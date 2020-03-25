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Книжная койка: день 4, Борхес

Проект «Новой газеты» и Анны Наринской открыт на карантин. Один день — один рассказ

Фото: РИА Новости

Культура

Анна Наринскаяспециально для «Новой газеты»

 

От редакции


Рассказ — во многом недооцененный сегодня литературный жанр. Причем, недооцененный и издателями, и читателями. Каждый день мы будем выкладывать по одному рассказу, отобранному Анной Наринской, с ее небольшим вступительным словом. Рассказы разных авторов. Разных времен. Разных жанров. Разных настроений. Один день — один рассказ.

Хорхе Луис БОРХЕС. «Алеф»

Анна Наринская
литературный критик, колумнист «Новой газеты»

— Борхеса уже рутинно считают пророком. В рассказе «Вавилонская библиотека» он предсказал электронные библиотеки. Предсказал ли он в «Алефе» интернет и связанные с ним разочарования и очарования?

Он явно думал «в ту сторону» и очень четко понимал, что человечество двигается  к невероятным пластам смыслов, понять и даже воспринять которые  самому человечеству не под силу. Но совершенство этого рассказа не в предвиденье, а в столкновении несбыточного и человеческого. Поразительный Алеф — всего лишь предлог для игры самолюбий. Ты можешь пронзать взглядом вселенную — и корчиться от ревности и сознания своей слабости. Мы вроде бы всегда это знали, но с этим рассказом Борхеса знаем еще точнее, еще окончательней.

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Теги:
коронавирус, карантин, литература

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