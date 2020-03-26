Жизнь ей к лицу

Мир не содрогнулся, узнав о переносе Игр в Токио на год. Мир уже привыкает, что отменяется или переносится все, что еще шевелится. Олимпиада не должна была стать исключением, хотя хозяева и организаторы в лице МОК держали оборону до последнего. То, как, стоя плечом к плечу, отбивались от натиска и оттягивали неизбежное решение о капитуляции премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент МОК Томас Бах, вызывало вопросы: может, они знают что-то, чего не знает весь мир? Может, им доподлинно известно, что с пандемией коронавируса человечество справится уже к лету? Утечки, однако, свидетельствовали, что одновременно с оптимистическими заявлениями Япония и МОК вовсю прорабатывают другие сценарии.

Еще за сутки до принятия исторического решения из офиса МОК доносилось: вариант отмены даже не рассматривается. Но уже свое веское слово сказали Соединенные Штаты как крупнейший игрок в мировом спортивном движении: решайтесь быстрее, время не терпит. Уже заявили о невозможности послать своих спортсменов в Токио Австралия и Канада — тоже не последние спортивные державы. Ситуация в Италии и Испании, где бушует коронавирус, не просто говорила, а кричала сама за себя. Практически все квалификационные соревнования уже и без того были отменены, с каждым даже не днем, а с каждым часом все острее вставал вопрос: а кто готов ехать в Токио? И готов ли Токио, сознавая все риски, принять огромную массу спортсменов и болельщиков? Что должно победить — деньги и резоны организаторов или здравый смысл?

Япония вложила в подготовку Олимпиады дюжину с лишним миллиардов евро, построив и реконструировав почти полсотни крупных инфраструктурных объектов.

Токио действительно готов был провести самые эффективные Игры в истории, пообещав купировать собственные проблемы с коронавирусом. Гигантские рекламные контракты, забронированные отели, телетрансляции, идущая полным ходом продажа квартир в Олимпийской деревне, проданные билеты на соревнования, затраты спонсоров — махина будущих Игр уже пришла в движение, и казалось, сказать «стоп» уже невозможно. Но все, что еще три месяца назад виделось большим плюсом, грозило мгновенно превратиться в один чудовищный минус.

И МОК был солидарен с хозяевами состязаний в желании во что бы то ни стало начать Игры точно в срок, и не только из-за денег — в конце концов, в новую олимпийскую эру Игры отменялись всего трижды. Не из-за стихийных бедствий, техногенных катастроф, внутриполитических кризисов непреодолимой силы или политических бойкотов, а исключительно из-за двух мировых войн — в 1914, 1940 и 1944 годах.

Сдаться перед перешедшей в пандемию эпидемией означало создать прецедент, который может изменить все олимпийское движение.

В последние дни уже было ясно, что защитники цепляются за соломинку. Не знаю, что послужило последней каплей, но Снидзо Абэ и Томас Бах все же подписали совместный акт о временной капитуляции: «Игры 32-й Олимпиады в Токио должны состояться после 2020 года, но не позднее лета 2021 года». Мир отреагировал на удивление спокойно, самой реакцией подтвердив смену приоритетов: здоровье и безопасность важнее всего того, что казалось нам привычным и не подлежащим изменениям.

С гигантскими потерями, которые неизбежно повлечет за собой перенос Игр, придется разбираться не только Японии и МОК. Уже понятно, что Олимпиада-2021, если она состоится в новые сроки, станет последней в ряду суперзатратных мероприятий. Урок дан тяжелейший, будущим хозяевам Игр, если таковые найдутся, придется дуть на воду, просчитывая все риски. Вероятно, необходимо будет и секвестировать программу соревнований, и снижать количество участников, и что-то делать с коммерческой составляющей, которая и без всяких форс-мажорных обстоятельств стала занимать слишком уж важное место.

Но пока нет адекватной замены, совсем отказываться от олимпийского праздника человечество еще не готово. Поэтому есть надежда, что Игры все-таки проведут. Кстати, логотип у них останется прежним: «Токио-2020», что правильно.

Как заявила мэр города Юрико Конкэ, «олимпийский огонь, который уже находится в Японии, станет символом победы над коронавирусом». Не без пафоса, но с перспективой.

Что касается тайной надежды, что перенос Игр сам по себе обеспечит обнуление предыдущих российских допинговых прегрешений и нашу делегацию в полном составе с распростертыми объятиями примут в Токио, то я бы сильно не обольщался. Про амнистию в честь победы над пандемией еще никто не заикался. Да и до победы еще далеко.