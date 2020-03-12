«Блестящих идей по выходу из кризиса нет»

С начала года распространение коронавируса нового типа служило причиной закрытия границ и отмены рейсов, но объявление Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии дало тенденции особо массовый характер. Только вчера Россия практически полностью прекратила авиасообщение с Францией, Германией, Италией и Испанией, а для возвращающихся из этих стран ввели обязательный режим самоизоляции. Часть стран, включая Южную Корею и Иран, Ростуризм не рекомендует посещать. В конце февраля Ассоциация туроператоров России (АТОР) предварительно оценила потери для турбизнеса от новой инфекции в 27 миллиардов рублей. Сегодня АТОР сообщила фактически о полной остановке продаж туров в Россию. Общая стоимость аннулированных заявок с марта по май составила 500 миллионов рублей (это примерно 15 тысяч туристов). «Новая газета» узнала, как коронавирусный кризис переживает туристическая индустрия.

Геннадий Ламшин президент Российской гостиничной ассоциации

«Ожидаемый поток превратился в ручеек»



— Естественно, эпидемия коронавируса серьезно отразилась на гостиничной сфере. Ожидаемый поток клиентов превратился в ручеек. Конечно, в разных регионах и городах ситуация отличается, наиболее остро на данный момент проблема обозначена на Дальнем Востоке. Понятно, что огромный поток туристов из Китая и Кореи попросту перекрыт еще на границе.

Убытки там колоссальные.

Но и Москва, и Санкт-Петербург и другие крупные культурные центры уже страдают от недостатка клиентов из стран Азии, а теперь и Европы тоже.

Помимо прямых потерь, по указаниям Роспотребнадзора, все гостиничные комплексы обязаны выполнять список мер по предотвращению распространения коронавируса. Это, в первую очередь, дополнительный медицинский персонал с оборудованными для него площадями, и другие затраты, которые в подобной обстановке еще сильнее бьют по карманам отельеров.

Но наиболее больное место, это, конечно, гости, которых нет, а это самое страшное для гостиниц. Во Владивостоке многие отели на время сокращают штат, принудительно отпуская сотрудников в неоплачиваемые отпуска. Нет клиентов, нет денег, нет зарплат. Мы проводим сессии с экспертами, которые предлагают меры по «выживанию», скажем так, в условиях подобного кризиса, но все это, конечно, убытки от коронавируса не покроет. У меня нет точных данных в цифрах и процентах, тем более что ситуация меняется каждый день. Но в целом по стране это миллиарды рублей, то есть серьезные цифры.

Игорь Блинов директор по развитию национальной сети туристических агентств OnlineTur.ru

«Туристы находятся в режиме ожидания»



— Важно понимать, что на тех направлениях, которые попадают под ограничения (это несколько стран Европы и Юго-Восточная Азия), инфекция очень распространена. Из-за этого туристический поток туда либо снизился, либо вообще остановился. Кроме того, весь негативный информационный шум, который сопровождает шествие коронавируса по миру, ни к чему хорошему не ведет. Большинство туристов сейчас задумались, как им провести предстоящие каникулы и отпуска с наступлением лета, поэтому продажи действительно просели. Происходящее накладывает серьезный отпечаток на экономическую составляющую [бизнеса].

Я не могу говорить про потери всей отрасли в целом, потому что компании работают на разных рынках. При этом сейчас это скорее не потери, а недобор [продаж], и наблюдается это не только в нашей отрасли. Рецепта, чтобы выйти из этой ситуации, нет. Кроме того, если Ростуризм не рекомендует ездить туристам в ту или иную страну, а туроператорам [говорит] компенсировать 100% приобретенного тура, туроператор обязан подчиниться.

Фактически получается, что в замороженном состоянии находятся большие деньги,

в которые входят расчеты с контрагентами: это и отели, и авиакомпании. При этом авиакомпании в большинстве случаев вообще не спешат возвращать деньги. Полеты — это регулярные перевозки, большая часть из них идет по невозвратному тарифу. Большинство компаний готовы вернуть деньги, но только через суд. Они имеют на это право.

Большая часть туристов при этом сейчас раздумывают. Они находятся в режиме ожидания, следят за информационным полем, смотрят на Китай, в котором ситуация начала стабилизироваться. В то же время происходит ухудшение в Европе и Западном полушарии.

