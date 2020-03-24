«Рада и Терновник». Квартирник

Рада Анчевская
музыкант
— «Рада & Терновник» отменили свои концерты в Москве, тур по Прибалтике, презентацию новой программы и... Что же делать? Наверное, сделать концерт для всех тех, кто не смог бы попасть на наши московские и рижские выступления. Для тех, кто живет в Болгарии и Италии, Израиле и Финляндии, для Иваново и Новосибирска, для тех, кто так давно не выбирался к нам, сидя с маленьким ребенком или из-за недостатка времени или здоровья — для всех, у кого есть интернет. И пусть наша музыка поднимает иммунитет!
Теги:коронавирус, карантин, концерт, музыка, квартирник
Топ 6
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