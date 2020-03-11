Несменяемость Путина — узурпация власти

Решение о несменяемости Путина на должности Президента РФ, принятое по его предложению сегодня Госдумой, является узурпацией власти. Это решение антиконституционно.

Обнуление президентских сроков Владимира Путина — то есть предоставление возможности Путину находиться в должности Президента ещё то ли 12, то ли 16 лет под предлогом внесения его поправок в Конституцию — есть ни что иное, как грубое нарушение действующего Основного закона и циничное пренебрежение российскими законами.

Сама процедура «вброса» этой инициативы — предложение «обнулить срок» президентских полномочий, озвученное депутатом Терешковой, как и немедленное согласие на это Владимира Путина являются трагикомической постановкой.

Если решение о фактической несменяемости власти в Российской Федерации будет принято окончательно, то это будет означать уничтожение всей правовой основы государственности России с целью сохранения сформировавшихся номенклатурных кланов и авторитарной, глубоко коррумпированной, системы в целом.

Общественный конституционный совет и партия «Яблоко» настаивают на незаконности проводимых реформ системы государственного управления и выражают решительный протест.

Мы призываем граждан России заявлять о своем несогласии с конституционным произволом и беззаконием во всех, предусмотренных законом формах.