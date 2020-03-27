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Противовирусный докфест: весь день 27 марта «Театр времен Геты и Камы». Смотрим из дома и обсуждаем
День Театра. Смотрите онлайн из Дома Актера
Более 20 артистов театра и кино в эфире «Новой» и YouTube-канала Михаила Ширвиндта отвечают коронавирусу
«Новая газета»редакция
В Международный день театра Центральный Дом Актера совместно с youtube-каналом Михаила Ширвиндта и «Новой газетой» проведут актерский марафон.
27 марта с 19.00 на Большую сцену Дома Актера выйдут актеры, певцы и музыканты, чтобы в режиме прямой интернет-трансляции подарить вам свое творчество.
Зрители (их больше 3000 онлайн) аплодируют — в комментариях.
кто будет?
Юрий Стоянов
Константин Райкин
Александр Ширвиндт
Юлия Рутберг
Эдуард Радзюкевич
Алексей Кортнев
Игорь Золотовицкий
Федор Добронравов
Александр Олешко
Нонна Гришаева
Евгений Маргулис
Денис Мацуев
Леонид Ярмольник
Александр Жигалкин
и другие.
«Новая газета» транслирует вечер для читателей сайта.