Сергей Ромашкин гендиректор туроператора «Дельфин»

«Туристы хотят полностью переждать нестабильность»



— Проблемы возникают из-за того, что то одна, то другая страна начинает закрывать границы. Туристы аннулируют поездки, авиакомпании прекращают полеты. Туризм стал очень непредсказуемым делом. Для туркомпаний сложность заключается в том, что туристы не просто аннулируют завтрашний или послезавтрашний вылет, они хотят полностью освободиться от своих путевок. Глубина аннуляции достигает конца года. Несмотря на то, что в ноябре ситуация с коронавирусом должна прекратиться, туристы хотят полностью переждать нестабильность. Соответственно, компании вынуждены выплачивать своим клиентам огромные суммы, которые были уплачены раньше и которые уже ушли в отели до конца года.

Кроме того,

к коронавирусу добавилась девальвация рубля.

Это добавляет нестабильности на нашем рынке. Турист, который выплатил часть денег до повышения курса, сейчас приходит и видит, что оставшаяся сумма заметно больше, чем та, которую он планировал. Соответственно, он отказывается доплачивать и хочет забрать деньги, которые уже отдал. Радости турфирмам это тоже не приносит.

Компания «Дельфин» занимается больше внутренним туризмом, поэтому у нас все не так плохо. Выезд и въезд занимают меньше десяти процентов потока. Если говорить о рынке в целом, [потери] измеряются десятками миллиардов рублей. Это обстоятельства непреодолимой силы, мы не можем заставить туристов ехать, по закону они имеют право отказаться от поездки. Это ухудшает финансовое положение туроператоров, особенно с учетом того, что авиакомпании деньги не торопятся возвращать. Кроме того, оператор терпит убытки не только на отмене поездки, он еще не может забрать деньги своих поставщиков, например, из музея. Сейчас совещания на разных уровнях проходят каждый день. Есть много предложений по поддержке туротрасли, многие из них требуют изменения законодательства, что дело не быстрое. Поэтому пока блестящих идей по выходу из этого кризиса нет.

Роман Гусаров редактор портала Avia.ru

«Ни один человек на земле не знает, в какие потери это выльется»



— Коронавирус оказался не просто масштабной проблемой. Он привел к кризису, который еще не испытывала мировая гражданская авиация в новейшее время. К сожалению, пока мы даже не представляем масштабы проблемы, потому что эпидемия только разрастается. Пока процесс идет, мы будем все дальше отодвигать сроки [ограничений], а значит, масштаб трагедии только увеличится.

Для авиакомпаний этот кризис будет наиболее тяжелым. Их рабочий инструмент — это самолет, который стоит 100 миллионов долларов, специалисты (пилоты), которые получают зарплату в 400 тысяч рублей. Все это нужно содержать. Самолеты, которые не летают, требуют денег — лизинговых платежей (200-300 тысяч долларов с самолета) и технического обслуживания. Нелетающие пилоты требуют зарплат. К этому добавляются миллионы рабочих мест в аэропортах и авиакомпаниях. Чем дольше будет длиться пандемия, тем большая нагрузка ляжет на авиакомпанию: они накопят долгов, которые могут оказаться в итоге неподъемными. Норма прибыли в авиации очень низкая, до девяти процентов.

Поэтому пережить этот кризис будет очень тяжело, а без господдержки — совершенно невозможно.

Потери для компаний — это пассажиры, которые не принесли им выручки. Самое неприятное в ситуации, что авиакомпании могли получать выручку за счет будущих продаж. В марте люди начинают бронировать билеты на июнь, июль и август. Сейчас этих продаж нет.

Ни один человек на земле не знает, в какие потери это выльется. Все, на что мы можем ориентироваться, это прогноз Международной ассоциации воздушного транспорта IATA, сделанный несколько недель назад. Пессимистический сценарий предусматривал потери для всех авиакомпаний больше, чем в 100 млрд долларов. Я думаю, что через какое-то время они пересмотрят прогноз, и окончательная сумма ущерба только вырастет.

Кроме того, ситуация не зависит от компаний — они летают, куда могут. Тем временем, число главных направлений сокращается (Европа и Китай). Также количество внутренних перелетов тоже пойдет на спад, так как из регионов не будут летать в Москву, чтобы совершить там пересадку. Авиакомпании в такой ситуации могут только сокращать количество рейсов, чтобы самолеты не летали пустыми. Для любой компании не летать пару месяцев равносильно банкротству. При этом чем больше авиакомпания, тем тяжелее ей будет пережить кризис.