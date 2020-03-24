Волонтеры на субсидиях

На фоне бесконечного потока новостей о коронавирусе агитация за президентские поправки в Основной закон проходит очень скромно. Как выяснила «Новая», информационная кампания все еще находится в процессе подготовки, хотя «всенародное голосование» официально должно пройти меньше чем через месяц — 22 апреля. В Петербурге, как и во всей России, обязанность по информированию граждан о проведении голосования возложили на волонтерские организации. Последние не скрывают, что будут агитировать за поправки на деньги из бюджета.

Первый агитационный блин комом

10 марта на странице правительства Петербурга в соцсети «ВКонтакте» впервые появился пост, агитирующий за путинские поправки в Конституцию. В нескольких картинках пользователям разъяснялось, что с принятием поправок жизнь в России станет значительно лучше: пенсии проиндексируют, а российское право вознесется над международным. Среди прочего там оказалась картинка, моментально разошедшаяся по соцсетям. Приоритет российского права над международным в Смольном решили проиллюстрировать, как там посчитали, народной темой трудовых мигрантов. «Наше право на своей территории, как и в США, будет выше международных обязательств — никто не сможет навязать россиянам свои решения, например, принимать мигрантов», — говорилось на картинке, изображающей загруженных в грузовик мужчин с бородами и женщин в платках на фоне забора с колючей проволокой.

Фото: официальная страница Администрации Петербурга «ВКонтакте»

Позднее выяснилось, что такие картинки появились в соцсетях правительств и других регионов, в том числе Ленинградской области. В комментарии изданию 47news чиновник Ленинградской области (должность и фамилия не указаны. — Ред.) заявил, что прокламации им прислали из администрации президента. После внезапного интереса СМИ правительство области удалило скандальный пост, позднее его примеру последовал и Смольный. Сейчас этот пост удален.

Волонтеры информируют и агитируют

Если из-за опасений за здоровье россиян голосование по поправкам не перенесут, то в ближайшее время о «плебисците» будут рассказывать на каждом шагу. По крайней мере, такие планы вынашивает Ассоциация волонтерских центров (АВЦ), с которой Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 21 февраля подписала соглашение о сотрудничестве. В документе говорится, что ЦИК передает АВЦ «информационно-разъяснительные материалы по вопросам участия граждан РФ в общероссийском голосовании» и обеспечивает координацию с нижестоящими избиркомами.

Сама ассоциация «принимает на себя обязательства по оказанию безвозмездной добровольной помощи ЦИК России в обеспечении реализации прав граждан на участие в общероссийском голосовании». Кроме того, АВЦ будет координировать волонтеров для работы на «плебисците» в регионах и делиться с ЦИК собранной по голосованию статистикой.

Ассоциация волонтерских центров уже привлекла внимание авторитетных наблюдательских организаций. Движение «Голос» выпустило заявление, в котором отмечается, что АВЦ «сложно назвать организацией, нейтральной по отношению к вносимым поправкам». Действительно,

на сайте проекта АВЦ «Волонтеры Конституции» не скрывается позитивная оценка вносимых в основной закон изменений.

Например, там есть раздел «Как изменится страна». По мнению волонтеров, она преобразится до неузнаваемости: «гарантия достоинства и уважения человеческого труда, качественная медицинская помощь и ее доступность в любом уголке страны, справедливость и контроль над чиновниками» и даже «ответственное отношение к животным». И ни слова о том, что в обмен на эти обещания придется облечь практически пожизненной президентской властью Владимира Путина.

«Ресурс пестрит новостями, которые сложно назвать нейтральными. Материалы формируют положительное отношение читателей к предлагаемым изменениям. Никаких негативных материалов на сайте нет, — отмечают в «Голосе». — В таком виде информирование превратится в агитацию «за». Но при этом волонтеры получат карт-бланш на свою деятельность».

«Новая» попросила представителей Ассоциации волонтерских центров прокомментировать эти претензии. Руководитель по коммуникациям АВЦ Раиса Могирева всю прошлую неделю обещала ответить на запрос нашего издания, но в конце концов просто перестала реагировать на звонки и сообщения.

Реклама поправок за счет бюджета

Хотя в соглашении между ЦИК и АВЦ, которое мы цитировали выше, и говорится о безвозмездном характере сотрудничества, ассоциацию под руководством москвича Артема Метелева трудно назвать бессребрениками. Волонтеры, хоть и называются так, получают далеко не скромные дотации из бюджета. Причем на 2020 год они получили рекордную сумму.

На сайте «Госзатраты» можно проследить, сколько субсидий получала ассоциация начиная с 2016 года. В 2016 году государство выделило АВЦ три субсидии на общую сумму 8 млн 300 тысяч рублей — от Минтруда и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). В 2017 году общий размер субсидий для АВЦ от тех же учреждений составил 6,3 млн рублей.

Глава ЦИК Элла Памфилова и председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев. Фото: ЦИК России

В 2018 году отчисления волонтерам взлетели до 111 млн рублей. Возможно, это связано с тем, что в этот год проводились выборы президента России, на которых в очередной раз победил Владимир Путин. На сайте ассоциации отмечается, что «волонтеры присутствовали практически на каждом избирательном участке и приняли участие в работе ряда общественных штабов и ситуационного центра, организованного Общественной палатой России».

В 2019 году ассоциация получила 312 млн рублей субсидиями. Наконец, в 2020 году, на который запланировано обнуление президентских сроков Путина,

государство в лице Минтруда и Росмолодежи отстегивает АВЦ рекордные 357 млн рублей.

Волонтеры при комитете

На что же пойдут эти деньги? В ассоциации не захотели отвечать на вопрос, будут ли они, например, делиться финансированием с региональными организациями. «Как будет позиция — я Вам сразу дам ответ», — написала корреспонденту 17 марта Раиса Могирева. В тот же день вечером она пообещала дать ответ «через пару часов», но ответ так и не пришел на почту.

Попробуем предположить, на что пойдет хотя бы часть этих денег, на примере Петербурга. Как правило, волонтеры на местах деньги не получают, но их нужно одеть, накормить и снабдить информационными материалами.

В Петербурге подготовкой к «всероссийскому голосованию» занимается Центр городских волонтеров (ЦГВ) Санкт-Петербурга. На сайте Комитета по молодежной политике города указано, что центр открыт «как программа наследия Центра подготовки городских волонтеров Кубка Конфедераций FIFA 2017 и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018». Собственного юрлица у ЦГВ нет, он подведомственен Комитету по молодежной политике.

Замглавы центра Дмитрий Антонов сначала сказал «Новой», что их организация с Ассоциацией волонтерских центров не имеет ничего общего. «Мы с АВЦ никак не связаны, — заявил он. — В каждом регионе создан свой штаб, который занимается реализацией этой [волонтерской] программы. В Петербурге это Комитет по молодежной политике и Центр городских волонтеров, то есть мы».

Антонов начал сомневаться, что его организация никак не связана с АВЦ, когда мы спросили, кто автор программы по подготовке будущих волонтеров. «Что будет в методичках — этим Москва занимается, какой-то федеральный штаб. Мы общаемся напрямую с федеральным штабом (не через комитет). Грубо говоря, в Москве такая же структура, как и мы, просто она отвечает за все регионы и готовит программу обучения волонтеров. Может быть, это и Ассоциация волонтерских центров».

Антонов попросил дать ему два часа времени для уточнения этой информации. Через два часа он заявил журналисту, что его попросили пока не раскрывать информацию о том, кто занимается программой на федеральном уровне.

А пока во всем мире бушует коронавирус и правительства призывают своих граждан не выходить из комнаты, Комитет по молодежной политике Петербурга в соцсетях предлагает молодым людям записываться в волонтеры. Как объяснил «Новой» Антонов, им нужно будет стоять в самых проходных точках (вроде торговых центров) на стойках и рассказывать всем интересующимся о смысле поправок.

Взамен волонтерам достанется: питание во время смены, «федеральная красочная экипировка», сувенирная продукция, благодарственное письмо и справка в учебное заведение. Вероятно, на эти цели потратят и какую-то часть субсидии в 357 миллионов.