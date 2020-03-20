Задержания на хорде

Третий день подготовки к строительству Юго-Восточной хорды на месте радиоактивного могильника завершился ночными задержаниями — всего в три ОВД доставили более 60 местных жителей. Полиция задерживала людей, применяя физическую силу, а когда прохожие бросились отбивать одного из задержанных, нескольким из них в лицо распылили газовый баллончик. После того как на холме при выходе с железнодорожной платформы Москворечье рабочие приступили к раскопке грунта, в котором, по словам экологов, находятся очаги радиоактивного загрязнения, выход из транспортного узла взяли под контроль силовики.

19 марта стал третьим днем полицейской обороны холма при выходе со станции Москворечье на юго-востоке Москвы. Усиленный наряд полиции в шлемах и жилетах стянули в это место с началом строительных работ. Все это время у его подножья стояла темно-зеленая «газель» — так называемый штаб дежурства местных жителей. В какой-то момент сотрудникам полиции не понравилось наличие автомобиля вблизи стройки, а главное — сбор людей, которые регулярно приходили к холму, чтобы наблюдать за тем, как рабочие без специальной экипировки будут вскапывать грунт на холме. Эта земля, согласно заключению экспертов Greenpeace, имеет очаги радиоактивного загрязнения, оставшиеся после складирования отходов заводом полиметаллов.

— Утром 19 марта строители в сопровождении сотрудников полиции стали устанавливать строительный забор прямо у подножья платформы недалеко от касс, — рассказывает «Новой» события прошлого дня муниципальный депутат Печатников Сергей Власов. — В задачу полицейских входило охранять строителей. До четырех часов дня все проходило в спокойном режиме. Но потом полицейские подошли ближе к нашей «газели». И мы встали в сцепку вокруг нее.

Затем, по словам Власова, он и депутат Мосгордумы Павел Тарасов договорились с сотрудниками полиции о том, что они против эскалации конфликта, и «газель» решили не трогать. «Когда сварочные работы только начались, мы им сказали: либо приносите документы, которые позволяют вам выполнять сварочные работы не на стройплощадке, либо мы отсюда не уходим», — рассказал «Новой» Тарасов.

Около семи часов вечера забор вокруг холма был уже практически установлен, а люди, находившиеся по обе его стороны, общались между собой. Но в какой-то момент от напора людей одна из секций забора рухнула. Тогда к парню, оказавшемуся на самой секции, моментально подбежали сотрудники полиции — его схватили и поволокли к автозаку. По пути с ног сбили стоящую рядом пожилую женщину.

— Он начал сопротивляться, кричал: «Я забор не ломаю, чего меня трогаете», и ему на помощь бросились люди, — продолжает Власов.

«Тогда подбежали еще полицейские и распылили в лицо нескольким мужчинам газовый баллончик».

В социальных сетях есть видео, где мужчина вытирает салфеткой лицо и зажмуривает глаза после попадания туда слезоточивого вещества. «Видимо, этот рухнувший забор очень их [полицейских] разозлил, и они отказались от первоначального плана. Взяли «газель» в кольцо и дали команду всех задерживать. В наш автозак сразу загрузили около 20 человек, меня принесли туда за руки и за ноги», — вспоминает Власов.

Мужчина вытирает салфеткой лицо и зажмуривает глаза после попадания слезоточивого вещества. Скриншот видео

Депутат Мосгордумы Павел Тарасов рассказывает, что полиции как будто поступила команда «действовать по-жесткому». По его словам, неожиданно на месте оказалось от 150 до 200 силовиков: «Делали неадекватные вещи: задерживали захватом за лицо, многим вставляя пальцы возле глаз. Потом, уже когда разбирались в задержанных, оказалось, что довольно большое количество людей — это те, кто попал на место случайно. Потому что, мало того что они задерживали у забора, так еще и у платформы и вверх по Каширке [Каширское шоссе — ред.]. Одна жительница нам рассказала, что сама следит за ситуацией, а ее муж к протесту отношения не имеет,

но так как преимущественно задерживали мужчин — его забрали и еще разбили ему очки».

Во время задержаний Тарасов пробрался к людям, которых вытаскивали из толпы у забора, и встал вместе с ними: «Все-таки в присутствии депутата им чуть сложнее заниматься полноценными избиениями. Меня немного спасал статус депутата и то, что полицейские в лицо меня узнавали, потому что я третьи сутки на этой территории нахожусь. Но в конце концов меня тоже выдернули, потащили, правда, через несколько метров старший по званию сказал, чтобы отпустили».

Всего в трех автозаках, по данным ОВД-Инфо, оказалось 63 человека. И когда большая часть людей уже была в отделениях полиции, «газель» местных жителей вместе с личными вещами активистов эвакуировали на штрафстоянку.

Ночь. Забор вокруг стройки московской хорды. Фото: Татьяна Флегонтова / ТАСС

Как рассказал «Новой» адвокат Михаил Бирюков, он смог попасть в отделение к задержанным только около часа ночи, хотя был у дверей уже в 22 часа. В ОВД «Москворечье-Сабурово» на всех задержанных составили протоколы о «неповиновении полиции» (ст. 19.3 КоАП). В ОВД «Орехово-Борисово Южное» некоторым задержанным вменяют ту же статью о неповиновении, а некоторым — ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП — «Нарушение порядка проведения публичного мероприятия, повлекшее помехи в работе транспорта». Последнюю статью вменяют задержанным в еще одном ОВД — «Нагатино-Садовники», также людям в этом ОВД предъявляют ч. 8 ст. 20.2 КоАП — «Повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия».

По словам Бирюкова, даты судов еще неизвестны, но «ориентировочно 14 апреля, если там снимут карантин». К утру отпустили всех задержанных, кроме двух человек, которые отказались назвать свои имена.