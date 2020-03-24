«Уязвимая позиция»

Через двадцать дней «Вердикт» обязан выплатить государству штраф на сумму 650 тысяч рублей. Закрыть «долг» необходимо до 17 апреля. Иначе придется закрываться самим.

На самом деле это два штрафа. Согласно правилам, за нарушение закона «Об иностранных агентах» наказывается не только организация, но и ее глава как частное лицо. Директор «Общественного вердикта» Наталья Таубина должна выплатить 250 тысяч рублей, сам фонд — 400 тысяч.

В начале мая некая гражданка Гонжарова, активная участница одного из пабликов во «ВКонтакте», где состоят сторонники сотрудников правоохранительных органов, попавшихся на пытках, написала донос. Мол, «Общественный вердикт» в социальных сетях намеренно скрывает маркировку «иностранный агент». Надо сказать, что гражданка Гонжарова давно топит против правозащитных организаций, называя их деятельность «диверсионной». Особенную ярость у нее вызывает «ярославское дело», где адвокаты «Вердикта» представляют потерпевших.

Дело громкое — судят более десятка работников ФСИН за пытки над заключенными. Гонжарова считает, что фсиновцы — невинные жертвы оговора правозащитников.

— Линия защиты фсиновцев по «ярославскому делу» строится на том, что фонд является иностранным агентом, — рассказал «Новой» его сотрудник Олег Новиков. — Адвокаты напирают: якобы мы вытащили видео пыток и опубликовали его только для того, чтобы разрушить систему ФСИН России на «иностранные» деньги. К сожалению, это не первый раз. Всякий раз, как дело касается полицейского произвола, в наш адрес звучит одно и то же обвинение.

Затем уже по классической схеме вслед за доносом гражданки Гонжаровой последовала жалоба анонимных сотрудников ФСБ по Московской области (за последние годы практически на все правозащитные организации в нашей стране успели пожаловаться сотрудники того или иного регионального отделения ФСБ). Дальше дело техники: за несколько дней возбуждение административного производства, признание нарушений и штрафы.

Штрафы: многосоттысячные и часто миллионные, из которых, кажется, правозащитным НКО не выгрести.

Но они все же пытаются барахтаться, потому что понимают: если сдадутся они, тысячи людей в нашей стране останутся без помощи — психологической и юридической.

Фонд «Общественный вердикт» начал свою работу в 2004 году. Организация помогает тем, кто пострадал от полицейского произвола или чьи права на свободу, в том числе собраний, были нарушены. Часто у обратившихся просто нет денег на адвоката. И тогда в дело вступает «Вердикт».

— Я выбрала для работы именно «Общественный вердикт», потому что такой команды я нигде не встречала за все свои 15 лет адвокатской практики, — говорит один из адвокатов фонда Ирина Бирюкова. — То, чем они занимаются, мне очень близко: защита прав лиц, пострадавших от действий сотрудников силовых ведомств. Сотрудники силовых ведомств должны защищать граждан — они для этого и существуют, а у нас в стране получается, что любой человек априори находится перед сотрудником в заведомо уязвимой позиции.

В 2009 году «Общественный вердикт» и другие авторитетные НКО вошли в рабочую группу по реформированию органов внутренних дел в России. У правозащитных организаций тогда еще был налажен диалог с правоохранительными органами: проводились совместные тренинги для следователей в регионах и семинары для сотрудников ФСИН. Однако с принятием закона «Об иностранных агентах» в 2012 году взаимодействие НКО, в том числе и «Общественного вердикта», с правоохранительными органами было прервано.

— Наша работа не заключается в войне с силовиками. Мы не против полиции, мы не против ФСИН. Все эти структуры должны существовать в государстве, мы не анархисты.

Мы не считаем, что полицию и армию нужно распускать. Мы считаем, что эти структуры должны работать, соблюдая закон. Важной составляющей работы правозащитника является защита прав человека от преступных посягательств, в том числе и со стороны государственных людей. Но сейчас нам самим нужна помощь. И мы на нее очень рассчитываем, — говорит Новиков.

На данный момент фонду удалось собрать 187 тысяч рублей из требуемых 650 тысяч. Время — до 17 апреля. Помочь «Общественному вердикту» можно на сайте организации.