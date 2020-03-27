Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Заражено — 520395 (в РФ — 840), смертей — 23593. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом

Комментарии
При поддержке соучастников

Книжная койка: день 6, Хемингуэй

Проект «Новой газеты» и Анны Наринской открыт на карантин. Один день — один рассказ

Фото: РИА Новости

Культура

Анна Наринскаяспециально для «Новой газеты»

 

От редакции


Рассказ — во многом недооцененный сегодня литературный жанр. Причем, недооцененный и издателями, и читателями. Каждый день мы будем выкладывать по одному рассказу, отобранному Анной Наринской, с ее небольшим вступительным словом. Рассказы разных авторов. Разных времен. Разных жанров. Разных настроений. Один день — один рассказ.

Эрнест Хемингуэй. «Свет мира»

Анна Наринская
литературный критик, колумнист «Новой газеты»

— В принципе, Хемингуэй — автор самого метода современного рассказывания. Именно у него впервые так ярко получилось вот это: не происходит совершенно ничего, даже намеренно ничего — и при этом ясно, что произошло все. А «Свет мира» — эталон этой манеры, этого способа выражения: невероятно действенного.

Пустая провинциальная железнодорожная станция. Два путешествующих без цели мальчишки и несколько странных, помятых жизнью персонажей: проститутки, ледорубы, поденные рабочие. Странный, необязательный разговор. За которым проглядывает история отчаянья и разбитого сердца. Не различимая в подробностях, но от этого еще более проникновенная.

Читайте по ссылке =>
 

Что читаем завтра?


Рассказ Юрия Казакова 

Уже читали


Фолкнер. «Полный поворот кругом»

Юзефович. «Бабочка»

Чехов. «Студент»

Хорхе Луис Борхес «Алеф»

Довлатов «Шоферские перчатки»

Этот материал вышел благодаря поддержке соучастников

Соучастники – это читатели, которые помогают нам заниматься независимой журналистикой в России.

Вы считаете, что материалы на такие важные темы должны появляться чаще? Тогда поддержите нас ежемесячными взносами (если еще этого не делаете). Мы работаем только на вас и хотим зависеть только от вас – наших читателей.
Теги:
коронавирус, литература, рассказы, книги, карантин

Топ 6

Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera