Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Заражено — 114380, смертей — 4019. Бот «Новой» считает инфицированных китайским вирусом

Комментарии

Несменяемость Путина — узурпация власти

Заявление Общественного конституционного совета

Фото: РИА Новости

Политика

1
 

Решение о несменяемости Путина на должности Президента РФ, принятое по его предложению сегодня Госдумой, является узурпацией власти. Это решение антиконституционно.

Обнуление президентских сроков Владимира Путина — то есть предоставление возможности Путину находиться в должности Президента ещё то ли 12, то ли 16 лет под предлогом внесения его поправок в Конституцию — есть ни что иное, как грубое нарушение действующего Основного закона и циничное пренебрежение российскими законами.

Сама процедура «вброса» этой инициативы — предложение «обнулить срок» президентских полномочий, озвученное депутатом Терешковой, как и немедленное согласие на это Владимира Путина являются трагикомической постановкой.

Если решение о фактической несменяемости власти в Российской Федерации будет принято окончательно, то это будет означать уничтожение всей правовой основы государственности России с целью сохранения сформировавшихся номенклатурных кланов и авторитарной, глубоко коррумпированной, системы в целом.

Общественный конституционный совет и партия «Яблоко» настаивают на незаконности проводимых реформ системы государственного управления и выражают решительный протест.

Мы призываем граждан России заявлять о своем несогласии с конституционным произволом и беззаконием во всех, предусмотренных законом формах.

  • Евгений Гонтмахер
  • Леонид Никитинский
  • Владимир Рыжков
  • Марина Агальцова
  • Иван Большаков
  • Валерий Борщов
  • Евгений Бунимович
  • Борис Вишневский
  • Валентин Гефтер
  • Александр Гнездилов
  • Геннадий Гудков
  • Лев Гудков
  • Елена Дубровина
  • Владимир Кара-Мурза
  • Юрий Коргунок
  • Юрий Костанов
  • Аркадий Любарев
  • Андрей Медушевский
  • Григорий Мелконьянц
  • Игорь Николаев
  • Вадим Прохоров
  • Николай Рыбаков
  • Эмилия Слабунова
  • Виктор Шейнис
  • Лев Шлосберг
  • Григорий Явлинский
Теги:
россия, поправки в конституцию, путин, яблоко

Топ 6

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera