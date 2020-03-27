Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

Видео

Противовирусный докфест: весь день 27 марта «Театр времен Геты и Камы». Смотрим из дома и обсуждаем

Сюжеты

День Театра. Смотрите онлайн из Дома Актера

Более 20 артистов театра и кино в эфире «Новой» и YouTube-канала Михаила Ширвиндта отвечают коронавирусу

Культура

 

Прямая трансляция из Центрального дома актера / Youtube Михаила Ширвиндта


В Международный день театра Центральный Дом Актера совместно с youtube-каналом Михаила Ширвиндта и «Новой газетой» проведут актерский марафон.

27 марта с 19.00 на Большую сцену Дома Актера выйдут актеры, певцы и музыканты, чтобы в режиме прямой интернет-трансляции подарить вам свое творчество.

Зрители (их больше 3000 онлайн) аплодируют — в комментариях.

кто будет?


Юрий Стоянов
Константин Райкин
Александр Ширвиндт
Юлия Рутберг
Эдуард Радзюкевич
Алексей Кортнев
Игорь Золотовицкий
Федор Добронравов
Александр Олешко
Нонна Гришаева
Евгений Маргулис
Денис Мацуев
Леонид Ярмольник
Александр Жигалкин

и другие.

«Новая газета» транслирует вечер для читателей сайта.

Теги:
жигалкин, онлайн, театр

Топ 6

Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera