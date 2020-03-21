Если вы за Путина — кивните телевизору

За месяц до проведения так называемого «общероссийского голосования» 22 апреля по путинским поправкам к Конституции российские власти предпринимают все новые и новые усилия для получения нужного им результата.

Не важно, что это голосование не только незаконно, поскольку сама Конституция для своего изменения его не предусматривает, но и бессмысленно — поправки уже вступили в силу, что бы ни писал в своем решении Конституционный суд.

Не важно, что в России разгорается эпидемия коронавируса, которая может превратить участки для голосования (в большинстве своем находящиеся в школах) в точки массового заражения.

Не важно, что переноса (а то и полной отмены) этого голосования все громче требуют оппозиционные политики и независимые эксперты, юристы и журналисты, врачи и музыканты.

Налицо маниакальное стремление Кремля во что бы то ни стало получить вотум доверия на «общероссийском голосовании», превращенном в плебисцит.

Этой цели сейчас подчинены все действия властей — начиная с традиционной мобилизации для «нужного голосования» подневольного электората (бюджетники, жилищники, военные, пенсионеры, студенты, которым велено поддерживать «одобрямс») и заканчивая изменением процедуры голосования.

Мы видим, что ЦИК сейчас «на коленке» меняет правила игры, делая голосование все более и более упрощенным и уязвимым для фальсификаций.

Разрешает проводить досрочное (в том числе надомное) голосование в течение недели, а не трех дней, как раньше.

Разрешает заграничным участковым комиссиям самим печатать бюллетени (сказали бы уж сразу — и заполнять тоже).

Определяет число участников голосования по числу найденных в урнах бюллетеней, но при этом никак не учитывает число выданных бюллетеней (создавая условия для вбросов).

Организует точки для голосования на предприятиях и в учреждениях (разве что не в торговых центрах или прямо на улице, но это, возможно, впереди).

Еще немного — и избирателям предложат самим печатать бюллетени и приносить их в голосовательные пункты в любом количестве.

Ну а дальше, видимо, для выражения своей поддержки Путину достаточно будет кивнуть телевизору…

Все это — свидетельство нарастающего страха властей перед стремительно меняющимся общественным настроением.

На фоне «штопора», в который срывается российская экономика, а вместе с ней и уровень жизни подавляющего большинства граждан, на фоне эпидемии коронавируса и усиливающихся карантинных мер они еще и понимают, что с «обнулением» сроков Путина их надули почище, чем в 2011–2012 годах с пресловутой «рокировочкой».

Абсурдность «обнуления» очевидна — бывшее предлагается считать не бывшим, прошлые сроки правления одного и того же президента — как бы несуществующими, и все можно начать с нуля. С таким же успехом можно объявить невинными девушками тех, кто уже дважды был замужем, но после изменения Конституции решит вступить в третий брак…

В этой ситуации угроза массового прихода на плебисцит 22 апреля большого числа рассерженных граждан, категорически не согласных с третьим десятилетием правления Путина, становится более чем реальной.

Парировать эту угрозу власть пытается привычными контрмерами — не только облегчением массовых фальсификаций (все «упрощения» при голосовании, как уже сказано, очевидно, направлены именно на это), но и мобилизацией «своего» электората. Который предлагается заманивать на участки при помощи «волонтеров Конституции», привлечения к агитации «мастеров культуры по вызову» и распространения комиксов, выполненных на грани ксенофобии (а то и за гранью — когда гражданам обещают, что благодаря поправкам будет перекрыт въезд мигрантов явно «восточной» внешности).

Можно ли этому противостоять? Да, можно — если отказаться от многолетней выученной беспомощности: «а все равно ничего не изменишь».

Известно, что на политические митинги, которые собирают, чтобы выразить свой протест против действий власти и нарушения прав граждан, далеко не всегда приходит много людей. И эти митинги, казалось бы, не меняют ситуацию.

Но люди выходят снова и снова. Потому что не хотят, чтобы потом было стыдно перед детьми и внуками. Потому что считают невозможным молчать и не сопротивляться. И потому, что, если не выходить, — ситуация точно не изменится.

Им часто говорят: «Вот когда миллионы людей выйдут на улицы — власти придется отступить!»

Но и в случае с голосованием 22 апреля ровно то же самое: если миллионы людей придут и проголосуют «против» «вечного и несменяемого» Путина — власти придется отступить.

Потому что в этом случае им не помогут никакие фальсификации и никакое надомное и досрочное голосование.

И потому что, увидев это, неминуемо дрогнут многие, казалось бы, послушные исполнители фальсификаций — члены избирательных комиссий. Кстати, сейчас ЦИК, — и это, безусловно, плюс, — выражает готовность допустить на голосование наблюдателей от политических партий (хотя в принятых поправках к Конституции говорится только о наблюдателях от сервильной Общественной палаты).

Последнее. Неизвестно, состоится ли именно 22 апреля «общероссийское голосование». Его могут перенести на осень — по разным причинам. Это может быть эпидемия, а может быть и расчет: если власть заранее увидит критически низкий уровень своей поддержки в условиях кризиса и побоится рисковать.

Но когда бы ни проходило это голосование — его результат не предрешен. Он зависит от граждан — тех, кто придет, не поддаваясь нытью о якобы бессмысленности сопротивления. Неужели более осмысленным занятием является сидеть дома, никакого сопротивления Путину не оказывать и ждать «падения режима»?

Вероятность поражения власти — за счет массового протестного голосования, — с каждым днем увеличивается.

Этот шанс необходимо использовать.

Неизвестно, когда представится следующий.