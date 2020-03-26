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Книжная койка: день 5, Довлатов

Проект «Новой газеты» и Анны Наринской открыт на карантин. Один день — один рассказ

Фото: РИА Новости

Культура

Анна Наринскаяспециально для «Новой газеты»

 

От редакции


Рассказ — во многом недооцененный сегодня литературный жанр. Причем, недооцененный и издателями, и читателями. Каждый день мы будем выкладывать по одному рассказу, отобранному Анной Наринской, с ее небольшим вступительным словом. Рассказы разных авторов. Разных времен. Разных жанров. Разных настроений. Один день — один рассказ.

Сергей ДОВЛАТОВ. «Шоферские перчатки»

Анна Наринская
литературный критик, колумнист «Новой газеты»

— Известность Довлатова пережила разные периоды. Сначала она имелась только в узких кругах, потом переросла в какую-то невероятную славу (к сожалению, он до этого практически не дожил), потом эту самую всенародную славу и любовь стали ставить под сомнение — мол, недостаточно он глубокий, многослойный и все такое.

Я совершенно уверена, что в отношении Довлатова все эти писательские мерки и разборы, что у него там с образностью и философией, просто не работают. Главное чувство, которое вызывают его тексты — благодарность. Благодарность за то, что на время их чтения жизнь становится немного легче и немного светлее. Этот автор говорит нам — мир жесток по отношение к таким слабакам, как мы, но за то мы умеем жить этой жестокости почти не замечая. Мы просто все стоим за пивом — «Я стою за лысым. Царь за мной. А ты уж будешь за царем…»

Читайте по ссылке (DOVLATOV.RU) =>
 

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Теги:
довлатов, литература, карантин, коронавирус

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