Заразные фейки и где они обитают

С самого начала эпидемии коронавируса по всему миру распространяется множество слухов и фейков о том, как появился вирус, о количестве заболевших и умерших, а также о способах обезопасить себя от болезни. Так, многие предполагали, что источником появления COVID-19 стал вовсе не рынок в Ухане, а находящийся там же вирусологический институт, а для лечения заболевания предлагалось в больших количествах употреблять витамин C. Всемирная организация здравоохранения даже выпустила материал о мифах и ложных представлениях о коронавирусе, в котором пояснила, что ни чеснок, ни электросушители для рук не позволяют уничтожить 2019-nCoV.

Чеснок, кокаин, детская моча и электросушитель для рук НЕ ПОМОГАЮТ защититься от заражения коронавирусом COVID-19.

Эксперты ВОЗ развенчивают мифы, окутавшие эпидемию коронавируса https://t.co/EeQ4mGLBBT pic.twitter.com/giFBqJ5wAE — ООН (@UnitedNationsRU) March 7, 2020

«Новая газета» поговорила с экспертами о том, почему люди верят даже в самые невероятные небылицы, что будет с теми, кто их распространяет, и стоит ли волноваться об «умалчивании» количества зараженных в России.

Доверяй, но проверяй

«Страхи перед эпидемией — важная часть современного мира. Живя в России, мы практически не замечали чудовищные вспышки паники в связи с появлением ВИЧ в 90-х годах в странах Северной Америки и Европы, с эпидемией атипичной пневмонии в 2003 году или свиного гриппа в 2009-м, которые были достаточно короткими, но очень яркими. Тогда случаи заболевания были локальными и не превращали эпидемию в межгосударственную проблему», — рассказывает старший научный сотрудник лаборатории теоретической фольклористики при РАНХиГС Александра Архипова.

По ее словам, есть несколько причин, почему сейчас возникает огромное количество информации о коронавирусе — например, несовпадение медицинского дискурса и повседневного представления о том, как защищать себя.

«Инструкции Минздрава чаще мыть руки и не находиться в местах скопления людей кажутся населению довольно бессмысленными. В случае если объяснения медицинских властей причин заболевания, механизма распространения и способов защиты кажутся неполными, люди охотнее верят в городские легенды или информацию, пусть и фейковую, которая соотносится с их картиной мира», — отмечает Архипова.

Фото: РИА Новости

Кроме того, у «фейк-ньюс» есть и культурная специфика. «Англоязычный мир сейчас обсуждает теорию, что коронавирус — это электронный вирус, который передается через активно тестирующиеся сети 5G. В России этот слух абсолютно неактуален, так как мало кто знает про эту технологию. Зато у нас сильно популярна теория, что правительство скрывает информацию о количестве заболевших», — уточняет Архипова.

Распространение недостоверной информации о коронавирусе может не только ввести в заблуждение, но и ударить по кошельку. Сразу после появления большого количества фейковых сообщений о коронавирусе Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес недостоверные данные из «ВКонтакте» и Facebook в реестр запрещенной информации.

Генпрокуратура признала, что в этих сообщениях содержится недостоверная общественно значимая информация, грозящая массовыми нарушениями общественного порядка и безопасности.

Директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова отмечает, что блокировка произошла по так называемому закону о фейк-ньюс, и на этом наказание для распространяющих недостоверную информацию не заканчиваются: на этих людей могут составить протоколы, оштрафовать по решению суда и изъять предмет правонарушения — телефон или компьютер.

Штрафы отличаются в зависимости от тяжести последствий (от создания потенциальной до реальной угрозы) и могут достигать до 400 тысяч рублей для физического лица. Штрафы для юридических лиц — в несколько раз выше. Однако, говорит Арапова, пока закон применялся не очень широко, по нему выписывали только минимальные штрафы. Максимально похожее дело было осенью прошлого года в Амурской области: двух местных жительниц оштрафовали на 15 тысяч рублей из-за сообщений в чат в WhatsApp о заражении почвы цианидом во время наводнения.

