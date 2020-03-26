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Заражено — 520395 (в РФ — 840), смертей — 23593. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом
Интервью
«Коронавирус не пощечина, а пендаль»
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко ответил на вопросы Нюты Федермессер. ВИДЕО
Руководитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер пригласила в гости главврача больницы в подмосковной Коммунарке для зараженных коронавирусом Дениса Проценко — получился получасовой спокойный разговор двух специалистов о коронавирусе.
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Теги:федермессер, проценко, коронавирус
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