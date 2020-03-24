Книжная койка: день 3, Чехов

От редакции

Рассказ — во многом недооцененный сегодня литературный жанр. Причем, недооцененный и издателями, и читателями. Каждый день мы будем выкладывать по одному рассказу, отобранному Анной Наринской, с ее небольшим вступительным словом. Рассказы разных авторов. Разных времен. Разных жанров. Разных настроений. Один день — один рассказ.

Анна Наринская литературный критик, колумнист «Новой газеты»

Этот текст для меня — прямое доказательство соседства человеческого (в данном случае — чеховского) гения с тем, что мы называем нездешним, божественным.

Это как будто напрашивается — дело происходит в Страстную пятницу и переворот настроения и интонации в тексте связан с воспоминанием о евангельском сюжете. Но Евангелие здесь — это, скорее, общий язык, а не священный текст. Язык, который дает возможность понять — в каждом человеке есть Бог. И, выходит, в мире он тоже есть.