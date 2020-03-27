Книжная койка: день 6, Хемингуэй

От редакции

Рассказ — во многом недооцененный сегодня литературный жанр. Причем, недооцененный и издателями, и читателями. Каждый день мы будем выкладывать по одному рассказу, отобранному Анной Наринской, с ее небольшим вступительным словом. Рассказы разных авторов. Разных времен. Разных жанров. Разных настроений. Один день — один рассказ.

Анна Наринская литературный критик, колумнист «Новой газеты»

— В принципе, Хемингуэй — автор самого метода современного рассказывания. Именно у него впервые так ярко получилось вот это: не происходит совершенно ничего, даже намеренно ничего — и при этом ясно, что произошло все. А «Свет мира» — эталон этой манеры, этого способа выражения: невероятно действенного.

Пустая провинциальная железнодорожная станция. Два путешествующих без цели мальчишки и несколько странных, помятых жизнью персонажей: проститутки, ледорубы, поденные рабочие. Странный, необязательный разговор. За которым проглядывает история отчаянья и разбитого сердца. Не различимая в подробностях, но от этого еще более проникновенная.