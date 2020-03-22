Весь день 22 марта — фильм «Путин навсегда-2»

В дни вынужденных каникул — показываем документального кино разных лет: осколочная действительность сквозь призму времени. Нулевые, десятые по сути и сформировали начавшиеся двадцатые. А качественное неигровое кино, снятое вчера, многое объясняет про сегодняшний день.

сегодня «Про героев и людей. Путин навсегда-2»

Режиссер: Кирилл Ненашев. Вторая часть трилогии «Путин навсегда?». В первой название заканчивалась вопросом. Во второй вопрос сам собой отпал. В 2018 году Россия снова выбирала президента. Несмотря на легко прогнозируемый результат, многие россияне все еще не сдались. Этот фильм — документация того, что происходило в штабах кандидатов, на улицах, акциях протеста и избирательных участках.

23 марта «Последний лимузин»

Режиссер: Дарья Хлесткина. На фестивале Артдокфест приз «Лучший документальный фильм» на Артдокфесте-2013. Лауреат национальной премии «Лавровая ветвь» в номинации «Лучший кинофильм» — 2013. В 2014-ом приз на фестивале Андрея Тарковского «Зеркало». Вроде бы про производство правительственных лимузинов на заводе имени Лихачева. Но нет, про слом эпохи, внутри которого пытаются сохранить себя люди. Представьте: все, что вы делали раньше, теперь никому не нужно. Михаил, Андрей, Нина, Владимир, Надя и Люда — топ-менеджер, начальник цеха, старший мастер, инженер, кладовщица и рабочие московского автозавода им. Лихачева — держатся изо всех сил за привычный порядок и профессиональную гордость, чтобы выдержать в обстоятельствах, когда все вокруг рушится. И вот, впервые за 20 лет, завод получает заказ от Министерства обороны изготовить три классических кабриолета ЗИЛ для Парада Победы на Красной площади. Директор специального цеха Михаил и его команда радостно берутся за дело, чтобы доказать, чего они стоят. Режиссер фильма Даша Хлесткина умерла в 2015-ом.

24 марта «Театр времен Геты и Камы»

Режиссер: Борис Караджев Премия «Лавр 2019». Об уникальном семейном режиссёрском дуэте Генриетте Яновской и Каме Гинкасе. На протяжении 30-и лет они строят театральный дом для своих актёров и преданных зрителей. Название этого дома — Московский ТЮЗ. В финале фильма она прочитает «Вступление в поэму» Наума Коржавина о том, что «нету легких времен»: «Время дано. Это не подлежит обсуждению. Подлежишь обсуждению ты, разместившийся в нем».

25 марта «Аэропорт Донецк»

Режиссеры: Андрей Ерастов, Шахида Тулаганова На фестивале «Артдокфест» картина победила в номинации коротких документальных фильмов. Бои за Донецкий Аэропорт (май 2014 — январь 2015) глазами бойцов с обеих сторон. Аэропорт, обновленный в 2012-ом, был признан одним из лучших на постсоветском пространстве. Разрушенный в жестоких боях между Украиной и сепаратистами «ДНР», он оказался скорее символом, нежели стратегическим объектом. История битвы за него прокомментирована исключительно теми, кто имел реальный шанс погибнуть в аэропорту. Фильм дистанцируется от любой политпропагандистской задачи, сосредоточиваясь на человеческих характерах, раскрывающихся в ситуациях, когда жизнь и смерть стоят рядом.

26 марта «Варлам Шаламов. Опыт юноши»

Режиссер: Павел Печенкин Премия «Золотой орел». Приз международного фестиваля «Сталкер» за лучший документальный фильм и приз им. Анатолия Приставкина «За лучший сценарий» в 2014 году. Приз «Лучший неигровой фильм фестиваля «Литература и кино» в Гатчине. Попытка осмысления сложных взаимоотношений государства и человека, различных причин, которые привели к созданию ГУЛАГа как системы насильственного подневольного труда в СССР 1930-х. Авторы опираются на опыт писателя Варлама Шаламова, который и стал первым летописцем ГУЛАГа. Шаламова как героя в фильме нет, есть его текст, и он говорит сам за себя: «Человек выходит из лагеря юношей, если он юношей арестован».

26 марта «Революция, которой не было»

Режиссер: Алена Полунина Национальная премия «Лавровая ветвь» за «лучший авторский неигровой фильм». О Национал-большевистской партии (после признана экстремистской организацией и запрещена в России. — Ред.) и Маршах несогласных конца нулевых. О революционерах в широком смысле, которые и «бесы», и вихри враждебные, и идеалисты. Это история одного из лидеров НБП Анатолия Тишина, его сына Григория Тишина и Андрея Дмитриева. Фильм вызвал острые споры и дискуссии, задал вопросы, на которые вряд ли ответит не только настоящее, но и ближайшее будущее.

27 марта «Сэры и синьоры» Режиссер: Александр Течинский

Диплом Одесского международного кинофестиваля. Экскурсовод, военный, банковский клерк, авиамеханик и десятки других неприкаянных мужиков со всей Украины собираются каждую осень в Умани, чтобы поработать во время паломничества хасидов на праздник Рош-Хашана. В течение четырех суток в крохотный городок съезжаются десятки тысяч хасидов — в праздничном настроении, с песнями, танцами и огромным количеством багажа. Четверо суток местные «носильщики» спят по 3 часа в самодельных халабудах на обочине дороги, а в остальное время переносят на себе тонны грузов, чтобы заработать за короткий срок свою двухмесячную зарплату. Про взаимопонимание с «инопланетным» клиентом и друг с другом…

28 марта «Сладкая жизнь»

Режиссер: Таисия Решетникова, 16+ Маша знает цену своей красоте и харизме. Может позволить себе не работать, иметь машину, квартиру, жить в центре столицы и ни о чем не беспокоиться. Казалось бы, о чем еще можно мечтать? Как бы то ни было, душа Маши просит большего. Судьба дарит ей такой шанс. Маша начинает вести видео-блог на Youtube, где рассказывает девушкам о том, как зацепиться в столице. С этого момента жизнь ее кардинально меняется. Таисия Решетникова снимала фильм три года. Поначалу хотела снять фильм о содержанках. Потом встретила свою героиню: «Меня волновал вопрос: как же так выходит, что такие прекрасные девушки продают свою молодость таким вот дядям? Я подходила к этой проблеме по-дилетантски — свысока, с кучей предубеждений. Потом я встретила Машу. Мы познакомились с ней благодаря проекту «Бешенство Машки», который впоследствии сильно повлиял на судьбу героини, что и стало завязкой картины. Она растопила мое сердце, я полюбила ее искренне, и это помогло моим съемкам. Это не значит, что я вдруг полностью поменяла свою точку зрения на проблему, которая меня изначально интересовала, скорее, благодаря Маше я увидела ее под другим углом. Именно это я и попыталась передать в своем фильме. Вообще, я для себя навсегда поняла, что осуждать и оценивать кого-то со своей колокольни — это самое неблагодарное дело. Все люди разные, и это прекрасно».

29 марта «Морфология»

Режиссер: Инна Лесина На Артдокфесте — спецприз жюри Всюду жизнь! Герои фильма — патологоанатом и его работа. Это любимая работа, где всё обустроено для жизни. Книжные стеллажи, подборка дисков музыкального гурмана: Tom Waits, The Rolling Stones и т.д. На стенах — картины маслом с видами морга. Никакого цинизма — профессионализм, юмор и осуществлённая мечта человека, с детства мечтавшего понять, почему на самом деле умирает человек.