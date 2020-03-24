Помощь не по адресу

Глобальное распространение вируса COVID-19 не только ежедневно забирает сотни жизней людей, но и наносит ощутимый урон глобальной экономике. Карантинные меры фактически ставят под запрет целые сектора экономики, главным образом – в сфере услуг. России, как и другим странам, понадобятся активные действия государства для смягчения экономических последствий пандемии. Правительство уже давно делает заметные шаги в развитии системы сборов налогов. Однако в социальной политике, когда деньги нужно не собирать, а направлять на поддержку людей, прогресс пока значительно более скромный.

Герман Греф на фоне изображения купюры номиналом 1000 рублей. Фото: РИА Новости

Например, на российское пособие по безработице (от 1.5 до 8 тыс. руб.) можно прожить лишь в течение нескольких дней. Люди не хотят даже регистрироваться в качестве безработных и доказывать властям свой статус ради суммы, равной оплате 2-3 счетов в бюджетном кафе. Поэтому решать проблему растущей безработицы и бедности из-за грядущего экономического кризиса придется не за счет социальной системы, а за счет нерегулярных, экстренных механизмов помощи.

Некоторые экономисты предлагают России последовать примеру Гонконга и США, где власти выплатят каждому домохозяйству фиксированную сумму денег. Но в случае России такая выплата не имеет, на мой взгляд, большого смысла, и вот почему.

Во-первых, в России аналогичные подушевые выплаты были бы значительно меньше гонконгских ($100-120, в 10 раз меньше, чем в США). Домохозяйства, лишившиеся заработка из-за эпидемии, не смогут получить ощутимой поддержки и окажутся на грани гуманитарной катастрофы.

Поддерживать спрос в российской экономике нужно не через попытки сохранения среднего дохода, который складывается в том числе из заработков богатых людей, включая тех из них, кто сегодня спекулирует крупами или медицинскими масками. Скорее, нужно попытаться не допустить обрушения медианного дохода (50% домохозяйств имеют доходы ниже этого уровня, а 50% — выше), отражающего заработки небогатой части общества.

Именно бедные домохозяйства, которые не имеют не только доступа к современной системе социального страхования, но и собственных сбережений на случай кризиса, в наибольшей мере уязвимы во время экономического спада. Помощь должна быть достаточной для того, чтобы дать этим домохозяйствам возможность оставаться на плаву до тех пор, пока им не удастся решить свои проблемы с занятостью и заработками.

При этом для многих людей, попадающих в верхние доходные децили, экономические потери от пандемии главным образом заключаются в сокращении потребительского разнообразия. Например, в потере возможности посетить кафе, кинотеатр или фитнес-клуб из-за карантина. Если раздать этим людям деньги, то закрывающимся кинотеатрам и фитнес-клубам они не помогут. На покупку многих товаров длительного пользования этих 10 тысяч рублей тоже не хватит.

Так что выплаты в основном уйдут на продукты и лекарства, а на это у состоятельных россиян средства есть и так.

Какие же действия могут предпринять власти, чтобы смягчить последствия экономического кризиса?

Во-первых, это меры поддержки предпринимателей, например, полное субсидирование арендной платы и коммунальных расходов во время использования карантинных мер.

Во-вторых, это помощь наемным работникам, включая меры прямой помощи потерявшим работу: пособия по безработице могут быть увеличены, а коммунальные расходы тех, кто лишился заработка, оплачены государством.

При этом важно помнить, что работники в России традиционно недостаточно защищены от действий работодателей, через которых, возможно, пойдут выплаты. Поэтому придется задействовать меры контроля и наказания компаний за недобросовестное использование поддержки, предназначенной работникам.

Крайне сложной для оказания помощи остается «теневая» сфера. В ней человек может остаться без помощи властей, потому что не имеет прямых возможностей доказать то, что остался без работы. Потенциально помочь таким индивидам продемонстрировать изменение своего статуса на рынке труда могут «большие данные»: сведения о сократившихся потребительских расходах или исчезновение регулярных маршрутов, ранее использовавшихся в течение рабочего дня.

Однако пока это довольно призрачные с точки зрения реализации предложения. Поэтому судьба небогатых домохозяйств, привыкших работать в теневом секторе, вызывает наибольшую тревогу.

Если бы в стране существовала развивающаяся, а не стагнирующая, социальная система, проблему помощи теряющим работу людям удалось бы решить автоматически: сегодня они просто подали бы заявление на получение достаточного для удовлетворения базовых потребностей пособия. Заодно помогли бы властям сократить размеры «серой» экономики, т.к. были бы заинтересованы в использовании системы социального страхования.