Быстрее, выше, страшнее

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

есть продолжение Чемпионат Испании по футболу приостановили как минимум на два ближайших тура из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте турнира.

Олимпиада и ЕВРО-2020 под угрозой

Два главных события предстоящего лета — чемпионат Европы по футболу и летняя Олимпиада в Токио — рискуют не состояться. И хотя в УЕФА прямо сейчас вопрос об отмене футбольного чемпионата не рассматривают, но руководство уже провело экстренное совещание и изучило рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Решение: во всех городах, принимающих матчи континентального первенства (в Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме, Санкт-Петербурге), должна быть медицинская база для помощи людям, которые окажутся заражены вирусом COVID-19. Вместе с тем в УЕФА не скрывают, что эпидемия имеет шанс отправить турнир целиком в офсайд.

А вот чиновники, отвечающие за проведение Олимпиады в Токио, предлагают обсудить перенос Игр-2020. «Накладывать вето мы не хотим. К тому же слишком большие деньги были уплачены МОК за телетрансляции. Но почему бы не отложить соревнование на год или два?» — выразил общее мнение член исполнительного совета Оргкомитета Олимпиады Харуюки Такахаси.

Кстати, чемпионат мира по хоккею в Лозанне и Цюрихе, скорее всего, будет отменен, так как отправлять его в другую страну уже поздно.

Президент ИИХФ Рене Фазель сообщил: «Если правительство Швейцарии продлит 17 марта карантин для собственного первенства, то и национальные сборные не попадут в мае на чемпионат».

Чемпионат Италии по футболу приостановлен

Есть поговорка: матч состоится в любую погоду. Даже во время различных войн случались игры. Однако прорыв китайского вируса на Апеннинский полуостров лишил миллионы людей любимого развлечения, без которого нереально представить Италию: футбольное первенство ушло на больничный. «Серия А официально приостановлена до 3 апреля. Мы делаем паузу», — сообщил в среду официальный Twitter-аккаунт турнира. Мнения болельщиков по поводу такого радикального решения разделились. Но большинство тиффози все-таки сошлись на том, что лучше переждать, чем смотреть по телевизору, как при пустых трибунах сражаются за скудетто «Ювентус» и «Интер».

Матч «Ювентус» — «Интер» в итальянской серии А. Фото: EPA

Если же эпидемия усилится и не позволит завершить самый интригующий сезон, вполне вероятно, что чемпиона определять не будут. Все это решится на исполкоме Федерации 23 марта. Плюс ко всему правительство Италии уже объявило о запрете проведения любых внутренних спортивных мероприятий.

11 марта стало известно, что коронавирусом заболел туринского «Ювентуса» Даниеле Ругани.

НБА остановила сезон

Управленцы крутых североамериканских лиг (НХЛ, НБА, МЛБ И МЛС) внимательно следят за ситуацией, но пока избегают суровых перемен. Ведь отмена даже десятка поединков — это существенный удар как по экономике, так и по имиджу. Тем не менее первый упреждающий бросок нанесли и за океаном, запретив представителям СМИ разговаривать с игроками в раздевалках после матчей. «Привычное общение журналистов с участниками будет производиться в специально оборудованных местах, вне раздевалок или клубных помещений. Эти изменения вступают в силу со вторника» — говорится в заявлении. При этом лучший баскетболист планеты Леброн Джеймс признался, что если ассоциация решит проводить игры без зрителей, он не будет в этом участвовать:

«Играть без фанатов — безумие. Я не выйду на площадку. Пусть делают, что хотят».

В четверг утром стало известно, что НБА остановила сезон из-за заболевшего Руди Горбера из Юты. Накануне он посмеялся над паникой по поводу эпидемии. И заболел.

Планирует остановить игры регулярного чемпионата и НХЛ.

Москва без спорта

10 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете на проведение в Москве массовых мероприятий с числом участников свыше 5000 человек из-за угрозы распространения коронавируса до 10 апреля. «Посещение спортивных зрелищ, включая хоккейные и футбольные матчи, также будет ограничено — не более 5000 участников и болельщиков» — информирует сайт мэрии. В РФС подтвердили, что готовы выполнять все требования, но пока не знают, как это сделать технически. Ведь даже количество реализованных абонементов превышает допустимую цифру. Похожая проблема и у руководства КХЛ, где плей-офф в самом разгаре. По какому принципу распространять билеты, как считать и запускать болельщиков на трибуны? К примеру, в следующем раунде ЦСКА встретится или с «Динамо», или со «Спартаком». А что будет с тремя играми армейцев в баскетбольной Евролиге?

В общем, не исключается вариант, при котором во избежание скандалов и прочих внештатных спортивные чиновники в ближайшее время примут решение проводить все матчи без зрителей.

«Хотелось бы избежать непопулярной меры, но здоровье превыше всего», — сказал президент РПЛ Сергей Прядкин.

Фехтовальщики не пожимают рук

Международная федерация фехтования (FIE) в отличие от ряда других европейских спортивных ассоциаций, которые отменили различные соревнования из-за вспышки опасного вируса, лишать работы мушкетеров не стала. Впрочем, «острые» боссы внесли свои коррективы в проведение турниров. Так, традиционные рукопожатия для спортсменов на соревнованиях всех уровней находятся отныне под запретом. Пресс-служба организации уведомляет, что приветствовать соперника и благодарить его за бой нужно касанием локтей или скрещением оружия. При этом непонятно, как подобный ход воспрепятствует распространению заразы, так как в закрытом помещении и на дорожке фехтовальщики, пусть и в защитной амуниции, будут сталкиваться друг с другом лицом к лицу на протяжении всего сражения.

Финал соревнований по фехтованию на саблях в китайском Ухане. Фото: Cheng Min / Xinhua via ZUMA Wire / ТАСС

Кстати, чуть раньше рукопожатия запретили футболистам и арбитрам перед матчами во всех турнирах под эгидой УЕФА. Но многие этот запрет намеренно игнорируют.

Звезды АПЛ хотят призвать Лигу взять паузу

Ведущие игроки английского чемпионата (одного из самых популярных турниров в мире) настолько обеспокоены ситуацией с коронавирусом, что собираются сделать совместное обращение к руководству премьер-лиги. По словам заместителя генерального директора Ассоциации профессиональных футболистов Робби Барнса, «его звездные подопечные опасаются, что могут заразиться, даже если матчи будут проходить без зрителей». Следует отметить, что опасную болячку подхватил владелец команды «Ноттингем Форест» (клуб из чемпионшипа) Евангелос Маринакис, который посещал битву между «Арсеналом» и «Олимпиакосом» на стадионе «Эмирейтс», после чего всех футболистов и сотрудников лондонского клуба, которые общались с Маринакисом, поместили на карантин. Примечательно, что еще в начале марта правительство Великобритании разослало в клубы письма, где черным по белому было написано: «Если хотя бы у одного из игроков лиги обнаружат вирус, оставшиеся матчи сезона будут отложены или отменены…». Но, похоже, футболисты «ждать» не хотят.

Какие крупные соревнования уже отменены или перенесены на неопреденный срок