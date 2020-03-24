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Книжная койка: день 3, Чехов

Проект «Новой газеты» и Анны Наринской открыт на карантин. Один день — один рассказ

Фото: РИА Новости

Культура

Анна Наринскаяспециально для «Новой газеты»

 

От редакции


Рассказ — во многом недооцененный сегодня литературный жанр. Причем, недооцененный и издателями, и читателями. Каждый день мы будем выкладывать по одному рассказу, отобранному Анной Наринской, с ее небольшим вступительным словом. Рассказы разных авторов. Разных времен. Разных жанров. Разных настроений. Один день — один рассказ.

Антон ЧЕХОВ. «Студент» 

Анна Наринская
литературный критик, колумнист «Новой газеты»

Этот текст для меня — прямое доказательство соседства человеческого (в данном случае — чеховского) гения с тем, что мы называем нездешним, божественным.

 Это как будто напрашивается — дело происходит в  Страстную пятницу и переворот настроения и интонации в тексте связан с воспоминанием о евангельском сюжете. Но Евангелие здесь — это, скорее, общий язык, а не священный текст. Язык, который дает возможность понять — в каждом человеке есть Бог. И, выходит, в мире он тоже есть.

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Теги:
литература, коронавирус, карантин

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