Больше трех не заражаться

Из-за ситуации с коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин запретил в столице проведение массовых мероприятий численностью более 5 тысяч человек. Пока только на месяц — до 10 апреля.

По словам вице-мэра Анастасии Раковой, сейчас в столице под наблюдением из-за коронавируса находятся около тысячи человек ().

Уже отменены различные мероприятия, в частности митинг в поддержку поправок в Конституцию, запланированный на 15 марта на Манежной площади, а также фестиваль «Крымская весна», который должен был пройти в тот же день на Тверской. Под угрозой оказались и оппозиционные митинги против конституционных поправок: уведомления в московскую мэрию были поданы на 21 и 22 марта. Михаил Светов от лица движения «Гражданское общество» уже заявил, что они в своих уведомлениях изменили максимальное количество участников до 4,5 тысяч человек. Одна из заявительниц аналогичного митинга Татьяна Усманова рассказала «Новой газете», что они пока ждут ответа от мэрии и будут действовать после получения бумаги.

Ограничения коснулись не только митингов, но и других мероприятий: концертов, спортивных соревнований и т. д. Менеджер по внешним коммуникациям одной из крупных московских площадок — «ВТБ Арена», вместимость которой достигает 33 тысяч человек, Анна Пращикина, уточнила «Новой газете», что площадка не принимает решения об отмене или переносе мероприятий: «Это от нас вообще не зависит, мы просто сдаем в аренду площадку, и все. Cейчас ждем ответа от всех организаторов. Пока решение еще не принято».

В концертном агентстве «Небо Records», организующем в том числе выступление группы Lindemann на «ВТБ Арене» 15 марта, сообщили, что пока все концерты остаются запланированными, добавив, что по поводу запрета на массовые мероприятия «пока руководство не давало никакой информации». Еще один организатор Volkov PRO сообщил в фейсбуке, что из-за запрета на мероприятия с участием больше 5 тысяч человек решили провести два концерта: в 15:00 и 19:00 15 марта.

В другом концертном агентстве «Мельница» «Новой газете» сообщили, что пока ничего не меняли: «У нас все по плану, мы все проводим». Оно занимается организацией в том числе концерта группы «Кипелов» с оркестром и Леонида Агутина (запланированы на 13 и 14 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске). Однако выступление группы Missio 15 марта планируется в московском клубе 1930 Moscow.

Запрет на массовые мероприятия в Москве напрямую коснулся и спорта. Например, из-за него московский ЦСКА приостановил продажу билетов на встречи второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Однако в клубе успокоили болельщиков: «Волноваться нет смысла! Как только мы внесем изменения в билетную программу, вы вновь сможете приобрести билеты на матчи любимой команды».

В Российской Премьер-лиге «Новой газете» заявили, что окончательного решения в связи с запретом на массовые мероприятия пока не принято. «Мы ждем дополнительной информации. Когда будет сформирована окончательная позиция, мы опубликуем заявление на сайте. Вопрос слишком серьезный, поэтому будет просто официальное заявление без комментариев», — сообщили в РПЛ. По данным источников СМИ, Российский футбольный союз и РПЛ на совещании решили, что клубы самостоятельно будут решать вопросы о матчах.

До этого, 5 марта, был введен еще ряд запретов. Так, например, граждан, вернувшихся из Китая, Ирана, Франции, Испании, Южной Кореи, Италии и Германии, обязали находиться в самоизоляции в течение 14 дней. Власти Москвы предупредили, что нарушителям может грозить реальное наказание — до 5 лет лишения свободы по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Некоторые москвичи по возвращении домой из стран, которые входят в этот перечень, рассказывали о визитах полицейских. Один из них, Артем, сообщил, что после того, как он вышел из квартиры, на него составили протокол о невыполнении законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (ч. 1 ст. 19.5 КоАП) (штраф до 500 рублей). В полиции рассказали, что Артема опознали по камере в подъезде, изображение с которой «спустили с Роспотребнадзора».

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Как пишет издание «Медиазона», граждан Китая, недавно приехавших в Москву, массово отправляют на карантин, а затем выдворяют из страны за его нарушение. Например, гражданка КНР Го Тецзюнь понимала, что находится на карантине, но была вынуждена выйти из дома за продуктами, а Фу Канцяо из-за некорректного перевода решил, что имеет право один раз покинуть помещение.

Студентка Московского государственного института культуры Сан Яни утверждает, что полицейские обманом выманили ее из комнаты в общежитии, где она находилась на карантине, и составили на нее протокол, после чего суд принял решение о депортации. Граждане КНР Сюй Кэ и У Синьхао тоже заявили, что на улицу их обманным путем выманили полицейские.

Сегодня в СМИ также появилась история про то, что соседи москвички, находящейся дома из-за ситуации с коронавирусом, доложили о нарушении ею режима в полицию. По информации РЕН ТВ, женщина недавно приехала из Италии. Правоохранители приехали в Большой Саввинсккий переулок, но дверь им она не открыла, объяснив это боязнью заразить полицейских.

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Департамент образования и науки города Моквы также разослал по всем дошкольным, средним и высшим учреждениям города приказ «О введении режима повышенной готовности». В нем повторяется перечень стран «с неблагополучной ситуацией из-за распространения коронавирусной инфекции» и говорится об обязанности по возвращении самоизолироваться на 14 дней, а также сообщить об этом руководству школы или вуза.

Мария Ефимова, «Новая». При участии Виктории Микиши и Романа Королева, «Новая»