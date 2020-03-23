Инвестиции в бизнес, выплаты самозанятым, налоговые каникулы

Врачи по всему миру говорят, что пока единственное эффективное средство борьбы с коронавирусом — самоизоляция. Вот только далеко не все могут себе ее позволить. Допустим, программисты, бухгалтеры, преподаватели еще могут работать из дома. А что делать продавцам, курьерам, таксистам, работникам заводов и фабрик, которые не могут перейти на удаленку? Неудивительно, что выбирая между неочевидным риском болезни и вполне конкретной перспективой остаться без денег, многие выбирают первое. Экономические потери сейчас тоже распространяются со скоростью пандемии. Например, в одной маленькой Эстонии — продвинутой IT-стране — только за первую неделю карантинных мер безработица выросла на 4,6%. Уже понимая, что новый экономический кризис неизбежно будет посерьезнее 2008 года, правительства европейских стран принимают меры, чтобы хотя бы минимизировать его последствия. И эти меры настолько же беспрецедентные, как закрытие границ или всеобщий карантин.

есть продолжение ЕС из-за коронавируса впервые приостановил действие Пакта стабильности и роста в еврозоне

В понедельник правительство Германии во главе с Ангелой Меркель, которая присутствовала на заседании в режиме онлайн-конференции (канцлер в воскресенье ушла на 14-дневную самоизоляцию после того, как у ее врача был выявлен коронавирус) одобрило обширный пакет антикризисных мер.

3,5 млрд евро предполагается срочно выделить на непосредственно борьбу с пандемией: закупку медицинского оборудования и защитных средств, создание новых коек интенсивной терапии, исследования в области поиска вакцины, а также на возвращение граждан Германии, застрявших в разных концах земли.

Около 50 млрд правительство собирается потратить на поддержку граждан — в том числе, самозанятых лиц и оставшихся без работы. В частности, упрощен доступ к пособию по безработице, государство также берет на себя часть расходов при сокращении рабочего дня сотрудника.

Самые масштабные вливания — в бизнес. Государство «должно поддержать компании, в которых работает огромное количество мужчин и женщин, и которые вдруг остались без возможности вести бизнес», — заявил в пятницу министр финансов Олаф Шольц.

Глава минэкономики ФРГ Петер Альтмайер и глава минфина Олаф Шольц презентуют новый антикризисный план. Фото: EPA

Для этих целей создается Фонд экономической стабильности (WSF), которому будет выделено 100 млрд евро: их государство планирует инвестировать в бизнес, оказавшийся на грани банкротства, в обмен на доли. Еще 400 млрд евро будет выделено через WSF в виде кредитных гарантий. Дополнительные 100 млрд евро будут также направлены на поддержку бизнеса в виде специальных программ государственного немецкого банка развития KfW.

Нужды медицины, граждан и бизнеса кабинет министров предлагает покрыть, в том числе за счет новой задолженности в 156 млрд евро. Для этого придется отказаться от так называемой политики «нулевой задолженности» — не наращивания госдолга — которой правительство последовательно придерживалось с 2014 года. Кроме того, необходимо изменить закрепленный в Конституции «долговой тормоз», предполагающий, что размер госдолга не может превышать 0,35% ВВП. Сделать это можно только с согласия большинства депутатов бундестага и бундесрата — голосование намечено на 23 и 25 марта соответственно.

Германия — главный экономический локомотив Евросоюза, но менее крупные страны принимают такие же беспрецедентные меры, соразмерно своим возможностям.

Так, например, правительство Чехии пообещало компаниям полностью компенсировать больничные сотрудников, находящихся на домашнем карантине, а в некоторых отраслях — например, ресторанной и туристической, где практически все компании временно остановили работу — компенсировать до 80% зарплат.

Пассажир пражского метро. Фото: EPA

Таким образом государство мотивирует бизнес сохранить рабочие места даже во время вынужденного простоя. Кроме того, чешское правительство обещает на время карантина ежемесячные выплаты всем самозанятым гражданам, у которых есть дети в возрасте до 13 лет. Размер одной выплаты составит 14 000 крон (около 500 евро) в месяц.

Эстония выделила на борьбу с последствиями коронавируса 2 млрд евро — это 8% ВВП страны. В первую очередь, деньги направлены на помощь бизнесу. Здесь действует «принцип 30%»: претендовать на дотации смогут компании, сократившие оборот на 30% в связи с коронавирусом и вынужденные сократить зарплаты на 30%, либо уволить 30% сотрудников. Кроме того, пакет помощи предполагает налоговые льготы — выплаты по налоговым задолженностям могут быть отложены на срок до 18 месяцев. Отдельные решения принимаются на уровне самоуправлений: так, из-за перегрузки курьерских служб торговых сетей, мэрия Таллина пообещала организовать свою бесплатную службу доставки продуктов всем пожилым жителям города.

В Литве, где введен обязательный карантин, антикризисные меры предполагают, в том числе, поддержку индивидуальных предпринимателей и самозанятых лиц: государство обязуется выплачивать им по 257 евро в месяц в течение трех месяцев. Министерство энергетики объявило, что оплата коммунальных услуг может быть перенесена на длительный срок.

Самые большие льготы для бизнеса в рамках борьбы с эпидемией предусмотрены в Швеции: государство разрешило компаниям отложить все налоговые выплаты на год. По оценкам министерства финансов, это будет стоить государственному бюджету порядка 27 млрд евро.