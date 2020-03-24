Требуем отменить «общероссийское голосование»

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Так называемое общероссийское голосование не придаст законности документу, который в обход установленной в Конституции РФ процедуры сочинили и единодушно утвердили президент, палаты Федерального Собрания, все субъекты Федерации и Конституционный суд. Главная из поправок — о фактическом обнулении сроков президентства Владимира Путина, как и ряд других, в корне противоречат нормам и принципам, закрепленным в основополагающих главах 1 и 2 Конституции РФ, приняты в обход требований главы 9, следовательно, речь идет об «обнулении» Основного закона страны, о конституционном беззаконии.

«Поправки» «вступили в силу», будучи силой и обманом навязаны обществу. Теперь мы живем уже в другом, более авторитарном государстве, а маневр с приданием ему видимой легитимности «общероссийским голосованием» — всего лишь лукавая попытка власти скрыть факт конституционного переворота.

В эту лживую и незаконную затею власть хочет вовлечь и граждан, замарав не только себя, но и каждого из нас.

Намерение провести голосование в условиях опасной эпидемии лишний раз демонстрирует наплевательское отношение узурпировавших власть чиновничьих и олигархических групп к своему народу — единственному законному носителю государственного суверенитета. Граждане должны сказать этой попытке «нет», но «электронное», «надомное» и «досрочное» голосование, проводимое в отсутствие независимых наблюдателей, тем более превращает всю затею в фарс, который никоим образом не легитимирует ничтожные «поправки».

Мы не знаем сроков, но знаем, что эта позорная страница в истории российского государства будет перевернута. Эксперты Общественного конституционного совета в ходе обсуждения так называемых поправок подготовили цельный пакет документов, направленных на обновление Конституции РФ на демократической, правовой европейской основе.

Мы уверены, что эти предложения скоро будут востребованы народом России.

Учредители Общественного конституционного совета: