Если у вас есть собака…

Ответы подготовила кинолог-инструктор, мастер спорта международного класса по кинологическому виду спорта аджилити, чемпион мира по аджилити по версии FCI и IFCS, специалист по рабочим качествам собак Российской Кинологической Федерации.

Париж во время пандемии коронавируса. Фото: Marechal Aurore / ABACA

Что делать, если вам предписан режим самоизоляции, но у вас есть собака, которой требуется регулярный выгул?

Для владельцев собак, добровольно или принудительно соблюдающих режим самоизоляции, есть возможность воспользоваться услугами платного выгула собак. Наиболее простой способ — воспользоваться онлайн-сервисом «Собака-гуляка» или аналогичным ему. Если у вас нет знакомого кинолога, собачника или компетентного в обращении с собаками друга или родственника, платный сервис — отличный выход из положения. У вас будет возможность просмотреть отзывы о работе сотрудника и пообщаться заранее. Договоритесь обо всем подробно, оставьте инструкцию в письменном виде и все необходимое на видном месте, чтобы не пришлось лично контактировать с тем, кто будет выгуливать вашу собаку. Соблюдайте режим усиленной гигиены и уборки помещения. При возможности обеспечьте выгульщика средствами индивидуальной защиты и продумайте процесс таким образом, чтобы минимизировать риск заражения.

Что делать, если у вас есть домашнее животное, а вас госпитализировали?

Если вы живете один и не имеете возможности оставить вашего домашнего любимца родственникам, друзьям или соседям, но попали в больницу, не стоит паниковать. И в мирное время, и в условиях пандемии исправно функционируют частные передержки и зоогостиницы. Частные передержки забирают животное к себе домой для временного содержания либо обеспечивают уход за ним у вас дома. В зоогостинице животное содержится круглосуточно в отдельном вольере или комнате под присмотром сотрудников. Чтобы за вашей собакой, кошкой или другим животным смогли ухаживать в ваше отсутствие, нужно заранее подготовить его обычное питание или средства на его покупку, а также убедиться, что есть все необходимые прививки и ветеринарное свидетельство.

Как выбрать безопасный и качественный сервис выгула или передержку?

Если вы решили воспользоваться одним из онлайн-сервисов, всегда следует обращать внимание на отзывы предыдущих клиентов. Если положительных нет совсем, мало или они выглядят как под копирку написанные отписки от модератора сайта, стоит поискать более проверенный сервис. Лучшее решение — рекомендация от хорошо знакомого вам собачника или владельца другого животного. Если же вы полагаетесь на отзывы незнакомых людей, обязательно пообщайтесь с владельцем передержки, гостиницы или выгульщиком по телефону. Спросите о его опыте работы, отношении к животным, смоделируйте нестандартную ситуацию, которая может произойти во время прогулки или ухода за вашим любимцем, и оцените реакцию. Если вы все же решились воспользоваться услугой, но после первого выгула или дня на новом месте состояние вашего любимца вызывает у вас вопросы, постарайтесь сменить сервис.

Хозяйка с собакой в общественном транспорте Львова. Фото: РИА Новости

Как гулять с собакой, если введут жесткий режим карантина?

Правительство Российской Федерации пока не предоставило список разрешенных передвижений в случае введения жесткого карантина и комендантского часа. Однако международный опыт показывает, что выгул собак будет ограничен, но все же не запрещен полностью. Постарайтесь заранее определить ближайшие к вам доступные места для прогулок. Если у вас есть общий чат соседей по подъезду или дому, обговорите расписание выгулов, чтобы не встречаться в подъезде и на месте выгула. Запаситесь интерактивными игрушками, долгоиграющими лакомствами и фантазией, чтобы компенсировать четвероногому другу ограничения в нагрузках и не позволить ему разрушить ваш дом от скуки. Начните разучивать с ним новые трюки, научите питомца искать спрятанные по квартире лакомства и игрушки, это скрасит ваши общие будни в карантине.