он принимает лучевую терапию?

— Нет, у него стадия ремиссии.

— Стадия ремиссии не попадает под хроническое заболевание. [На помощь могут претендовать] только те онкобольные, у кого на данный момент идет лечение.

Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии клуба для пожилых людей в Москве. Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

— А продукты доставляют хотя бы?

— Только хронически больным, у кого нет ни родных, ни близких в Москве. Кому некому привезти продукты. То есть они оди-но-кие.

— Только если нет родственников?

Конечно. Или если болезнь в прогрессирующей стадии.

— А это как-то проверяется?

— Конечно. Мы оставляем заявку, звонит соцработник, идет проверка.

Все проверяется по клинике, где человек лечится. Каждый человек проверяется.

— Как долго надо ждать проверки?

— В течение трех дней будет проверяться данная услуга — попадаете вы под нее или нет. Находится ли ваше заболевание в стадии хронического. Все будет проверяться по каждому заявителю.

— Получается, те, кто с сегодняшнего дня на карантине, не могут получить продуктов и лекарств до конца проверки?

— (Долгая пауза) Ну, они заказывают на дом или у них есть продукты. Они запаслись. Им близкие доставляют. По продуктам нет таких заявок, в основном по лекарствам.