Книжная койка: день 1, Фолкнер

От редакции



Рассказ — во многом недооцененный сегодня литературный жанр. Причем, недооцененный и издателями, и читателями. И тех и других не устраивает его некоторая несолидность. Издатели считают, что «сборник рассказов» это как-то мелко, и хоть и издают их, но пытаются представить чем-то иным, применяя самые разные эвфемизмы — «Роман в рассказах» или вроде того. Читатель же часто рассказ воспринимает как некоторое послабление, уступку себе. Вот роман прочитать, или длинный нон-фикшн какой — это да, интеллектуальное достижение, а рассказы, они что… облегченный, как говорится, вариант. Обидно, что такое отношение существует на пространстве языка, на котором писал Антон Чехов, но оно стало довольно стойким.

А ведь рассказ это совершенно особый организм. Он — даже когда подлиннее — рассчитан на вдох/выдох. На почти мгновенное превращение. Ты входишь в рассказ одним, а выходишь немного другим, но в отличие от, например, чтения романа, ты еще помнишь себя прежнего. Это поразительное литературное «было/стало», мало с чем сравнимый душевный опыт. Причем — перейдем к прозе жизни — опыт, который мы можем себе позволить при нашей занятости, которую никакой карантин не отменяет.

Но одна проблема с рассказами все-таки есть. Их написано очень много.

Конечно, можно довериться проверенным гениям. Возьмите сборник рассказов Чехова, Акутагавы, Мопассана — вы не ошибетесь. Не ошибетесь, но останетесь внутри одного мира, одной интонации. Мы предлагаем другой опыт.

Каждый день мы будем выкладывать по одному рассказу, отобранному Анной Наринской, с ее небольшим вступительным словом. Рассказы разных авторов. Разных времен. Разных жанров. Разных настроений. Один день — один рассказ.