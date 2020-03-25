Книжная койка: день 4, Борхес

От редакции

Рассказ — во многом недооцененный сегодня литературный жанр. Причем, недооцененный и издателями, и читателями. Каждый день мы будем выкладывать по одному рассказу, отобранному Анной Наринской, с ее небольшим вступительным словом. Рассказы разных авторов. Разных времен. Разных жанров. Разных настроений. Один день — один рассказ.

Анна Наринская литературный критик, колумнист «Новой газеты»

— Борхеса уже рутинно считают пророком. В рассказе «Вавилонская библиотека» он предсказал электронные библиотеки. Предсказал ли он в «Алефе» интернет и связанные с ним разочарования и очарования?

Он явно думал «в ту сторону» и очень четко понимал, что человечество двигается к невероятным пластам смыслов, понять и даже воспринять которые самому человечеству не под силу. Но совершенство этого рассказа не в предвиденье, а в столкновении несбыточного и человеческого. Поразительный Алеф — всего лишь предлог для игры самолюбий. Ты можешь пронзать взглядом вселенную — и корчиться от ревности и сознания своей слабости. Мы вроде бы всегда это знали, но с этим рассказом Борхеса знаем еще точнее, еще окончательней.