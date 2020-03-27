День Театра. Смотрите онлайн из Дома Актера



В Международный день театра Центральный Дом Актера совместно с youtube-каналом Михаила Ширвиндта и «Новой газетой» проведут актерский марафон.

27 марта с 19.00 на Большую сцену Дома Актера выйдут актеры, певцы и музыканты, чтобы в режиме прямой интернет-трансляции подарить вам свое творчество.

Зрители (их больше 3000 онлайн) аплодируют — в комментариях.

кто будет?

Юрий Стоянов

Константин Райкин

Александр Ширвиндт

Юлия Рутберг

Эдуард Радзюкевич

Алексей Кортнев

Игорь Золотовицкий

Федор Добронравов

Александр Олешко

Нонна Гришаева

Евгений Маргулис

Денис Мацуев

Леонид Ярмольник

Александр Жигалкин и другие.

«Новая газета» транслирует вечер для читателей сайта.