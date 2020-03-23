Чунга-Чанга для взрослых

Кирилл (Павел Табаков) трудится в колл-центре магазина для взрослых — быстрая доставка секс-товаров. Этот день с утра не заладился. Его девушка (Юлия Хлынова) ушла к плотоядному начальнику отдела Денису (Владимир Яглыч). А тут еще звонок некстати… Мелодрама летит вдребезги, рассыпаясь на осколки хоррора. Искаженные голоса, представившись «Мамой» и «Папой», сообщат, что все 12 служащих офиса не могут покинуть офис на 12-м этаже. Выйти из стеклянного многоэтажного куба невозможно, и несчастные служащие вынуждены исполнять приказы «Мамы» и «Папы» на протяжении восьми часов. В шкафу тикает механизм веселой бомбы с неваляшкой, окруженной игрушечной железной дорогой. Так начинается «родительский день — начало начал» для маленьких людишек из офисного планктона.

Некие наблюдатели — безумцы с мутными целями — все знают о своих «подопечных», следят за ними даже в туалете. Попытаешься дергаться — бомба под веселую песенку про Чунга-Чангу взорвется. И постепенно дружный коллектив онлайн-секс-шопа, как это бывает в триллерах про «забавные игры», теряет человеческий облик, вылезают скелеты из шкафов, грехи, страсти, подковерные взаимоотношения. И так непросто снова почувствовать себя гомо сапиенс.

Поначалу вспомнятся аналоги вроде герметичных триллеров «Эксперимент «Оффис», «Экзамен», «Куб», «Остаться в живых» и прочих «игр на выживание». Но «Колл-центр» развивается по иному шокирующему сценарию.

Редкая для российского кино, тем более телевизионного, жанровая свобода.

Каждая серия предлагает новый поворот: киднеппинг, семейные страсти, драма про вербовку в исламскую террористическую организацию, сай-фай, криминальные разборки, садистские игрища толстосумов, наркотики. Ну и большой андроидный коллайдер, который может всех спасти… если захочет.

Кино беспримесно страшное, по-русски размашистое (порой до чрезмерности) и безжалостное.

В театрализованном стеклянном ящике секс-шопа кипят-перекипают страсти, конфликты, упакованные в истории про моральный выбор, кошмар абсолютной власти, абьюз, про своих и чужих. Вся палитра страхов — четыре уровня вибрации, без сахара, стимулирующий эффект. И не каждый зритель решится добраться до восьмой серии, которая и обнаружит «Маму» с «Папой».

Алексей Чупов и Наташа Меркулова —яркий режиссерский дуэт современного российского кино. Фото: Кинопоиск

Про режиссеров. Один из самых ярких режиссерских дуэтов современного российского кино — Наташа Меркулова и Алексей Чупов — в своем игровом кино всегда идут по грани дозволенного. Их интересует человек вне социальных масок и офисных костюмов. В «Интимных местах» речь шла о жертвах СДУ — синдрома дефицита удовлетворения, а шире — о комплексах и одиночестве. В «Человеке, который удивил всех» — о праве на «перемену личности», праве быть другим.

Продюсеры: Валерий Федорович и Евгений Никишов (PREMIER Studios). В их портфеле сериалы: «Эпидемия. Вонгозеро», «Полицейский с Рублевки», «Обычная женщина», «Детки», «Квартет» и другие.

Кадр из сериала «Колл-центр»

Идея сериала пришла из рекламного проекта для компании, производящей оборудование для колл-центров. Вирусный сериал превратился в триллер-жесткач про взаимосвязь человеческих страхов и ничем не ограниченной власти.

Авторы говорят, что их кино — психотерапевтическое, контейнер для стрессов.

Актуально для запертых в карантине со своими шкафами в эпоху самоизоляции с туманными перспективами.

«Колл-центр» — с 23 марта на ТНТ и на PREMIER.