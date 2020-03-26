Говорит и показывает COVID-19

Есть такая народная примета: в эфире Кирилл Клейменов — добра не жди. На прошлой неделе он неожиданно исчез, как не раз уже бывало. То есть, видимо, выполнил какое-то ответственное задание и самоизолировался. Симпатичная девушка Екатерина Березовская, в отличие от своего шефа, в кадре не зажигала, пафосных монологов не произносила и отчасти приблизила программу «Время» к привычному новостному формату.

Но ненадолго. «Да, я опять с вами. И — нет, это не то, что вы подумали. Я не выздоровел от коронавируса, просто потому что не заболел. И надеюсь в этом смысле на лучшее. Причина паузы в наших отношениях — не коронавирус. Зато сейчас вы видите меня, потому что чего-то до сих пор не знали о своих отношениях с этой заразой. Чего-то важного не знали. Или боялись, или стеснялись спросить. Так вот не бойтесь. Мы вам все сейчас расскажем».

Удивительный все же стиль у этого ведущего.

Как будто он обращается не к многомиллионной взрослой аудитории программы «Время», а к малым детям или, того хуже, — детям с особенностями интеллектуального развития.

На них он рассчитывает произвести впечатление доверительными интонациями доктора Стравинского, главврача психиатрической больницы, куда загремел в исподнем и со свечкой в руке пролетарский поэт Иван Бездомный.

Им, детям неразумным, нужно не предоставлять информацию во всей ее возможной полноте (еще чего захотели — информации и полноты), а интерпретировать ее так, чтобы они ни в коем случае не успели включить голову и самостоятельно догадаться, что на самом деле происходит в стране и мире. Вот вам готовенькое суждение или «пожалуйте бриться» — как остроумно сказал «наш президент» (в исполнении Клейменова Путин всегда только «наш президент») в безвременно ушедшем из информационного пространства проекте «20 вопросов Путину».

В среду после обращения «нашего президента» к нации Клейменов начал программу «Время» с особым чувством и вдохновением: «Две вещи изменили все — политика и коронавирус. Политика — это смена правительства, и не только правительства: весь процесс смены старого на новое вокруг нас. Процесс этот идет, причем идет уже давно. И кульминация его — новая Конституция, точнее, поправки к старой. Ну и коронавирус — он тоже меняет нашу жизнь. Да еще как! И в этом смысле наперекор первому процессу. Блокирует его. Но вот парадокс: настоящая политика — она как настоящая жизнь. Все может опрокинуть в любой момент. Как это возможно? А вот так. Посмотрите».

Пока зрители обмозговывали, как сие заявление понимать, встык к нему пошло обращение Путина к нации, после которого Клейменов с торжествующим лицом вновь возник в кадре с разъяснением, какую счастливую весть «наш президент» принес буквально в каждый дом.

«Знаете, большая часть этих мер — для того чтобы вы могли некоторое время посидеть дома. Ничем не рискуя и никуда не спеша… Не бойтесь. Останьтесь дома. Как в детстве. На каникулах. Здорово ведь!» (так!!! — И. П.).

Куда там Пушкину с его «восславим царствие Чумы!». Это какое-то особо изощренное глумление над несчастьем миллионов людей, вынужденно запертых в своих жилищах и порой вынужденных круглосуточно смотреть телевизор. Не помню, кто из остроумных людей сказал: «Заключенные смотрят телевизор, это часть их наказания». Теперь такими заключенными стали те, кому за 65, а также дети, отправленные на дистанционное обучение, и их родители на удаленке. Советы не смотреть ящик, а заняться самосовершенствованием, бесполезны. Люди все равно будут его включать в надежде узнать новости.

А там… «Друзья, сидите дома, ведь все, что необходимо, у вас уже есть — телевизор!» — жизнерадостно рапортуют ведущие программы «Доброе утро» на Первом канале.

А днем Первый канал запустил специальное духоподъемное шоу «Проверено на себе». В заставке — веселые картинки. В студии — молодые веселые ведущие, главная задача которых — развеселить зрителей.

«Есть у тебя ощущение, что сейчас идет очередной праздник — Новый год или майские?» — обращается к партнерше соведущий. «Да, мне кажется, это из-за того, что мы сидим дома и всем нам нечем заняться».

Ну тогда мы расскажем вам о масках, не только предохраняющих от заражения, но и используемых в качестве модных аксессуаров. И не беда, что обычных медицинских масок в аптеках днем с огнем не сыскать. «Маски бывают разные — голубые, розовые, в стразах, дизайнерские», — рекламируют жизненно необходимый товар ведущие. Гламурная девушка, демонстрируя розовую маску под цвет своих штанов, жеманится: «Это тренд последних событий, это прекрасная маска, которая защитит меня и от короны, и от вируса».

«Маска защищает вас от вируса так же, как стринги от холода», — возражает ей тип в ярко-желтом одеянии. «Зачем вам маски, если у вас есть депутатская неприкосновенность?» — не уступают ему в остроумии ведущие, обращаясь к депутату.

«А начинаем мы с нашего специального гостя. Это сам Коронавирус, — открывает выпуск «Прямого эфира» Андрей Малахов. — Он уже успел дать первое эксклюзивное интервью нашим коллегам с канала «Москва 24».

Напротив ведущей сидит человек в маске с рогами. «Что вы больше всего цените в людях?» — спрашивает она гостя. — «Нечистоплотность».

Словом, говорит и показывает коронавирус. С утра и до ночи. По всем главным каналам. Одни пугают, другие развлекают. Знаменитости в народных форматах «Прямого эфира» и «Пусть говорят» убеждают на собственном примере, как важно в условиях эпидемии самоизолироваться. Да только большинство вещает из собственных загородных домов, где самоизолирование куда комфортнее, чем в тесных пятиэтажках. «Ах, свежий воздух, ах, природа, все на дачи», — заклинают они простой народ. Народ же гуляет в парках и без масок ходит по магазинам. «Не все ли равно, от чего помирать», — хмурится старый мужчина, встреченный съемочной группой.

Сами-то ведущие помирать не хотят и меры предосторожности соблюдают. Так, на время эпидемии распался (в эфире) тандем Скабеева–Попов. Ну чтобы, если, не дай бог, что — программа не осталась совсем без ведущих. Теперь они ведут ее по очереди. Молодцы. Коронавирус никого не щадит. Об этом отдельно сообщают во всех программах: Лев Лещенко с женой, народная артистка Жанна Болотова, принц Чарльз оказались на больничных койках. Видимо, именно их печальный пример должен-таки убедить легковерных зрителей в серьезности ситуации — уж если такие люди не убереглись… А потом вновь разлюли-малина в студиях, и кажется, что не так страшен вирус, как его малюют.

Хотя и по-настоящему смешное бывает. «Давайте в этот непростой момент возьмемся за руки!» — воззвал с телеэкрана Сергей Гармаш. Боже упаси!