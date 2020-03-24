Вирус туриста

«Российский союз туриндустрии Юг» и «Ассоциации профессионалов индустрии гостеприимства» выступили с инициативой признать вспыхнувшую по всему миру пандемию нового коронавируса CОVID-19 «обстоятельством непреодолимой силы» (форс-мажором). Это позволит туристическим компаниям и отельерам не возвращать клиентам деньги, полученные зараннее бронирование.

Пансионат в Новосибирской области закрыт на карантин. Фото: РИА Новости

— В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в ряде стран, принятием федеральными органами исполнительной власти решений об ограничении поездок и введению иных мер хозяйственная деятельность субъектов туристской индустрии экстремально снизилась, под угрозой несостоятельности (банкротства) оказался весь туристский бизнес в Ростовской области и Российской Федерации в целом, — говорится в письме. — Массовые расторжения потребительских договоров о реализации туристических услуг, аннуляция бронирования в отелях в скором времени приведут к банкротству туроператоров и турагентов, отелей, домов отдыха, пансионатов, перевозчиков и страховщиков.

С аналогичным предложением выступило Агентство стратегических инициатив. Там считают, что признание коронавируса форс-мажором позволит предприятиям получить отсрочку или избежать санкций за неисполнение тех или иных обязательств, поскольку, согласно ст. 401 Гражданского кодекса, обстоятельства непреодолимой силы снимают с предпринимателя эту ответственность.

Ранее правительство РФ ввело такой режим для работы с нерезидентами при исполнении государственных и валютных контрактов.

Напомним: из-за пандемии COVID-19 ряд стран закрыли границы для иностранных граждан. Россия это сделала 18 марта. Первые ограничения на российско-китайской границе появились 31 января, а 20 февраля в страну перестали впускать граждан Китая, который на тот момент был эпицентром распространения нового коронавируса.

Еще в феврале представители туриндустрии призывали не отказываться от планов посетить Северную Италию — это направление пользуется особой популярностью у жителей России в межсезонье.

Туристы в Риме во время эпидемии коронавируса. Фото: Gregorio Borgia / AP / TASS

По данным сервиса Biletix, на Милан приходится 34% продаж в январе-марте. На втором месте по популярности — Рим с 28% бронирований. Месяц назад на фоне предупреждений о распространении коронавируса сервис не фиксировал массового возврата билетов, и профессионалы туриндустрии не видели в этом ничего необычного.

— Поддаваться общей панике нет смысла: границы не закрывают, авиасообщение со страной действует, официальных предупреждений от Роспотребнадзора, Ростуризма не поступало. Не слышно ни о каких запретах на въезд и от итальянской стороны. На один день была закрыта австрийско-итальянская граница, но эти меры посчитали чрезмерными и открыли ее. Значит, не все так плохо. Ситуация нормализуется, — в конце февраля обнадеживал путешественников вице-президент Российского союза туриндустрии, директор «Турпомощи» Александр Осауленко.

Сейчас по количеству жертв коронавируса Италия обогнала Китай, в сутки там фиксируется несколько сотен смертей от COVID-19. Сообщение со страной прервано, все прилетающие из стран Европы россияне обязаны сообщать об этом органам Роспотребнадора и соблюдать 14-дневный карантин.

В «Ассоциации профессионалов индустрии гостеприимства» говорят, что непринятие экстренных мер для спасения отрасли грозит потерей порядка одного миллиона рабочих мест. Чтобы этого не произошло, они просят принять закон, позволяющий субсидировать из бюджета зарплаты работникам туристических компаний, отелей и ресторанов, которые пострадали от принятия мер по предотвращению эпидемии. Кроме этого, представители отрасли просят налоговые каникулы для предприятий и освобождение от уплаты кредитов для работников, занятых в этой сфере. Они предлагают на 12 месяцев освободить компании от проверок и уплаты взносов в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. У Центробанка они просят кредиты под 1% годовых для оплаты коммунальных услуг и снижение стоимости банковских услуг.

Копия письма была направлена для рассмотрения Уполномоченному по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борису Титову. Его помощник Александр Хуруджи считает, что требования представителей туриндустрии переложить убытки от коронавируса на потребителей не совсем справедливы.

— Было бы правильнее разделить эти риски между всеми участниками процесса, — считает он. — Туристами, туристическими компаниями, страховщиками и отельерами. Думаю, такое решение воспринималось бы как более справедливое.

«В ситуации, когда человек приходит за возмещением, а видит закрытые двери компании, он чувствует себя обманутым. Это не добавит доверия к отрасли».

— (продолжает) Да, у отрасли своя правда. Все деньги пошли на депонирование тура или гостиницы в стране прибытия, услуги авиакомпании. С юридической точки зрения они могут подтвердить каждый свой платеж. Однако по факту клиент услугу не получает, поэтому более корректно было бы говорить о том, чтобы механизм возврата был разработан на межгосударственном уровне с удержанием части затрат со стороны отельеров, авиакомпаний — и так по цепочке. В текущих условиях этот риск не был предусмотрен.

Хуруджи полагает, что с проблемами так или иначе столкнутся 90% турагентств, продавших туры на даты позднее 22 марта.

В компании «Юрист Консультант» объясняют, что сейчас, пока коронавирус еще не признан обстоятельством непреодолимой силы повсеместно, у покупателей туров есть шанс вернуть потраченные средства.

— Если тур отменен по независимым от клиента причинам, в частности из-за запрета въезда иностранцев в страну планируемого отдыха, это самая благоприятная для возврата денег ситуация: услуга не оказана, средства возвращаются в полном объеме, при этом клиенту не важно, какие договоренности у туроператора с поставщиками услуг, входящих в комплекс (авиаперевозчиком, отельерами и пр.). Никаких комиссионных он выплачивать не должен, — поясняют в юридической компании, напоминая, что коронавирус признан форс-мажром в Московской области. — Если это произойдет повсеместно, то операторами не может быть применено положение ч. 3 ст. 781 Гражданского кодекса, в соответствии с которой если обе стороны невиновны в неисполнении договора, то средства заказчику возвращаются за вычетом затрат, уже понесенных исполнителем. Это означает, что стопроцентного возврата может и не быть: туроператор быстро посчитает, сколько электричества, бумаги и чернил истратили, а в случае невозвратных платежей из-за сорвавшейся брони отелей и услуг перевозчиков учтут и эти стоимости.

Ростов-на-Дону