«Рада и Терновник». Квартирник

Рада Анчевская музыкант

— «Рада & Терновник» отменили свои концерты в Москве, тур по Прибалтике, презентацию новой программы и... Что же делать? Наверное, сделать концерт для всех тех, кто не смог бы попасть на наши московские и рижские выступления. Для тех, кто живет в Болгарии и Италии, Израиле и Финляндии, для Иваново и Новосибирска, для тех, кто так давно не выбирался к нам, сидя с маленьким ребенком или из-за недостатка времени или здоровья — для всех, у кого есть интернет. И пусть наша музыка поднимает иммунитет!