Особенности национальной диагностики

Большая волна фейков в России возникла с появлением в Москве в начале марта первого заболевшего россиянина, приехавшего из Италии (через пять дней его объявили выздоровевшим и выписали из больницы). Затем мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что под наблюдением из-за подозрения на заражение COVID-19 находятся не менее пяти с половиной тысяч человек, а к 10 марта число заболевших достигло 20 человек.

После появления первых сообщений о заболевших в Москве компания Group-IB, занимающаяся кибербезопасностью, обнаружила в «ВКонтакте» и в мессенджерах несколько тысяч фейковых сообщений в чатах и группах для мам о массовом заражении коронавирусом в Москве.

Масла в огонь подлил материал Reuters, в котором московские и петербургские врачи на условиях анонимности уверяли, что сотрудники медучреждений не проводили комплексных проверок всех больных с симптомами пневмонии, из-за чего статистика в России по коронавирусу может быть искажена.

По словам медиков, не все российские клиники обеспечены специальными наборами для тестирования на коронавирус, поэтому зачастую врачи не могут взять соответствующие анализы у больных, обратившихся с симптомами гриппа или ОРВИ.

Некоторые медики вообще слышали о практике направлять больных с пневмонией на дополнительные анализы на наличие коронавируса только по телевизору, говорится в материале издания.

Инфекционист Евгений Тимаков утверждает, что в России клиники достаточно обеспечены наборами для тестирования на коронавирус, а профилактические мероприятия показали себя более эффективными, чем в ряде странах Европы, например, Италии, где широко распространился COVID-19.

По его словам, в России анализы на коронавирусные инфекции берутся после осмотра пациента, во время которого выясняется анамнез. «Если человек был в последние две недели до проявления симптомов ОРВИ в эндемичной коронавирусной инфекции стране или контактировал с кем-то, кто приехал из такого района, у него берутся мазки из носа и горла, которые отвозят в центральную лабораторию. После того, как получен ответ, продолжается диагностика: какой тип инфекции — обычный или новый. Если мазок отрицательный при наличии контактов или посещения районов, где была инфекция, берется повторный мазок, чтобы исключить распространение вируса», — рассказал Тимаков.

Кроме того, в России налажен первичный этап профилактики инфекции: отслеживаются въезжающие в страну из эндемичных коронавирусной инфекции регионов. По возвращении в Россию человеку дается больничный лист, чтобы он провел 14 дней на домашнем карантине.

Фото: РИА Новости

Сейчас, согласно распоряжению Роспотребнадзора, предписание провести две недели в режиме самоизоляции действует после посещения 7 стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу Covid-2019. Это Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Франция, Германия и Испания.

Департамент здравоохранения Москвы уточнил, что соблюдение карантинного режима отслеживается с помощью видеонаблюдения, а за его нарушение может грозить лишение свободы до 5 лет по ст. 236 УК («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»). Однако такие строгие санкции будут использованы только в том случае, если нарушение карантина повлечет за собой массовое заболевание людей или смерть.

Проблема в том, что пассажиры могут лететь рейсами с одной или более пересадками, а потому отследить, из какой именно страны прилетает в Россию пассажир, довольно затруднительно, к тому же количество стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу будет стремительно расти, говорит руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Более того, в ряде стран, например, в Юго-Восточной Азии, из-за недостаточного уровня организации контроля над распространением инфекции реальное количество заболевших может значительно превышать официальные данные, отмечает эксперт.

Но если мониторить весь пассажиропоток людей, въезжающих в Россию, это может сказаться на пропускной способности задействованных сейчас диагностических лабораторий и, как следствие, может потребовать значительного расширения числа лабораторий, проводящих необходимые тесты для детекции Covid-2019.

Чтобы иметь возможность протестировать всех прибывающих в Россию, считает Волчков, необходимо задействовать Минздрав, силы Федерального медико-биологического агентства, Минобороны, а также поликлиники госкомпаний, например, РЖД.